Xe điện đang 'lấn át' xe xăng ở nhiều phân khúc tại Việt Nam?

Có những phân khúc vốn trước đây là "thiên đường" của xe xăng với những hãng xe, mẫu xe chiếm doanh số áp đảo, thì trong năm nay đã chuyển hướng rất nhanh qua xe điện.

Trong năm 2025, hàng loạt mẫu xe điện lẫn xe xăng xuất hiện tại Việt Nam, tạo ra cuộc chiến không khoan nhượng ở nhiều phân khúc. Dù nhiều mẫu xe động cơ đốt trong truyền thống vẫn có doanh số tốt, nhưng các mẫu ôtô thuần điện đã dần tạo được lợi thế riêng ở nhiều phân khúc.

Xe cỡ nhỏ thuộc về VinFast VF 3

Có thể nói, phân khúc xe cỡ nhỏ đã gần như thuộc về mẫu xe điện mini VF 3 từ VinFast. Dù có kích thước bé hơn và chỉ vừa mới gia nhập thị trường, VF 3 nhanh chóng chiếm ưu thế khi doanh số tổng sau 11 tháng đạt 40.660 chiếc.

Đây cũng là mẫu xe ghi nhận cao nhất thị trường Việt từ hãng ôtô nội địa.

VinFast VF 3 dẫn đầu nhóm xe cỡ nhỏ nhờ lợi thế giá. Ảnh: Phương Lâm.

Trong khi đó, Hyundai Grand i10 bán được 360 xe trong tháng 11, nâng tổng lượng xe sau 11 tháng lên gần 3.000 chiếc. Kia Morning lại và Toyota Wigo ghi nhận doanh số lũy kế 11 tháng lần lượt là 263 và 2.163 chiếc.

Có thể thấy, dù chỉ mới xuất hiện tại thị trường, ưu thế về chi phí vận hành, giá bán cũng như sức mạnh thương hiệu đã giúp VF 3 thu hút tệp khách hàng quen thuộc của phân khúc xe cỡ nhỏ.

Những người dùng mong muốn tìm mua ôtô thứ 2 nhằm di chuyển trong phố, xe chơi, VF 3 lại càng tỏ rõ thế mạnh khi dễ dàng nâng cấp, "thay áo" phù hợp sở thích cá nhân.

Limo Green tạo áp lực lớn lên nhóm MPV 7 chỗ

Phân khúc MPV 7 chỗ từ lâu đã là sân chơi riêng của Mitsubishi Xpander. Toyota Veloz Cross cũng ghi nhận doanh số tốt trong thời gian dài. Tuy nhiên kể từ khi VinFast Limo Green xuất hiện, phân khúc này đã dần thay đổi.

Trong tháng 11, doanh số Mitsubishi Xpander giảm 16% về mức 2.234 xe. VinFast trong khi đó xác nhận đã bàn giao thành công 9.642 xe tại Việt Nam. Doanh số kỷ lục giúp MPV thuần điện mới của VinFast nhanh chóng vượt qua Xpander, lên ngôi đầu phân khúc MPV tại thị trường Việt.

Limo Green chiếm ngôi đầu của Mitsubishi Xpander ở kỳ báo cáo tháng 11. Ảnh: Sơn Phạm.

Nếu so sánh lượng xe bán ra lũy kế 11 tháng, Xpander vẫn đang xếp trên với tổng hơn 17.000 chiếc bán ra.

Tuy nhiên với sức hút của Limo Green ở kỳ báo cáo đầu tiên, có thể thấy mẫu MPV điện của VinFast đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ.

Sức hút đến từ đâu?

Có thể thấy, ở nhóm xe cỡ nhỏ giá rẻ, người mua đã gần như chuyển hẳn sang phân khúc thuần điện.

Như đã nói, ở phân khúc này, giá bán và chi phí sử dụng trở thành yếu tố chính để người dùng quyết định "xuống tiền" hay không. Ở điểm này, Vinfast VF 3 hay các mẫu xe điện cỡ nhỏ cho thấy lợi thế lớn.

Giá rẻ hơn, nhận ưu đãi từ phí trước bạ tới hết tháng 2 năm 2027, đồng thời chi phí sử dụng thấp hơn đáng kể so với xe xăng, xe điện được coi là lựa chọn phù hợp với những người tìm kiếm một mẫu xe cỡ nhỏ chạy phố.

Ở chiều ngược lại, các đại diện ở nhóm xe xăng trong phân khúc xe nhỏ hạng A cũng đã lâu không nhận được nâng cấp về khả năng vận hành hay công nghệ, nên sức cạnh tranh ngày càng giảm nếu so với xe điện.

Trong khi đó, phân khúc MPV 7 chỗ lại là điểm đến hấp dẫn của những khách hàng tài xế dịch vụ.

Người dùng MPV thường quan tâm đến chi phí vận hành, bảo dưỡng nhằm tối ưu lợi nhuận khi kinh doanh dịch vụ vận tải. Đương nhiên điều này lại là lợi thế của xe điện. Câu chuyện các mẫu xe điện có thể chiếm lấy thị phần của MPV chạy xăng đã từng được dự đoán từ trước, đặc biệt khi BYD M6 xuất hiện, và trở thành hiện thực khi VinFast trình làng Limo Green.

BYD M6 gây dấu ấn nhất định trong nhóm MPV 7 chỗ phổ thông dù còn rào cản. Ảnh: Phúc Hậu.

Mẫu MPV thuần điện của VinFast có giá 749 triệu đồng, nhỉnh hơn so với xe chạy xăng, nhưng lại tiết kiệm chi phí sử dụng khi tính về kế hoạch dài hạn.

Đặc biệt, khách hàng mua xe điện của VinFast còn đang được sạc miễn phí tại hệ thống trạm sạc V-GREEN phủ rộng, giúp chi phí sử dụng gần như bằng không.

Tóm lại, những số liệu bán hàng mới nhất đã cho thấy rõ sự phân hóa thị trường đang diễn ra mạnh mẽ. Ở các phân khúc cực kỳ nhạy cảm về chi phí như ôtô cỡ nhỏ hay MPV 7 chỗ phổ thông, lợi thế về chi phí vận hành gần như bằng không (đối với xe VinFast ở thời điểm hiện tại) cùng các chính sách ưu đãi của xe điện đã trở thành yếu tố quyết định.

Sự chuyển dịch này không chỉ là một xu hướng nhất thời mà còn là dấu hiệu cho thấy xe điện đang bắt đầu thay đổi cấu trúc thị trường, tập trung vào những nhóm khách hàng ưu tiên tối ưu hóa lợi nhuận và chi phí sử dụng dài hạn.

Trong tương lai gần, các hãng xe động cơ đốt trong truyền thống sẽ buộc phải có những chiến lược giá và sản phẩm cực kỳ đột phá nếu không muốn mất đi những thị phần cốt lõi này vào tay các đối thủ xe thuần điện.