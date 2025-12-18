Mercedes-Benz CLA Hybrid mới không giống xe Đức

Với các nâng cấp, chiếc sedan thể thao bỗng giống xe Trung Quốc hơn.

Sự xuất hiện của Mercedes-Benz CLA 220 Hybrid đời 2026 đã đánh dấu một bước ngoặt đầy tranh cãi trong lịch sử của thương hiệu xe sang xứ Stuttgart. Dù vẫn mang trên mình biểu tượng ngôi sao ba cánh kiêu hãnh và ngôn ngữ thiết kế trau chuốt đặc trưng, mẫu sedan cỡ nhỏ này lại sở hữu một "trái tim" không hoàn toàn đến từ nước Đức.

Thay vì được sản xuất tại đại bản doanh ở châu Âu, khối động cơ của CLA mới là kết quả của sự bắt tay chiến lược giữa Mercedes-Benz và đối tác Trung Quốc Geely, tạo nên một thực tế đầy thú vị rằng chiếc xe sang Đức tiếp theo của bạn có thể đang mang trong mình dòng máu cơ khí từ phương Đông.

Khoang lái của CLA 220 Hybrid còn ghi nhận một bước lùi "đáng mừng" trong tư duy thiết kế điều khiển. Sau nhiều năm theo đuổi xu hướng cảm ứng hóa quá đà, Mercedes đã quyết định đưa các nút bấm vật lý trở lại trên vô-lăng.

Ngoại hình của Mercedes-Benz CLA Hybrid 2026. Ảnh: Mercedes-Benz.

Người lái giờ đây có thể điều chỉnh âm lượng bằng con lăn cơ học và thao tác kiểm soát hành trình thông qua công tắc gạt truyền thống, thay thế cho các phím cảm ứng vốn thường bị phàn nàn là kém nhạy và gây mất tập trung.

Bên cạnh đó, tùy chọn màn hình Superscreen khổng lồ trải dài toàn chiều ngang bảng táp-lô cùng hệ điều hành MB.OS tích hợp trí tuệ nhân tạo vẫn đảm bảo rằng CLA là một trong những mẫu xe dẫn đầu về công nghệ số hiện nay.

Cụ thể, nguồn sức mạnh của CLA 220 Hybrid là khối động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 1.5L mang mã hiệu M252. Mặc dù Mercedes tuyên bố họ đóng vai trò chủ đạo trong việc thiết kế kiến trúc và đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, nhưng Geely mới là bên chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật chi tiết và trực tiếp sản xuất tại Trung Quốc trước khi vận chuyển sang Đức để lắp ráp hoàn thiện.

Động cơ này ứng dụng chu trình Miller cùng công nghệ phủ Nanoslide trên lớp lót xi-lanh để giảm ma sát, đi kèm với cấu trúc vỏ trục khuỷu hoàn toàn bằng nhôm nhằm tối ưu hóa trọng lượng và hiệu suất nhiệt. Để xoa dịu những lo ngại về độ tinh tế của một cỗ máy 4 xy-lanh, hãng xe Đức đã bổ sung thêm các lớp cách âm vách ngăn kép kéo dài từ khoang máy đến tận cột A và sàn xe, đảm bảo không gian yên tĩnh đúng chuẩn xe sang.

Chiếc sedan thể thao trở nên mạnh mẽ hơn nhờ công nghệ plug-in hybrid. Ảnh: Mercedes-Benz.

Về khả năng vận hành, hệ thống hybrid 48V trên CLA 220 không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ khởi động mà còn tích hợp một mô-tơ điện công suất 30 mã lực trực tiếp vào hộp số ly hợp kép 8 cấp mới.

Sự kết hợp này mang lại tổng công suất 208 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong khoảng 7,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở mức 210 km/h. Đáng chú ý, hệ thống điện hóa này cho phép chiếc sedan chạy hoàn toàn bằng điện ở tốc độ lên tới 97 km/h và hỗ trợ thu hồi năng lượng phanh lên đến 25 kW, giúp tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện giao thông đô thị phức tạp.

Với mức giá dự kiến khởi điểm trong khoảng từ 45.000 đến 47.000 USD tại thị trường quốc tế, Mercedes-Benz CLA 220 Hybrid 2026 đặt ra một bài toán cân não cho những khách hàng trung thành với giá trị truyền thống của xe Đức.

Một mặt, đây là mẫu xe đại diện cho sự linh hoạt và tối ưu chi phí trong kỷ nguyên điện hóa; mặt khác, nó cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa bản sắc thương hiệu và xu hướng toàn cầu hóa sản xuất. Dù vậy, với những cải tiến mạnh mẽ về công nghệ và sự trở lại của tính thực dụng trong nội thất, CLA Hybrid vẫn là một ứng viên nặng ký trong phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ vào năm sau.