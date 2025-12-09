Lạc Hồng - biểu tượng sang trọng đậm chất Việt

Thế giới chứng kiến nhiều thương hiệu xe sang được khai sinh mang theo kỳ vọng nâng tầm ngành công nghiệp ôtô của quốc gia sở tại. Hongqi, Lexus, Genesis và giờ đây đến lượt Lạc Hồng của VinFast trình làng với nhiệm vụ tương tự.

Trong thế giới xe sang, những cái tên như Lexus, Genesis đã trở nên rất quen thuộc với khách hàng toàn cầu. Không chỉ đại diện cho sự sang trọng, loạt thương hiệu Lexus của Nhật Bản, Genesis của Hàn Quốc hay Hongqi của Trung Quốc còn giúp nâng cao giá trị hãng sở hữu, khẳng định vị thế ngành sản xuất ôtô của từng quốc gia tương ứng.

Những biểu tượng nâng tầm

Năm 1989, thương hiệu Lexus lần đầu được nhà sản xuất ôtô Nhật Bản Toyota trình làng. Mục tiêu của Toyota khi này là ra mắt một thương hiệu hạng sang để tăng tính cạnh tranh với những Mercedes-Benz, BMW của Đức, hay Cadillac, Lincoln của ngành công nghiệp ôtô xứ cờ hoa.

Bản thân cái tên dự án Flagship One cũng cho thấy rõ mục tiêu của Toyota khi giới thiệu thương hiệu hạng sang Lexus, tạo ra một mẫu sedan vượt chuẩn sang trọng. Lexus LS 400 trở thành cái tên đầu tiên, điểm khởi đầu hành trình Lexus như biểu tượng cho sự sang trọng của ôtô Nhật Bản.

Vào năm 2015, Genesis được Hyundai khai sinh như động thái rõ ràng nhắm đến thị trường ôtô hạng sang, tách biệt khỏi hình ảnh ôtô bình dân. Việc Hyundai giới thiệu Genesis được cho là lấy cảm hứng từ chính mô hình khá thành công của Toyota-Lexus.

Thông qua dòng xe Genesis, Hyundai đã thử nghiệm nhiều vật liệu cao cấp, hệ truyền động cao cấp và cả nỗ lực điện khí hóa. Sự hiện diện của Genesis giúp nâng tầm Hyundai trên bình diện quốc tế, đồng thời đa dạng hóa dòng sản phẩm cũng như lợi nhuận cho nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc.

Còn với Hongqi, thương hiệu xe sang thuộc tập đoàn quốc doanh FAW của Trung Quốc đã ra đời từ tận năm 1958. Hongqi mang theo sứ mệnh trở thành một thương hiệu xe sang thuần nội địa, không chỉ phục vụ lãnh đạo cấp cao Trung Quốc mà còn đóng vai trò biểu tượng cho năng lực công nghiệp của quốc gia tỷ dân.

Nhiều thương hiệu xe sang được khai sinh mang theo kỳ vọng nâng tầm ngành công nghiệp ôtô của quốc gia sở tại.

Thương hiệu Hongqi trải qua nhiều thăng trầm và mãi đến năm 2018 mới được tái định vị thông qua sử dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thay đổi cấu trúc sản phẩm để trở thành dòng xe sang thương mại hay được FAW phân bổ thêm nguồn lực cho điện hóa và công nghệ.

Giờ đây, Hongqi đã trở thành thương hiệu xe sang hàng đầu Trung Quốc, tiếp tục là hãng có sản phẩm phục vụ lãnh đạo quốc gia và đủ khả năng cạnh tranh với loạt thương hiệu hạng sang, siêu sang khác của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu.

Lạc Hồng - khi hãng xe Việt “xây” biểu tượng

Nếu như Toyota hay Hyundai là những đại diện tiêu biểu cho ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản, Hàn Quốc thì VinFast là bộ mặt của ngành ôtô Việt Nam. Khởi đầu từ năm 2017, VinFast trải qua hành trình phát triển nhanh chóng để giờ đây đang là cái tên dẫn đầu doanh số toàn thị trường xe Việt.

Lạc Hồng ra đời với sứ mệnh này, trở thành bản tuyên ngôn của VinFast về khả năng chế tác.

Sự chuyển mình của VinFast thành một hãng xe thuần điện vào tháng 7/2022 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển. Kể từ đó, VinFast ra mắt thêm nhiều mẫu xe mới, trải dài từ ôtô điện đô thị cỡ nhỏ cho đến SUV điện full-size. Gần đây, VinFast trình làng thêm dải sản phẩm Green chuyên chạy dịch vụ, dòng bus điện thương mại và sắp tới là cả EC Van - xe van chạy điện hiếm hoi trên thị trường.

Đã sở hữu một danh mục sản phẩm khá đa dạng, VinFast giờ đây cần thêm một dòng xe flagship mang tính biểu tượng. Lạc Hồng ra đời với sứ mệnh này, trở thành bản tuyên ngôn của VinFast về khả năng chế tác đồng thời khẳng định tham vọng cạnh tranh trong mảng ôtô hạng sang và siêu sang.

Lạc Hồng là dòng flagship mang tính biểu tượng của VinFast.

Sở hữu vai trò tương tự Lexus, Genesis hay Hongqi, dòng sản phẩm Lạc Hồng với mẫu xe đầu tiên 900 LX đã được VinFast giới thiệu lần đầu vào tháng 8 vừa qua. Lô xe Lạc Hồng 900 LX đầu tiên được bàn giao cho Bộ Ngoại giao để phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh khả năng chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 hợp tác cùng INKAS, các mẫu xe Lạc Hồng 900 LX còn có những điểm nhấn ở ngoại trang để kiến tạo tính sang trọng đậm bản sắc Việt. Chẳng hạn, logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh trống đồng Đông Sơn, còn các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

Với chiều dài trục cơ sở 3.349 mm, Lạc Hồng 900 LX sở hữu không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi, đồng thời có được dáng vẻ bề thế, uy nghiêm và sang trọng.

Việc sử dụng gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật để chế tác thủ công khoang cabin xa xỉ cũng giúp Lạc Hồng 900 LX trở thành một mẫu xe sang trọng bậc nhất.

Việc sử dụng gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật để chế tác thủ công khoang cabin xa xỉ cũng giúp Lạc Hồng 900 LX trở thành một mẫu xe sang trọng bậc nhất, sánh ngang với những dòng SUV cỡ lớn của Lexus, Genesis.

Như đã đề cập, Lạc Hồng được VinFast phát triển với vai trò tương tự Lexus, Genesis hay Hongqi. Việc sử dụng chất liệu cao cấp cùng khả năng chống đạn không chỉ đảm bảo mức độ sang trọng của xe, mà còn khẳng định năng lực của ngành công nghiệp nước nhà hoàn toàn đủ khả năng chế tác các sản phẩm ở tiêu chuẩn cao nhất của thế giới.

Với những gì VinFast đã và đang làm được, Lạc Hồng được kỳ vọng sẽ không chỉ là một mẫu xe 900 LX đơn độc, mà nó sẽ là một thương hiệu hạng sang độc lập của hãng xe Việt trong tương lai. Dấu ấn mang tính biểu tượng của Lạc Hồng khi ấy sẽ song hành với những bước tiến của công nghiệp ôtô Việt Nam.