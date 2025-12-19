Kia K5 vẫn được nâng cấp, không phải xe điện mà vẫn là PHEV

Dù từng được dự đoán sẽ sớm khai tử trong năm nay, Kia K5 lại bất ngờ xuất hiện bản nâng cấp, lại không phải bản thuần điện.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất ôtô toàn cầu đang phải tính toán lại lộ trình điện hóa, Kia đã đưa ra một quyết định đầy bất ngờ khi quyết định kéo dài vòng đời cho mẫu sedan chủ lực K5 thông qua bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) lần thứ hai.

Theo các báo cáo từ ngành công nghiệp phụ tùng ôtô, Kia đã chính thức khởi động dự án với mục tiêu đưa phiên bản K5 mới này ra thị trường vào nửa đầu năm 2027. Đây là một động thái hiếm thấy trong chu kỳ sản phẩm thông thường, cho thấy hãng xe Hàn Quốc đang đặt niềm tin lớn vào phân khúc sedan truyền thống với mục tiêu sản xuất hàng năm vượt mốc 80.000 xe.

Việc xác nhận bản nâng cấp lần thứ hai này đồng nghĩa với việc Kia K5 sẽ tiếp tục duy trì vị thế trên dây chuyền sản xuất ít nhất là đến năm 2030. Thay vì khai tử các dòng xe động cơ đốt trong sớm để dồn lực cho xe điện, Kia chọn cách tối ưu hóa giá trị thương mại của nền tảng hiện tại để tiết kiệm chi phí phát triển.

Bằng cách áp dụng 2 lần nâng cấp thay vì ra mắt một thế hệ hoàn toàn mới, hãng có thể tránh được những khoản đầu tư khổng lồ vào các khung gầm động cơ đốt trong hoặc hybrid mới, từ đó duy trì sức cạnh tranh trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động này.

Mẫu xe mới dự kiến được nâng cấp công nghệ khoang lái, bổ sung tùy chọn động cơ PHEV. Ảnh: Kia.

Để đảm bảo mẫu sedan này không bị tụt hậu, Kia dự kiến sẽ trang bị cho bản nâng cấp năm 2027 hệ điều hành thế hệ mới mang tên Pleos OS. Đây không chỉ là một hệ thống giải trí đơn thuần mà là một giải pháp phần mềm toàn diện giúp kết nối đám mây, tích hợp trí tuệ nhân tạo Gleo AI và cho phép cập nhật liên tục các tính năng lái thông minh.

Bên cạnh đó, K5 vẫn sẽ duy trì sự đa dạng về hệ truyền động từ động cơ đốt trong truyền thống, hybrid tự sạc cho đến các phiên bản plug-in hybrid (PHEV) để linh hoạt đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khác nhau tại từng khu vực.

Năm 2025 tới đây cũng sẽ đánh dấu cột mốc 15 năm kể từ khi cái tên K5 lần đầu xuất hiện, biến nó thành dòng sedan có tuổi đời lâu nhất trong dải sản phẩm "K" của Kia. Dù thị hiếu thế giới đang nghiêng mạnh về các dòng SUV, K5 vẫn duy trì doanh số ổn định với khoảng 3.000 xe bán ra mỗi tháng chỉ tính riêng tại thị trường quê nhà.

Điều thú vị là trong khi người anh em Hyundai Sonata được đồn đoán sẽ tiến thẳng lên thế hệ mới, Kia lại chọn cách "trường sức" với K5 bằng các bản nâng cấp, tạo nên một chiến lược gọng kìm đầy thú vị của tập đoàn mẹ Hyundai nhằm bao quát mọi nhu cầu của khách hàng.

Hiện nay, Kia K5 đang có mức giá khởi điểm khá cạnh tranh tại thị trường Mỹ, dao động từ 28.200 USD đến 34.300 USD tùy phiên bản.

Tại Hàn Quốc, mức giá cho bản facelift hiện tại bắt đầu từ khoảng 21.000 USD (tương đương 27,84 triệu Won). Với những nâng cấp mạnh mẽ về phần mềm và sự đa dạng của các cấu hình hybrid trong tương lai, K5 2027 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một lựa chọn thực dụng và kinh tế cho những ai chưa sẵn sàng chuyển đổi hoàn toàn sang xe thuần điện.