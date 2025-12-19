Honda City facelift lộ diện, tương lai về Việt Nam không xa

Honda City bản facelift đã bất ngờ lộ diện, dự kiến được ra mắt toàn cầu vào quý 2 năm sau.

Honda City phiên bản thế hệ mới vừa được giới thiệu và dự kiến có mặt vào năm sau. Chỉ qua vài bức ảnh, có thể thấy City facelift 2026 đã được thay đổi hoàn toàn diện mạo.

Nhìn từ bên ngoài, những thay đổi lớn nhất dự kiến sẽ tập trung ở phần ngoại thất để mang lại cái nhìn sắc sảo và hiện đại hơn, lấy cảm hứng từ những dòng xe mới nhất của Honda trên toàn cầu. Các chi tiết như cản trước và sau sẽ được tinh chỉnh lại, kết hợp với lưới tản nhiệt mới và hệ thống đèn chiếu sáng cùng đèn hậu được sửa đổi nhẹ.

Để hoàn thiện vẻ ngoài năng động, Honda có khả năng sẽ trang bị cho City bộ mâm hợp kim với thiết kế hoàn toàn mới, giúp xe duy trì phong cách thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung.

Tiến vào bên trong, Honda dự kiến sẽ không thay đổi quá nhiều về bố cục tổng thể nhưng sẽ tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm cao cấp cho người dùng. Không gian nội thất có thể được làm mới thông qua các chất liệu bọc ghế và màu sắc trang trí khác biệt, kết hợp với một vài thay đổi nhỏ trên bảng táp-lô để tạo cảm giác sang trọng hơn.

Ngoại thất của City thế hệ mới có phần sắc sảo hơn bản hiện hành. Ảnh: Honda.

Một trong những nâng cấp đáng mong chờ nhất về mặt tiện ích chính là khả năng tích hợp camera 360 độ, giúp City củng cố thêm vị thế trong cuộc đua về tính năng an toàn và hỗ trợ lái.

Dưới nắp ca-pô, Honda vẫn giữ nguyên công thức đã tạo nên thành công cho City với khối động cơ i-VTEC 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 121 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Khách hàng vẫn sẽ có 2 lựa chọn truyền động quen thuộc là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động CVT.

Bên cạnh đó, phiên bản City Hybrid với công suất kết hợp 126 mã lực sẽ tiếp tục đóng vai trò là lựa chọn tối ưu về tiết kiệm nhiên liệu, cạnh tranh sòng phẳng với các mẫu xe điện hóa trong cùng phân khúc.

Tại thị trường Ấn Độ, Honda City hiện có mức giá dao động trong khoảng từ 14.200 USD đến 19.600 USD , trong khi phiên bản Hybrid cao cấp nhất có giá lên tới gần 24.700 USD .

Với những cải tiến dự kiến vào năm 2026, mức giá này có thể sẽ tăng nhẹ, nhưng đây vẫn được coi là một khoản đầu tư xứng đáng cho những ai tìm kiếm sự bền bỉ và giá trị thương hiệu đặc trưng của Honda.

Nhiều khả năng trong tương lai, phiên bản nâng cấp của mẫu sedan cỡ B này sẽ được bán tại Việt Nam. Honda City đang được bán ở thị trường Việt với tổng 3 phiên bản, giá dao động 499-569 triệu đồng.