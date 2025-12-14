Người Mỹ 'thờ ơ' với ôtô giá rẻ

Khách hàng Mỹ giảm mua ôtô giá rẻ dưới 30.000 USD, ưa chuộng nhóm xe có giá niêm yết trên 75.000 USD.

Chuyên trang Carscoops dẫn báo cáo của Kelley Blue Book cho hay giá trung bình của ôtô mới tại Mỹ vừa đạt 49.814 USD trong tháng 11. Như vậy, giá trung bình ôtô mới tại xứ cờ hoa đã tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái và gần như không thay đổi so với tháng 10.

Chuyên trang Carscoops nhận định diễn biến này cho thấy thị trường xe Mỹ đã dần xem 50.000 USD là mức giá chấp nhận được dành cho ôtô mới.

Dữ liệu của Cox Automotive cho thấy giá xe thường đạt đỉnh vào tháng 12, đồng nghĩa khách hàng Mỹ có thể phải chứng kiến thêm một đợt tăng giá nữa trước khi năm 2025 khép lại.

Các chương trình khuyến mại vẫn còn, nhưng không đóng vai trò quan trọng như trước đây. Hồi tháng 11, loạt ưu đãi dành cho ôtô tại Mỹ chiếm trung bình khoảng 6,7% giá trị giao dịch ôtô mới, giảm nhẹ từ tỷ lệ gần 8% cách đây một năm.

Các nhà sản xuất ôtô đang kinh doanh tại Mỹ được cho là không cần phải giảm giá nhiều, bởi khách hàng vẫn tiếp tục chọn mua các phiên bản cao cấp của xe - vốn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình lớn và mâm xe thiết kế kiểu cách.

Đáng nói, ôtô giá rẻ đang dần bị khách hàng Mỹ bỏ rơi. Nhóm ôtô có giá bán lẻ đề xuất dưới 30.000 USD chỉ đóng góp 7,5% doanh số tại Mỹ, giảm mạnh so với thị phần 10,3% cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 10% số xe bán ra có giá trên 75.000 USD . Loạt ôtô giá rẻ dưới 30.000 USD phổ biến nhất tại Mỹ hiện tại gồm Toyota Corolla, Chevrolet Trax và Hyundai Elantra - những mẫu xe được cho là đang trên bờ vực khai tử.

Bán tải tiếp tục bị “chỉ mặt gọi tên” là nguyên nhân chính khiến thị trường xe Mỹ tăng giá đáng kể. Nhóm bán tải cỡ lớn đã có tháng thứ 3 liên tiếp sở hữu giá niêm yết trung bình hơn 70.000 USD và đóng góp hơn 14% doanh số tháng 11, tương đương gần 183.000 xe đến tay khách hàng.

Giá trung bình của ôtô điện tại Mỹ giảm nhẹ so với tháng trước, đạt 58.638 USD . Con số này vẫn tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ôtô điện Tesla có giá bán trung bình tăng lên 54.310 USD trong tháng 11, ngay cả khi doanh số giảm 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái – chủ yếu do sức mua Model 3 giảm mạnh. Giá bán mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ Tesla Model Y cũng tăng nhẹ.

Doanh số Tesla Cybertruck giảm xuống còn 1.194 xe, mức thấp nhất trong năm 2025, bất chấp giá giao dịch trung bình đã tăng lên thành 94.254 USD .

Chuyên gia phân tích Erin Keating của Cox Automotive nhận định tình hình hiện tại không chỉ là kết quả của lạm phát hay tình trạng cung vượt cầu, mà còn phản ánh xu hướng mua sắm của khách hàng.

“Những người mua xe mới đang ở độ tuổi kiếm tiền tốt và ít nhạy cảm với giá cả, do đó có xu hướng lựa chọn ôtô ở phân khúc cao cấp hơn để sở hữu tính năng và trải nghiệm ở cấp độ cao nhất. Trong tháng 11, doanh số nhóm xe trên 75.000 USD đã vượt trội nhóm xe dưới 30.000 USD , cho thấy sự yêu thích với các mẫu xe cao cấp”, bà Erin Keating kết luận.