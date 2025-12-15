Xe điện có thể tăng giá trong năm sau

Giá pin và nguyên liệu pin tăng cao là nguyên nhân xe điện có thể tiếp tục tăng giá ngay từ đầu năm 2026.

Theo Car News China, một số nhà cung cấp vật liệu pin lithium của Trung Quốc gần đây ra thông báo sẽ tăng giá do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, kết hợp nhu cầu tăng vọt do ảnh hưởng từ xu hướng điện hóa toàn cầu. Động thái này có thể đẩy giá xe điện tăng cao trong năm 2026.

Hunan Yuneng New Energy - nhà cung cấp vật liệu cathode cho các hãng pin lớn của Trung Quốc như CATL và BYD - vừa thông báo kể từ ngày 1/1/2026, phí gia công cho toàn bộ sản phẩm pin lithium sắt photphat (pin LFP) sẽ tăng thêm 3.000 NDT/tấn, tức cao hơn khoảng 425 USD /tấn so với hiện tại, chưa bao gồm thuế.

Nếu có những biến động đáng kể xảy ra trên thị trường hoặc liên quan chi phí nguyên liệu, mức giá này có thể được đàm phán lại.

Dejia Energy cũng thông báo tăng giá sản phẩm pin lithium từ ngày 16/12 do chi phí nguyên liệu tăng đáng kể.

Giá lithium hexafluorophosphate - nguyên liệu thô sử dụng chủ yếu trong chất điện phân dạng lỏng của pin lithium-ion - cũng đã tăng vọt từ 55.000 NDT/tấn (khoảng 7.800 USD ) lên thành 120.000 NDT/tấn( 17.000 USD ) chỉ trong 2 tháng, tương đương tăng thêm đến 118%.

Giá vật liệu lithium cobalt oxide cũng đã tăng từ 140.000 NDT/tấn (khoảng 198.500 USD ) hồi đầu năm lên thành 350.000 NDT/tấn (khoảng 49.600 USD ) trong tháng 11, tương đương tăng khoảng 150%.

Mức giá hiện tại của vật liệu lithium carbonate đã vượt quá 94.000 NDT/tấn ( 13.300 USD ) khi ghi nhận mức tăng hơn 16% chỉ trong một tháng.

Hiện, dòng pin LFP chiếm khoảng 81,5% tổng lượng pin đang sử dụng trên xe điện tại Trung Quốc.

Các nguồn tin cho hay do tình trạng cung-cầu pin cao áp tiếp tục có những diễn biến căng thẳng, một số hãng xe đang tìm đến các nhà sản xuất pin hàng đầu để bảo đảm nguồn cung, nhằm vượt qua nút thắt về pin và giảm thiểu ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.