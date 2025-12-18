Cha đẻ của huyền thoại SLR McLaren rời Mercedes

Giám đốc thiết kế đương nhiệm của Mercedes cũng phụ trách ra mắt dòng G-Class hiện đại và chịu trách nhiệm thiết kế các mẫu xe điện EQ.

Theo Motor1, Giám đốc thiết kế Gordon Wagener của Mercedes sẽ chính thức chia tay hãng xe Đức vào ngày 31/1/2026, kết thúc hành trình 28 năm gắn bó cùng thương hiệu ngôi sao 3 cánh.

Gordon Wagener bắt đầu sự nghiệp tại Mercedes vào năm 1997. Một trong những sản phẩm đầu tiên được ông “thai nghén” chính là huyền thoại Mercedes-Benz SLR McLaren.

Gordon Wagener đã cộng tác cùng Gordon Murray để thiết kế nên Mercedes-Benz SLR McLaren – mẫu xe đưa vào sản xuất từ năm 2003, trang bị động cơ V8 5.4L siêu tăng áp.

Gordon Wagener được chỉ định làm trưởng nhóm thiết kế của Mercedes vào năm 2008, chịu trách nhiệm giám sát dự án thiết kế Mercedes-AMG GT thế hệ đầu tiên, S-Class W222 và A-Class W176.

Khi chức danh Giám đốc thiết kế (Chief Design Officer) được Mercedes giới thiệu vào năm 2016, Gordon Wagener trở thành người đầu tiên nắm giữ vị trí này và đã đảm nhiệm công việc từ đó đến nay.

Trong gần một thập kỷ vừa qua, Gordon Wagener đã thiết kế R232 SL mới, ra mắt dòng G-Class hiện đại và chịu trách nhiệm thiết kế các mẫu xe điện EQ.

Một số mẫu xe gần đây của Mercedes có sự tham gia của Gordon Wagener bao gồm CLA mới, GLC điện và Vision Iconic.

Không phải mẫu xe nào của vị Giám đốc thiết kế cũng được đón nhận nồng nhiệt - ngay cả với Vision Iconic. Tuy nhiên, mẫu concept grand tourer hạng siêu sang này vẫn được xem là bước đi táo bạo của Mercedes khi hãng đã trang bị cho xe một cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Gần đây, Gordon Wagener thu hút sự chú ý khi lên tiếng chỉ trích nội thất của các đối thủ cạnh tranh. Ông so sánh khoang cabin của Audi Concept C với một chiếc xe ra mắt từ năm 1995, đồng thời thừa nhận bản thân không thích màn hình trải rộng trên BMW iX3.

Ông Ola Källenius - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Mercedes-Benz AG - nhận định sự sáng tạo và tầm nhìn về tương lai của thiết kế ôtô mà Gordon Wagener sở hữu đã làm giàu thêm cho Mercedes-Benz theo cách bền vững.