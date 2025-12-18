Minivan của Hyundai nâng cấp bỏ phím cảm ứng, về lại nút bấm vật lý

Cuối cùng sau gần 5 năm, Hyundai cũng đã nâng cấp mẫu minivan của mình và mang dãy phím vật lý quay trở lại do bị "phàn nàn".

Mặc dù vẫn giữ được diện mạo như đến từ tương lai, mẫu minivan Staria của Hyundai thực tế đã chuẩn bị bước sang tuổi thứ 5 kể từ lần đầu ra mắt vào tháng 4/2021.

Để duy trì sức hút trong một phân khúc đang thay đổi chóng mặt, hãng xe Hàn Quốc vừa giới thiệu bản cập nhật 2026 với những thay đổi thực chất, tập trung mạnh mẽ vào trải nghiệm người dùng và nền tảng công nghệ thay vì chỉ tinh chỉnh lớp vỏ bên ngoài.

Nhìn từ bên ngoài, Staria 2026 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế tối giản đặc trưng nhưng đã được trau chuốt lại ở các chi tiết nhỏ. Dải đèn LED định vị chạy ngang đầu xe nay được làm liền mạch hơn với logo Staria khắc tinh tế ở hai đầu, trong khi cụm đèn pha phía dưới và hốc hút gió được tái thiết kế để tạo ra sự đồng nhất với cản trước.

Thiết kế độc lạ của Hyundai Staria 2026. Ảnh: Hyundai.

Đối với phiên bản cao cấp mang tên Lounge, lưới tản nhiệt mạ chrome nay được tách biệt rõ rệt với hốc gió dưới, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và bệ vệ hơn. Ngoài ra, bảng màu ngoại thất cũng được làm mới với sự xuất hiện của các tông màu ngọc trai sang trọng như xanh Classy Blue và đỏ Galaxy Maroon.

Bước vào bên trong, khoang cabin là nơi chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ nhất khi Hyundai quyết định nâng cấp toàn bộ hệ thống hiển thị. Cả bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm đều được nới rộng lên kích thước 12,3 inch, đi kèm phần mềm mới nhất hỗ trợ cập nhật từ xa qua Wi-Fi.

Đáng chú ý, Hyundai đã lắng nghe người dùng khi đưa các nút bấm vật lý trở lại bảng điều khiển trung tâm để thay thế cho dàn phím cảm ứng vốn gây nhiều bất tiện trước đây. Các kỹ sư cũng đã thay đổi thiết kế cửa gió điều hòa, bổ sung thêm khay chứa đồ và trang bị vô-lăng hiện đại hơn cùng cần số điện tử dạng cột cho phiên bản Lounge.

Khoang lái của Staria được thay đổi, bổ sung loạt phím vật lý. Ảnh: Hyundai.

Xe vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ mạnh mẽ bao gồm máy V6 3.5L công suất 237 mã lực và hệ truyền động Hybrid 1.6L tăng áp cho tổng công suất 242 mã lực, trong khi phiên bản thuần điện vẫn đang được hoàn thiện để ra mắt sau.

Tại thị trường quê nhà Hàn Quốc, Hyundai Staria 2026 đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng với mức giá quy đổi dao động từ 22.000 USD cho bản tiêu chuẩn đến khoảng 33.000 USD cho các biến thể cao cấp nhất.

Ở Việt Nam, Staria thường được tinh chỉnh làm xe cứu thương nhờ không gian cabin rộng rãi. Xe vẫn đang phân phối bản thế hệ cũ với 2 tùy chọn động cơ xăng, diesel, giá dao động 843-872 triệu đồng.