Hơn 20.000 xe PHEV của Ford và Lincoln có thể cháy do pin

Lỗi bên trong gói pin có thể khiến số xe PHEV của Ford và Lincoln tại Mỹ gặp sự cố hỏa hoạn.

Theo Carscoops, Ford đang phải triệu hồi thêm lần nữa với hơn 20.000 xe Ford Escape và Lincoln Corsair trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV). Bản vá lỗi tạm thời ở lần triệu hồi trước không thực sự hiệu quả, khiến pin cao áp trên các xe PHEV của Ford vẫn có khả năng bắt lửa là nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi thứ hai.

Dù vậy, đợt triệu hồi mới nhất vẫn chưa thể khắc phục triệt để sự cố. Trong thông báo triệu hồi, Ford cho biết giải pháp tối ưu vẫn đang được phát triển.

“Chủ xe được khuyến cáo chỉ sử dụng chế độ ‘Auto EV’. Ford cũng sẽ gửi hướng dẫn qua mail để hạn chế mức sạc tối đa của pin cho đến khi hoàn tất khắc phục sự cố”, thông báo của Ford cho biết.

Tổng cộng 20.558 xe bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi, bao gồm 4.015 xe Lincoln Corsair PHEV sản xuất trong giai đoạn 24/10/2019-16/4/2024 cùng với 16.543 xe Ford Escape PHEV sản xuất từ ngày 10/7/2019 đến ngày 17/4/2024.

Ford Escape PHEV có thể cháy do pin. Ảnh: Ford.

Tài liệu của Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết số xe này sở hữu pin cao áp có thể bị đoản mạch, dẫn đến hỏa hoạn. Nếu pin ngừng hoạt động, hệ truyền động cũng sẽ dừng theo, dù hệ thống lái, phanh và đèn không bị ảnh hưởng.

Cuối năm ngoái, đợt triệu hồi đầu tiên dẫn đến quá trình cập nhật phần mềm mô-đun kiểm soát năng lượng pin (BECM) trên xe.

Theo InsideEVs, phần mềm này lẽ ra phải bổ sung khả năng phát hiện các bất thường của pin để thông báo cho tài xế dừng xe một cách an toàn. BECM cũng phải được thiết kế để ngừng sạc, giảm nguy cơ chập mạch cho pin cao áp.

Bản thân Ford mới đây xác nhận BECM vẫn hoạt động nhưng không thể phát hiện kịp thời tất cả pin gặp lỗi. Ở châu Âu, hãng cũng ghi nhận 7 vụ cháy pin liên quan đến Kuga PHEV - vốn là dòng xe cũng đã bị triệu hồi do sự cố tương tự.

Ford đã phục hồi và phân tích mô-đun từ các pin bị hỏng khác, nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân gốc rễ. Hiện tại, Ford dự đoán có thể lớp ngăn cách cực âm/dương của cell pin bị hư hỏng do những thay đổi trong dây chuyền sản xuất. Tài liệu của NHTSA cho hay tất cả cell pin trong vụ việc đều được sản xuất tại nhà máy của Samsung SDI ở Hungary.

Một bản sửa lỗi trực tiếp đang được Ford chuẩn bị. Hiện tại, chủ xe được khuyến khích giới hạn mức sạc tối đa khi sử dụng bộ sạc Level 1 hoặc Level 2, đồng thời chỉ nên sử dụng xe ở chế độ “Auto EV”.