Ngắm Land Rover Defender 110 2026 - 'xe chơi' giá hơn 6,3 tỷ đồng

Land Rover Defender không phải là một mẫu xe quá xa lạ. Đây được xem là biểu tượng của sự "ăn chơi xa hoa". Mẫu SUV off-road này vừa được nâng cấp (facelift) tại Việt Nam. Trên ảnh là phiên bản Defender 110.
So với bản tiền nhiệm, Defender facelift vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế vuông vức, góc cạnh quen thuộc. Xe được phủ màu sơn xanh Woolstone Green mới của hãng.
Cụm đèn trước được tinh chỉnh đôi chút trở nên sắc nét hơn, lưới tản nhiệt nay cũng được sơn đen bóng đi cùng logo thương hiệu tối màu.
Mẫu xe trên ảnh đã được bổ sung gói phụ kiện off-road, bao gồm hộp giữ đồ bên hông (side mounted gear box) giá nóc, thang hông và bệ bước cố định, chắn bùn classic.
Mẫu Defender 110 trên ảnh được trang bị mâm hợp kim 20 inch. Ở bản chưa nâng cấp là mâm 19 inch.
Đuôi xe tiếp tục xuất hiện các đường nét quen thuộc, mạnh mẽ nhờ các chi tiết ốp ở cản sau, các màu sắc sáng tối cùng bộ màu sơn mới mang đến hiệu ứng thị giác mạnh mẽ . Khác với bản Octa, cặp ống xả của Defender 110 được đặt ẩn về dưới cản.
Đèn hậu dạng dọc cũng được điều chỉnh đôi chút, xe vẫn được trang bị một bánh phụ đặt ngay ở cửa hậu.
Nội thất của Defender 110 được nâng cấp so với bản tiền nhiệm. Phiên bản trên ảnh được trang bị gói nâng cấp nội thất cao cấp. Tổng quan, thiết kế khoang lái của xe vẫn giữ được nét đặc trưng của dòng xe địa hình cổ điển nhưng trông sang trọng hơn với phối màu nâu Caraway.
Điểm khác biệt lớn nhất của Defender 2026 so với bản tiền nhiệm là màn hình giải trí trung tâm được gia tăng kích thước lên 13,1 inch, tương đương màn hình của dòng Range Rover. Màn hình này vẫn hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Ghế lái, phụ chỉnh điện 14 hướng, nhớ vị trí. Hàng ghế 2 với ghế bọc da màu nâu Caraway. Hàng ghế 3 có kích thước khá hạn chế.
Phiên bản 110 được trang bị động cơ mild-hybrid 3.0L 6 xy lanh tăng áp, cho công suất 400 mã lực, đi cùng hệ dẫn động AWD. Xe được trang bị hệ thống điều chỉnh chế độ lái Terrain Respone.
Mẫu xe trên ảnh có giá 6,329 tỷ đồng, đã bao gồm tùy chọn gói nội thất nâng cấp, hệ thống lọc không khí, treo khí nén và hệ thống âm thanh Meridian.
Nếu chưa bao gồm các cấu hình nâng cấp, giá khởi điểm cho mẫu xe cá nhân hóa Defender 110 bản S 3.0 P400 là 5,319 tỷ, X-Dynamic HSE 2.0 P400e PHEV là 5,989 tỷ đồng.
