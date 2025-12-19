Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe Trung Quốc cập cảng Việt Nam nhiều hơn xe nhập Thái Lan?

  • Thứ sáu, 19/12/2025 14:06 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Xét về tổng lượng xe nhập trong 11 tháng, Indonesia và Thái Lan vẫn đang là 2 quốc gia xuất khẩu nhiều ôtô nhất đến Việt Nam. Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào số liệu tháng 11, câu chuyện đã khác.

Theo báo cáo của Tổng Cục Hải quan, lượng ôtô cập cảng Việt Nam trong tháng 11 đạt 18.350 chiếc, kim ngạch vượt ngưỡng 455,5 triệu USD.

Đáng chú ý ở tháng gần cuối năm, Thái Lan không còn là quốc gia xuất khẩu ôtô đến Việt Nam nhiều thứ nhì mà là Trung Quốc. Khoảng 5.001 xe xuất xứ Trung Quốc đã cập cảng Việt Nam với giá trị kim ngạch 157,3 triệu USD. Thái Lan chỉ mang 4.783 ôtô đến thị trường Việt với giá trị kim ngạch đạt 97,6 triệu USD.

Ôtô Trung Quốc ồ ạt cập cảng Việt Nam với hàng loạt tân binh. Ảnh: Đan Thanh, Phong Vân, Vĩnh Phúc.

Lũy kế 11 tháng, thị trường Việt đã ghi nhận khoảng 191.142 ôtô nhập khẩu từ các nước, giá trị kim ngạch đạt 4,33 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng khoảng 19% về lượng và 30,6% về kim ngạch.

Indonesia vẫn là quốc gia xuất khẩu nhiều ôtô đến Việt Nam nhất
Top 3 thị trường xuất khẩu nhiều ôtô đến Việt Nam
Trong đó, Indonesia vẫn là nước xuất khẩu nhiều ôtô nhất đến Việt Nam, với 72.362 chiếc và giá trị kim ngạch đạt 1,02 tỷ USD. Thái Lan tiếp tục xếp vị trí thứ 2 với 62.247 xe được nhập khẩu trong 11 tháng, Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 3 với 44.150 xe.

Dù thấp hơn về lượng, kim ngạch nhập khẩu ôtô của 2 thị trường này cao hơn hẳn so với Indonesia, với giá trị đạt lần lượt là 1,24 tỷ USD1,45 tỷ USD. Dù chỉ chiếm khoảng 23% lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam, ôtô nguồn gốc Trung Quốc lại là quốc gia chiếm đến 33,49% giá trị kim ngạch, nếu tính từ đầu năm.

Sự hoán đổi vị trí ở những tháng cuối năm cho thấy xu hướng sử dụng ôtô của người Việt ngày càng thay đổi. Với đà tăng trưởng này, nhiều khả năng trong năm 2026, lượng xe xuất xứ Trung Quốc sẽ càng tăng trưởng mạnh, sớm chiếm lấy vị trí của nhóm xe nhập Thái Lan.

