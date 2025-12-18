Giải mã lớp chống đạn 'bất khả xâm phạm' VR7 trên Lạc Hồng 900 LX

Trong thế giới xe dành cho nguyên thủ, có một ranh giới vô hình không nhiều cái tên có thể chạm tới - chuẩn chống đạn VR7.

Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn, mẫu xe thuần điện Việt Nam phát triển từ nền tảng VinFast VF 9, đã bước qua ranh giới ấy bằng những bài thử nghiệm khắc nghiệt nhất châu Âu.

Cận cảnh “lớp giáp” dành cho nguyên thủ

Lạc Hồng 900 LX là mẫu xe thuần điện phát triển từ nền tảng VinFast VF 9, có trục cơ sở kéo dài lên 3.349 mm và các số đo kích thước tổng thể lần lượt là 5.342 x 2.254 x 1.697 mm. Bước vào khoang sau, cấu hình 5 chỗ với vách ngăn kính cách âm, gỗ quý Golden Nanmu và nhiều chi tiết mạ vàng thật tạo nên chất sang trọng đặc trưng. Từ nền tảng này, Lạc Hồng 900 LX bản chống đạn tiếp tục nâng cấp để đáp ứng yêu cầu bảo vệ yếu nhân.

Phiên bản giới hạn này được phát triển với sự hợp tác giữa VinFast và INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - đơn vị sản xuất xe chống đạn hàng đầu thế giới.

Yếu tố đáng chú ý nhất trên Lạc Hồng 900 LX chính là gói chống đạn đạt chuẩn VPAM VR7 - mức chống đạn dành cho xe nguyên thủ. Ở chuẩn VR7, chiếc xe phải chống chọi được các đợt tấn công bằng súng trường dùng đạn 7,62 x 51 mm NATO Ball M80 và lựu đạn DM51. Sau khi trúng đạn, phương tiện vẫn phải mở được cửa cứu hộ, còn đủ điều kiện vận hành để đưa đối tượng được bảo vệ “cắt đuôi” lực lượng tấn công và rời khỏi hiện trường.

Để làm được điều này, theo tìm hiểu, INKAS đã thi công kết cấu giáp bao phủ 360 độ. Thân cùng vỏ xe dùng thép đa lớp với những đường ghép và mối hàn được tính toán tỉ mỉ nhằm triệt tiêu khả năng lách đạn. Khung cửa và ngàm khóa được gia cường để chịu sốc tải sau tác động. Xe được trang bị kính nhiều lớp với mép kính được xử lý kín tuyệt đối, đồng thời vách ngăn sau hàng ghế trước tạo thành lớp chắn thứ hai cho khoang VIP.

Để thoát khỏi cuộc tấn công, xe trang bị lốp run-flat 275/55R19 cho phép tiếp tục di chuyển thêm 80-100 km khi bị bắn. Đi kèm theo đó là hệ thống dưỡng khí, chữa cháy tự động, điện thoại vệ tinh, đèn và còi ưu tiên.

Theo hồ sơ thử nghiệm độc lập tại Beschussamt Ulm (Đức), chiếc Lạc Hồng 900 LX đã “hứng” trọn 440 phát đạn vào nhiều vị trí trên thân vỏ và kính, đồng thời chịu 11 vụ nổ đặt dưới gầm cũng như trên nóc, bằng cả lựu đạn DM51. Sau toàn bộ kịch bản, khoang hành khách phải giữ nguyên tính toàn vẹn và phương tiện vẫn đủ điều kiện cơ động rời hiện trường theo quy định bài kiểm tra.

Khả năng làm chủ công nghệ ở đẳng cấp cao nhất

Nếu lấy chuẩn VR7 làm mốc, nhóm xe chống đạn nhiều năm qua gồm những cái tên cũ như Mercedes-Benz S-Class Guard, BMW 7 Series High Security, Toyota Land Cruiser…

Trong khi đa số xe chống đạn hiện nay vẫn dùng động cơ đốt trong, việc một mẫu EV như Lạc Hồng 900 LX đạt VR7 là dấu mốc đáng chú ý. Ông David Khazanski, CEO INKAS, tỏ ra tâm đắc với dự án này. “INKAS làm việc với VinFast ngay từ khâu thiết kế. Vì vậy, các lớp giáp được ‘đi’ vào kết cấu của xe thay vì lắp chồng về sau. Nhờ tích hợp từ gốc, chiếc xe bước vào bài thử VPAM gọn gàng hơn và hoàn tất chứng nhận VR7 trong thời gian ngắn”, ông cho biết.

Lạc Hồng 900 LX trải qua những bài kiểm tra khắc nghiệt.

Thực tế, theo giới chuyên gia, so với các mẫu động cơ đốt trong trên, Lạc Hồng 900 LX có những đòi hỏi ngặt nghèo hơn về kiểm soát nhiệt, bảo vệ cụm pin trước sóng xung kích, chấn động và mảnh văng. Bởi thế, kết quả “bất khả xâm phạm” sau hàng trăm phát súng, nổ mìn cho thấy lớp giáp trên Lạc Hồng 900 LX đã đạt chuẩn mực cao nhất để bảo vệ chủ nhân.

Ngoài ra, với lợi thế xe điện, khi vận hành, động cơ xe gần như không rung giật và không phát ra tiếng máy nên phù hợp các lộ trình đòi hỏi kín đáo, bí mật. Cụm pin đặt thấp giúp hạ trọng tâm, thân xe vững khi đổi hướng hoặc phanh gấp, giúp người ngồi trên xe cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn.

Về sức mạnh, bản chống đạn dùng 2 mô tơ điện đặt trên 2 cầu. Công suất đã được tinh chỉnh lên mức 455 mã lực (so với 402 mã lực ở bản tiêu chuẩn), mô-men xoắn tối đa 620 Nm, cho phản hồi chân ga nhanh và liền mạch. Pin lithium 123 kWh giữ nguyên như bản tiêu chuẩn, cho tầm hoạt động khoảng 450 km mỗi lần sạc đầy.

Theo giới chuyên gia, Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn không chỉ là mẫu xe đạt chuẩn cao nhất dành cho nguyên thủ, mà còn cho thấy khả năng làm chủ công nghệ ở đẳng cấp cao nhất của VinFast nói riêng và ngành công nghiệp sản xuất ôtô Việt Nam nói chung.