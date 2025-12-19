Mazda CX-5 về giá dưới 700 triệu, chuyện gì đang diễn ra?

Ngay tháng cuối năm, giá bán của mẫu SUV ăn khách - Mazda CX-5 - bất ngờ giảm giá sâu về dưới 700 triệu. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?

Trên trang chủ của thương hiệu, Mazda CX-5 cùng hàng loạt mẫu SUV của hãng xe Nhật đang được giảm giá sâu trong giai đoạn cuối năm.

SUV cỡ C dưới 700 triệu

Cụ thể, chiếc SUV cỡ C bản Deluxe được giảm từ 749 triệu xuống còn 704 triệu. Các phiên bản còn lại như 2.0 Luxury, 2.0 Premium Active, Premium Sport và Premium Exclusive cũng ghi nhận mức khuyến mại khoảng 35-45 triệu đồng.

Đáng chú ý theo ghi nhận của phóng viên, đây không phải mức giá sàn cho mẫu SUV ăn khách này. Tại một vài đại lý khu vực TP.HCM, không ít nhân viên tư vấn đang chào bán chiếc CX-5 phiên bản Deluxe với mức 690-694 triệu đồng.

Cụ thể, nhân viên tư vấn ở đại lý cho biết sau ưu đãi của hãng, giá CX-5 được hạ về mức 704 triệu đồng. Tuy nhiên, nhân viên vẫn giảm thêm 4-8 triệu đồng cho khách hàng nhằm kích thích nhu cầu mua sắm cuối năm.

Mazda CX-5 đang được giảm giá 35-45 triệu đồng. Ảnh: Thaco.

Ngoài mức giá về dưới mốc 700 triệu, khách hàng mua CX-5 giai đoạn này còn được tặng kèm các phụ kiện như thảm lót sàn, camera hành trình hay dán phim cách nhiệt.

Đây có thể xem là đợt giảm giá sâu nhất của CX-5 từ đầu năm đến nay, đưa giá mẫu SUV cỡ C này tiệm cận với những chiếc xe hạng B như Mitsubishi Xforce Ultimate, Hyundai Creta 1.5L, Lynk & Co 06 hay thậm chí còn thấp hơn giá của Honda HR-V.

Vậy mức giá này, liệu có liên quan đến câu chuyện chiếc New CX-5 vừa được giới thiệu tại Việt Nam không?

Liệu có 'xả kho' đón CX-5 thế hệ mới?

Đầu tiên, ta cần nhìn lại câu chuyện giảm giá của CX-5. Thực tế đây không phải lần đầu tiên giá bán của chiếc SUV này về dưới mốc 700 triệu.

Thời điểm đầu năm nay, các mẫu xe cỡ C như Mazda CX-5 hay Ford Territory cũng từng bất ngờ đua nhau giảm giá sâu. Khi đó, chiếc CX-5 bản Deluxe được nhiều đại lý chào bán ở mức 694 triệu, trong khi Territory được Ford giảm về mức 689 triệu đồng.

Giai đoạn cuối năm 2023-2024, mẫu xe này cũng liên tục được giảm sâu nhằm kích cầu mua sắm, chuẩn bị chạy nước rút cho mùa tổng kết doanh số. Vì vậy nhiều khả năng đây cũng chỉ là đợt giảm giá theo mùa quen thuộc của Mazda Việt Nam, triển khai theo truyền thống.

Về mẫu CX-5 thế hệ mới, dù đã được giới thiệu tại Việt Nam và trưng bày ở đại lý từ đầu tháng 12, đại diện Mazda Việt Nam cũng đã xác nhận phiên bản này sẽ bắt đầu mở bán từ tháng 11 năm sau. Ngoài ra với các nâng cấp về trang bị, nội thất, giá của CX-5 mới cũng khó có thể ngang với bản tiền nhiệm, mà quay về khoảng giá khoảng một tỷ đồng.

Để tiếp tục giữ vị trí vua phân khúc, CX-5 "buộc phải rẻ", bởi khách hàng đã quen với dòng xe này có giá dễ tiếp cận. Nếu mong muốn tăng giá bán, nâng định vị thương hiệu, CX-5 hay Mazda buộc phải hi sinh tệp khách hàng lớn này, và đương nhiên họ chẳng muốn thế.

Việc New Mazda CX-5 xuất hiện chưa hẳn ảnh hưởng đến giá của CX-5 hiện hành. Ảnh: Đan Thanh.

Vậy giải pháp tốt nhất để cân bằng cục diện này, là mở bán song song cả 2 phiên bản. Với khoảng cách giá đủ lớn, 2 mẫu xe sẽ không "dẫm chân lên nhau", mà còn tạo ra xu hướng thú vị cho thị trường xe Việt.

Nhìn chung, đợt giảm giá "sát ván" của Mazda CX-5 trong những tháng cuối năm 2025 không chỉ đơn thuần là động thái chạy nước rút cho kỳ báo cáo tài chính, mà còn là một bước đi chiến lược đầy tính toán của Thaco.

Bằng cách đưa một mẫu SUV cỡ C về mặt bằng giá của phân khúc thấp hơn, Mazda không chỉ bảo vệ vững chắc ngôi vị dẫn đầu mà còn tạo ra rào cản xâm nhập cực lớn đối với các đối thủ mới gia nhập thị trường. Sự xuất hiện của thế hệ CX-5 mới vào cuối năm sau, kết hợp cùng phiên bản hiện hành duy trì mức giá hấp dẫn, hứa hẹn sẽ tạo nên một thế gọng kìm giúp thương hiệu Nhật Bản làm chủ cuộc chơi.

Trong vòng xoáy cạnh tranh này, khách hàng Việt rõ ràng là đối tượng hưởng lợi nhất khi ranh giới giữa các phân khúc xe dần bị xóa nhòa bởi những con số đầy thuyết phục từ "vua doanh số" phân khúc SUV cỡ C.