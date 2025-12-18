Ôtô tầm giá 400 triệu đồng - sân chơi riêng của VinFast VF 3

Thị trường Việt không thiếu ôtô tầm giá 400 triệu đồng, nhưng không cái tên nào bán chạy hơn VinFast VF 3.

Thị trường Việt không thiếu lựa chọn ôtô giá rẻ phù hợp ngân sách 400 triệu đồng. Tuy nhiên từ xe xăng cỡ A, sedan cỡ B cho đến ôtô điện đô thị, không cái tên nào bán chạy hơn VinFast VF 3 trong tầm giá 400 triệu đồng.

Không chỉ áp đảo thị trường ở phân khúc ôtô tầm giá 400 triệu, VinFast VF 3 còn đang trên đường trở thành mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2025.

Doanh số áp đảo

Báo cáo bán hàng tháng 11/2025 của VinFast cho thấy hãng xe điện Việt đã hoàn tất bàn giao 4.655 xe VF 3 cho khách hàng trong nước. Doanh số lũy kế từ đầu năm của VinFast VF 3 được nâng lên thành 40.660 xe, giúp mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ tiếp tục là ôtô bán chạy nhất toàn thị trường.

Lượng tiêu thụ của VinFast VF 3 tại Việt Nam là áp đảo hoàn toàn các mẫu xe xăng cỡ A. Riêng trong tháng 11, những Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning bán được tổng cộng 638 xe, với Grand i10 là cái tên bán chạy nhất.

Lũy kế từ đầu năm, phân khúc xe xăng cỡ A gầm thấp ghi nhận sức bán chung 5.403 xe, tức chỉ nhỉnh hơn gần 1.200 xe so với doanh số riêng tháng 11 của VinFast VF 3.

Đáng chú ý, doanh số 4.655 xe mà VinFast VF 3 có được trong tháng 11 cũng là số liệu bán hàng tốt hơn toàn bộ phân khúc sedan cỡ B ở cùng kỳ. Nhóm xe này - dẫn đầu bởi Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent - ghi nhận doanh số tổng 4.507 xe tại kỳ báo cáo tháng 11.

Trên đường trở thành “xe quốc dân” mới

Năm ngoái, VinFast VF 5 được gọi tên là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam nhờ doanh số hơn 32.000 xe. Sang năm mới, VinFast VF 5 chắc chắn sẽ vượt qua thành tích bán hàng này bởi tính đến hết tháng 11, doanh số tích lũy của SUV chạy điện cỡ A đã vượt mốc 38.000 xe.

Dù vậy, VF 5 có lẽ phải nhường lại thành tích bán chạy nhất Việt Nam cho "đàn em" VinFast VF 3.

Với doanh số 40.660 xe sau 11 tháng, VF 3 đang dẫn đầu cuộc đua đến danh hiệu ôtô bán chạy nhất thị trường, đồng thời trên đường trở thành ôtô quốc dân mới ở Việt Nam.

Doanh số của riêng VF 3 trong 11 tháng đầu năm nay đã trội hơn thành tích bán hàng cả năm 2024 của không ít hãng xe truyền thống. Thực tế này phản ánh sức hút không nhỏ của mẫu ôtô điện đô thị cỡ nhỏ tại thị trường Việt - nơi làn sóng điện hóa đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ.

Sở hữu kích thước nhỏ gọn phù hợp điều kiện giao thông đô thị, trang bị khoang nội thất đủ dùng với cấu hình 2 hàng ghế và 4 chỗ ngồi, VinFast VF 3 được nhận định là mẫu xe đáng chú ý hàng đầu dành cho nhu cầu mua xe với ngân sách dưới 400 triệu đồng.

VF 3 cũng vừa có bản nâng cấp và được bán với giá 302 triệu đồng, đã bao gồm pin. Kết hợp các ưu đãi hiện có, khách Việt có thể sở hữu mẫu ôtô điện đô thị này với giá từ 266 triệu đồng.

Khách hàng chọn mua VF 3 bên cạnh hưởng các ưu đãi chính hãng hay chính sách miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ còn được sạc miễn phí tại hệ thống sạc công cộng V-GREEN trên toàn quốc đến hết tháng 6/2027.

Nhìn chung, VF 3 đang sở hữu nhiều yếu tố để có thể trở thành "ôtô quốc dân" mới tại Việt Nam. Với đà tăng trưởng hiện tại, nhiều khả năng doanh số VinFast VF 3 trong năm nay sẽ không dưới mốc 45.000 xe.