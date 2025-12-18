Cẩn thận mắc loạt lỗi giao thông khi 'đi bão'

SEA Games 33 kết thúc với chiến thắng thuộc về đội tuyển U22 Việt Nam. Hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng, "đi bão", nhưng đừng quên tránh các lỗi vi phạm giao thông có thể bị ghi lại bởi camera AI.

Đội tuyển U22 Việt Nam vừa có chiến thắng ngoạn mục trước chủ nhà Thái Lan tại vòng chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ngay lập tức, các tuyến đường tại TP.HCM hay Hà Nội nhanh chóng rợp bóng cờ Tổ quốc. Dòng người liên tục kéo nhau ra đường "đi bão", hò reo ăn mừng chiến thắng.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bản thân, người dân nên chú ý tránh vi phạm giao thông. Các lỗi này cũng thường được camera AI ghi nhận trong xuyên suốt thời gian qua.

Không đội mũ bảo hiểm

Hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển giao thông có thể bị phạt hành chính dao động 400.000-600.000 đồng theo Nghị định 168.

Mức phạt hành chính còn tăng lên đến 1-2 triệu đồng trong trường hợp người ngồi phía sau cũng không đội mũ bảo hiểm, trừ các trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi hay áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Chở quá số người quy định

Trong không khí phấn khích, tình trạng chở quá số người quy định, hay còn gọi là "tống 3" hay thậm chí "tống 4" trên một chiếc xe máy diễn ra khá phổ biến. Hành vi chở quá số người quy định (từ 03 người trở lên trên xe) không chỉ gây mất thăng bằng, khó xử lý tình huống khẩn cấp mà còn đối mặt với mức phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Hành vi chở quá số người quy định có thể khiến người lái bị phạt hàng trăm nghìn đồng. Ảnh: Việt Hà.

Ngoài ra, nếu vi phạm này dẫn đến tai nạn giao thông, người điều khiển xe còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe theo quy định.

Điều khiển xe trên vỉa hè

Khi các tuyến đường chính bị ùn tắc do dòng người ăn mừng, nhiều người chọn cách "leo lề" để di chuyển nhanh hơn. Tuy nhiên, vỉa hè là khu vực dành riêng cho người đi bộ và việc đưa xe máy lên khu vực này là vi phạm luật giao thông.

Hành vi leo lề có thể bị phạt 4-6 triệu đồng. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo quy định, mức phạt hành chính của lỗi này dao động 4-6 triệu đồng tùy mức độ vi phạm. Ngoài ra người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm bị trừ thêm 2 điểm trên tổng điểm của giấy phép lái xe.

Vượt đèn đỏ

Dòng người đông đúc cùng tâm lý "đi theo đám đông" dễ khiến người dân phớt lờ đèn tín hiệu giao thông ở các nút giao. Tuy nhiên, camera AI vẫn hoạt động liên tục nhằm ghi lại các hành vi không chấp hành đèn tính hiệu, cụ thể là vượt đèn đỏ.

Người lái xe máy vượt đèn đỏ bị phạt tiền 4-6 triệu đồng và bị trừ thêm 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông do vượt đèn đỏ, mức phạt hành chính lên đến 10-14 triệu đồng và mất 10 điểm giấy phép lái xe.

Người "đi bão" vẫn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, chờ đèn đỏ. Ảnh: Trần Hiền.

Theo ghi nhận của phóng viên Tri Thức - Znews, dù không khí ăn mừng chiến thắng sục sôi, nhóm người "đi bão" vẫn nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, dừng chờ đèn đỏ.

Lạng lách, đánh võng

Hành vi này được đánh giá là nguy hiểm, đe dọa tính mạng của người điều khiển phương tiện lẫn các xe xung quanh. Đây cũng là lỗi vi phạm bị xử phạt cao theo luật. Cụ thể, người điều khiển xe có hành vi lạng lách, đánh võng có thể bị phạt tiền 6-8 triệu đồng.

Bên cạnh phạt tiền, người vi phạm còn bị tước Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng. Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần có thể bị tịch thu phương tiện tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Có thể nói niềm vui chiến thắng sẽ càng kết thúc một cách trọn vẹn khi mỗi cá nhân đều có ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Việc tuân thủ luật lệ giao thông, từ những hành động nhỏ nhất như đội mũ bảo hiểm hay dừng đèn đỏ, không chỉ giúp người điều khiển giao thông tránh được những khoản phạt không đáng có mà còn thể hiện nét văn hóa văn minh.