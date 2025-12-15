Chữ "3M" trên kính ôtô là gì?

Nhiều người thường băn khoăn khi nhìn thấy sticker "3M" bé xíu xuất hiện ở kính lái, cửa sổ một số mẫu ôtô. Vậy ký hiệu này là gì?

Khi ngồi ở ghế phụ hay hàng ghế sau của ôtô, nhiều người dễ dàng nhận ra ký hiệu "3M" xuất hiện ở trên kính xe. Có xe logo còn nằm trên kính lái gây đôi chút khó chịu cho hành khách và người lái.

Thực tế, ký hiệu này là viết tắt của dòng chữ Minnesota Mining and Manufacturing, một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ. Vậy tại sao kính xe lại có tên của thương hiệu này?

"3M" là gì?

Như đã nói, 3M là từ viết tắt tên của một tập đoàn tại Mỹ, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phim cách nhiệt. Như vậy, chữ 3M trên kính ôtô vì thế không chỉ là logo, mà là sự xác nhận về nguồn gốc sản phẩm phim cách nhiệt chính hãng được trang bị trên xe.

Tại thị trường phim cách nhiệt Việt Nam, 3M thường được phân phối với 2 dòng sản phẩm chính là CR và IR. Trong đó IR là dòng phim cách nhiệt có sử dụng chất liệu gốm nano, hay còn gọi là ceramic.

3M là viết tắt tên thương hiệu một dòng phim cách nhiệt. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Dòng IR có khả năng hấp thụ và phản xạ nhiệt, giúp cân bằng tốt giữa hiệu quả cách nhiệt và chi phí tầm trung, phù hợp với số đông khách hàng.

Trong khi đó CR (Crystalline) là sản phẩm phim cách nhiệt cao cấp, sử dụng công nghệ Quang học đa lớp (Multi-layer Optical Film). Phim được cấu tạo từ hơn 200 lớp mỏng, có khả năng loại bỏ đến 97% tia hồng ngoại. Ưu điểm nổi bật của phim cách nhiệt 3M dòng CR là độ trong suốt cao, không chứa kim loại, nhờ đó không gây nhiễu sóng GPS, sóng điện thoại hay tín hiệu thu phí tự động (ETC).

Chi phí dán phim cách nhiệt bao nhiêu?

Đương nhiên với công nghệ hiện đại, khả năng loại bỏ tia cực tím, cải thiện tầm nhìn và bảo vệ xe đạt mức cao, giá thành của các dòng phim cách nhiệt CR thường nhỉnh hơn sản phẩm phổ thông trên thị trường.

Chi phí dán phim cách nhiệt thường không cố định và được tinh chỉnh tùy vào hãng cung cấp phim, chi phí công dán của garage và kích thước xe.

Ngoài ra, trên thị trường cũng không thiếu các thương hiệu phim cách nhiệt cao cấp. Bên cạnh 3M, một số hãng như STEK, XPEL hay Cool N Lite cũng phân phối dòng phim cách nhiệt từ bình dân đến hạng sang phù hợp tài chính mỗi người.

Chi phí dán phim cách nhiệt tùy vào dòng sản phẩm, xuất xứ cũng như kích thước xe. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Thông thường với phim 3M, giá của gói tiêu chuẩn sẽ dao động khoảng 7-12 triệu đồng. Với dòng phim cách nhiệt cao cấp CR, chi phí dán có thể lên đến hơn 25 triệu đồng.

Ví dụ với dòng SUV hạng A-B, 5 chỗ ngồi, chi phí dán phim cách nhiệt thường khoảng 10 triệu đồng. Chi phí này đã bao gồm dán kính lái, kính sườn trước, sau và kính hậu.

Tóm lại, chữ 3M trên kính ôtô đại diện cho một thương hiệu phim cách nhiệt. Phân khúc giá của 3M trải dài từ gói phổ thông (dòng IR Ceramic) cho đến cao cấp nhất (dòng Crystalline CR).

Đương nhiên ngoài 3M, thị trường vẫn còn hàng loạt thương hiệu phim cách nhiệt cao cấp, tùy vào nhu cầu mỗi chủ xe.