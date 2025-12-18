Không chỉ bán xe, Mercedes-Benz còn phát triển bất động sản

Mercedes-Benz bắt tay nhà phát triển bất động sản Binghatti xây dựng thành phố mang thương hiệu Mercedes-Benz Places đầu tiên trên thế giới tại Dubai.

Mercedes-Benz vừa cùng nhà phát triển bất động sản Binghatti có trụ sở tại Dubai chính thức công bố dự án hợp tác bất động sản mang thương hiệu lần thứ hai: Mercedes-Benz Places | Binghatti City.

Mercedes-Benz Places Dubai - "Thành phố trong lòng thành phố"

Tọa lạc tại khu Meydan (Dubai), dự án đánh dấu khu đô thị quy hoạch tổng thể đầu tiên của Binghatti, đồng thời mở rộng khái niệm Mercedes-Benz Places từ một công trình đơn lẻ thành một quận đa tháp có quy mô lên tới 84 hecta.

Mercedes-Benz hợp tác cùng nhà phát triển bất động sản Binghatti để xây dựng tổ hợp Mercedes-Benz Places | Binghatti City, bao gồm các tòa tháp căn hộ trong một hệ sinh thái đô thị tích hợp, lấy thiết kế, di chuyển và cộng đồng làm trọng tâm.

Theo công bố, Mercedes-Benz Places | Binghatti City sẽ quy tụ các tòa tháp căn hộ trong một hệ sinh thái đô thị tích hợp, lấy thiết kế, di chuyển và cộng đồng làm trọng tâm. Dự án được định vị là "thành phố trong lòng thành phố", nơi cư dân có thể tiếp cận đầy đủ các nhu cầu sống hàng ngày trong phạm vi đi bộ, đồng thời tận hưởng một môi trường sống gắn kết giữa kiến trúc, dịch vụ và giải pháp di chuyển.

Mở rộng toàn cầu phong cách sống Mercedes-Benz

Việc ra mắt dự án này nối tiếp quá trình mở rộng toàn cầu của Mercedes-Benz Places. Trước đó, thương hiệu đã khởi động dự án đầu tiên cùng Binghatti - tòa tháp căn hộ 65 tầng tại Downtown Dubai, đang trong giai đoạn phát triển.

Bên cạnh dự án siêu đô thị đầy tham vọng Mercedes-Benz Places | Binghatti City, hãng xe đến từ Đức cũng đã cho triển khai dự án Mercedes-Benz Places tại "khu nhà giàu" Miami, Florida (Mỹ).

Sau đó, Mercedes-Benz Places tiếp tục mở rộng sang Mỹ với dự án hợp tác cùng JDS Development Group tại Miami, dự án bất động sản đầu tiên của Mercedes-Benz tại Mỹ, nơi công tác xây dựng đang được triển khai và hoạt động bán hàng đã bắt đầu.

Mercedes-Benz cho biết Mercedes-Benz Places phản ánh cam kết của hãng trong việc tạo ra những trải nghiệm thương hiệu toàn diện, vượt ra ngoài lĩnh vực ôtô truyền thống. Thông qua bất động sản mang thương hiệu, hãng theo đuổi tầm nhìn tạo nên những điểm chạm mới với khách hàng, đồng thời mang đến cho cư dân khả năng tiếp cận các giải pháp di chuyển tiên tiến.

Mở rộng các dự án bất động sản theo phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu là xu hướng mới của nhiều hãng xe, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng như Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Pagani, Bugatti...

Dự án được phát triển cùng những bộ óc thiết kế hàng đầu của Mercedes-Benz, hiện thực hóa triết lý thiết kế "Sensual Purity", vốn đã định hình DNA thẩm mỹ của thương hiệu trong ngành công nghiệp ôtô, vào kiến trúc và không gian sống, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp điêu khắc và sự tinh giản của các mẫu xe biểu tượng.