Ngân sách dưới 2 tỷ đồng, chọn SUV sang nào cho gia đình?

Với ngân sách khoảng 1-2 tỷ đồng, dưới đây là những mẫu xe sang gầm cao chất châu Âu đáng cân nhắc.

Với ngân sách khoảng dưới 2 tỷ đồng , thị trường xe sang Việt vẫn ngập tràn lựa chọn SUV châu Âu cho gia đình 2-4 thành viên. Dưới đây là những cái tên được Tri Thức - Znews gợi ý với mức giá phù hợp tình hình tài chính, động cơ đủ mạnh mẽ di chuyển hàng ngày và kích thước rộng rãi cho gia đình.

Mercedes-Benz GLB 200 AMG

Trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz, GLB 200 AMG nổi lên như một lựa chọn hiếm hoi dung hòa được yếu tố thương hiệu hạng sang và giá trị sử dụng thực tế cho gia đình.

Khác với những dòng SUV mang thiên hướng thời trang như GLA, mẫu xe này sở hữu thiết kế hình hộp vuông vức giúp tối ưu diện tích khoang cabin và không gian trần xe, tạo cảm giác thoáng đãng cho cả người lái lẫn hành khách.

Mẫu SUV cỡ nhỏ của Mercedes-Benz đang có giá khoảng 1,739 tỷ đồng . Ảnh: Mercedes-Benz PMH.

Xe được trang bị động cơ 1.3L tăng áp đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, sản sinh công suất 163 mã lực. Dù dung tích động cơ không quá lớn, GLB 200 AMG vẫn ghi nhận khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và đủ sức mạnh cho những hành trình đường dài.

Với mức giá niêm yết 1,739 tỷ đồng , đây là phương án dễ tiếp cận nhất cho những gia đình mong muốn sở hữu logo "ngôi sao ba cánh" cùng gói ngoại thất AMG Line thể thao.

BMW X3 sDrive20i

Dù chiếc New X3 đã được giới thiệu, X3 sDrive20i vẫn đang được phân phối tại một số đại lý. Đây có thể xem là cái tên cân bằng được giữa cảm giác lái mạnh mẽ lẫn không gian nội thất hiện đại. Bên trong khoang lái là hệ thống giải trí iDrive độc quyền từ BMW.

Phiên bản sDrive20i vẫn còn bán ở một số đại lý với giá khoảng 1,855 tỷ đồng . Ảnh: BMW HN.

Mẫu SUV này nổi tiếng với hệ dẫn động cầu sau và sự phân bổ trọng lượng tối ưu, tạo ra độ ổn định tuyệt vời khi di chuyển tốc độ cao. Trái tim của X3 sDrive20i là khối động cơ 2.0L tăng áp cuộn kép TwinPower Turbo, cho công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm.

Hiện tại, BMW X3 sDrive20i đang được bán với mức giá 1,855 tỷ đồng , một con số đủ cạnh tranh khi đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc về cả trang bị lẫn giá trị thương hiệu.

Volvo EC40

Xe điện Volvo EC40 là đại diện tiêu biểu cho triết lý thiết kế tối giản Scandinavia phong cách Bắc Âu, chú trọng tuyệt đối vào sự an toàn, cảm giác của mọi thành viên trong gia đình. Xe được phát triển từ Volvo XC40 nhưng đổi sang dáng xe crossover thể thao.

Dù là mẫu SUV nhỏ nhất trong dòng sản phẩm của hãng xe Thụy Điển, XC40 vẫn được thừa hưởng toàn bộ gói công nghệ an toàn City Safety cùng hệ thống lọc không khí tiên tiến.

Đây là mẫu SUV điện hạng sang có giá bán dễ tiếp cận tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Volvo EC40 tại Việt Nam sử dụng 2 motor cho tổng công suất đầu ra 408 mã lực, mô-men xoắn cực đại 670 Nm. Kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian eAWD, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây. Bộ pin lithium ion 400 V dung lượng 78 kWh cung cấp phạm vi di chuyển tối đa 510 km sau mỗi lần sạc đầy.

Mẫu xe này hiện có giá bán 1,739 tỷ đồng , hướng tới những gia đình trẻ hiện đại, yêu thích sự khác biệt và an toàn tối đa.

Volkswagen Tiguan Platinum

Volkswagen Tiguan Platinum là lựa chọn dành cho những người dùng yêu thích kỹ thuật cơ khí Đức nhưng mong muốn một mẫu xe bền dáng, không quá phô trương. Phiên bản Platinum ghi nhận những nâng cấp đáng giá về trang bị tiện nghi nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu di chuyển của gia đình đông người.

Xe sở hữu động cơ 2.0L tăng áp cho công suất 180 mã lực, kết hợp cùng hệ dẫn động 4Motion nổi tiếng giúp tối ưu khả năng bám đường trên các địa hình hỗn hợp.

Volkswagen Tiguan có giá khoảng 1,599 tỷ đồng . Ảnh: Volkswagen.

Điểm cộng lớn của Tiguan so với các đối thủ xe sang cỡ nhỏ là cấu hình 5+2 linh hoạt, giúp gia đình có thêm không gian chứa đồ rộng rãi hoặc chở thêm thành viên khi cần thiết.

Với mức giá niêm yết 1,599 tỷ đồng , Tiguan Platinum đang cho thấy lợi thế về chi phí sở hữu rất lớn cho một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Geely Monjaro

Dù mới gia nhập thị trường, Geely Monjaro cũng là cái tên đáng cân nhắc nhờ việc được xây dựng trên nền tảng khung gầm CMA chung với Volvo. Xe có giá 1,2 tỷ đồng cho bản cao cấp nhất.

Mẫu SUV này được định vị ở phân khúc cỡ D với kích thước lớn, mang lại sự thoải mái tối đa cho cả gia đình 4 người trong những hành trình dài.

Monjaro được trang bị khối động cơ 2.0L tăng áp mạnh mẽ, cho công suất 235 mã lực đi cùng hộp số tự động 8 cấp từ Aisin.

Dù là thương hiệu mới, Monjaro vẫn là cái tên đáng cân nhắc ở tầm giá dưới 2 tỷ. Ảnh: Phong Vân.

Điểm nhấn trong khoang lái của Monjaro là hệ thống 3 màn hình trải dài trên bảng táp-lô cùng hàm lượng công nghệ hỗ trợ lái dày đặc, vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe ở tầm giá cao hơn.

Với sự kết hợp giữa kỹ thuật Bắc Âu và công nghệ hiện đại của Trung Quốc, Monjaro hứa hẹn sẽ là ẩn số thú vị thách thức các tên tuổi lâu đời trong tầm giá dưới 2 tỷ đồng . Tuy nhiên với thương hiệu lạ, có lẽ Monjaro sẽ cần thêm thời gian để thuyết phục khách hàng mới.