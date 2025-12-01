Khách hàng Việt ấn tượng với xưởng dịch vụ thứ 350 của VinFast

Xưởng dịch vụ thứ 350 của VinFast vừa khai trương cuối tuần trước tại Từ Sơn (Bắc Ninh) tạo thiện cảm với khách hàng nhờ không gian rộng rãi, vị trí địa lý thuận tiện.

Xưởng dịch vụ thứ 350 cũng là cột mốc mới của hãng xe có hệ thống xưởng dịch vụ lớn nhất Việt Nam.

Ngay ngày đầu khai trương (29/11), xưởng dịch vụ thứ 350 của VinFast đặt tại đại lý 3S VinFast Lộc Linh (Từ Sơn, Bắc Ninh) đã thu hút đông đảo khách hàng tới tham quan và trải nghiệm dịch vụ. Phần đông trong đó đã dành lời khen khi đánh giá về quy mô, vị trí cũng như chất lượng phục vụ của xưởng dịch vụ VinFast.

Showroom, xưởng dịch vụ VinFast Lộc Linh nằm trên mặt đường rộng, vị trí thuận tiện.

Chị Nguyễn Thị Nhung, một khách hàng đến từ Bắc Ninh chia sẻ, cơ sở mới có quy mô hoành tráng, vị trí đẹp, ngay tại trung tâm nên khách hàng rất dễ tiếp cận. “Điểm gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi khi đến thăm cơ sở này là mặt tiền rất đẹp, các khu vực trưng bày, dịch vụ được bố trí tối ưu”, chị Nhung chia sẻ sự hài lòng.

Đồng quan điểm, khách hàng Vũ Cát Điền đánh giá vị trí của showroom - xưởng dịch vụ thứ 350 của VinFast “rất đắc địa”. Anh cho rằng đây là trung tâm của thành phố Từ Sơn cũ và cũng là khu vực thương mại sầm uất nhất. Ngoài ra, cơ sở mới nằm tại giao điểm của nhiều tuyến đường huyết mạch và đặc biệt là mặt bằng rộng rãi, thoáng đãng.

Chị Nguyễn Thị Nhung (Bắc Ninh) đánh giá cao vị trí đắc địa của showroom - xưởng dịch vụ VinFast Lộc Linh.

Những khách hàng sử dụng dịch vụ bảo dưỡng - sửa chữa không tiếc lời khen dành cho xưởng dịch vụ VinFast mới. Đến bảo dưỡng xe ở mốc 48.000 km, anh Tiến Sáng, một chủ xe VF 9 ở Bắc Ninh có trải nghiệm khá hài lòng. Dù đến gần cuối giờ buổi sáng, nhân viên vẫn sắp xếp lịch ngay đầu giờ chiều cho anh. Đến 14h, xe của anh đã được hoàn thành toàn bộ, rửa sạch sẽ trước khi bàn giao.

Vị khách hàng cho biết trước đó, anh cũng trải nghiệm dịch vụ ở nhiều xưởng trong hệ thống của VinFast. Anh nhắc đến tính minh bạch và sự nhiệt tình trong chăm sóc khách hàng. “Có lần xe tôi bị hỏng compa nâng kính, chỉ sau một ngày chờ phụ tùng, kỹ thuật viên đã chủ động gọi lại và thay thế ngay khi tôi đưa xe tới. Nói chung, có bất kỳ vấn đề gì nhân viên đều tư vấn rất kỹ với chủ xe, cả trước, trong và sau quá trình sử dụng dịch vụ”, anh Sáng kể.

Đông đảo khách hàng tham dự lễ khai trương VinFast Lộc Linh.

Anh Nguyễn Hiển (Bắc Ninh) cũng đồng tình rằng nhân viên của hệ thống xưởng dịch vụ VinFast luôn hỗ trợ khách hàng rất tận tâm và chuyên nghiệp. Từ thiện cảm này, anh cho biết bản thân đang có kế hoạch mua một chiếc VinFast VF 7 để nối dài trải nghiệm tốt hiện tại.

Theo chia sẻ của đại diện showroom, xưởng dịch vụ VinFast Lộc Linh có diện tích hơn 4.500 m2, được thiết kế đạt tiêu chuẩn 3S toàn cầu và đáp ứng đầy đủ yêu cầu khắt khe của VinFast.

Anh Nguyễn Hiển (trái) đang muốn chuyển sang sử dụng xe điện VF 7 nhờ trải nghiệm tốt với dịch vụ ở VinFast Lộc Linh.

Với năng lực bảo dưỡng lên tới 80-100 xe mỗi ngày, xưởng được vận hành theo quy trình luân chuyển tối ưu, chia thành ba nhánh: Bảo dưỡng nhanh - sửa chữa chung - đồng sơn. Tầng 1 bố trí các khoang bảo dưỡng nhanh, sửa chữa chung, cùng khu vực xử lý các sự cố kỹ thuật; trong khi tầng 2 là không gian đồng sơn, lắp đặt phụ kiện nội thất và hoàn thiện xe.

Xưởng được đầu tư hàng loạt thiết bị hiện đại như máy chẩn đoán OBD đời mới, hệ thống cầu nâng 2 trụ - 4 trụ - cắt kéo đạt chuẩn an toàn châu Âu, máy cân bằng động và cân chỉnh độ chụm 3D, máy kiểm tra phanh - gầm - khí thải theo tiêu chuẩn kiểm định. Khu đồng sơn được trang bị dây chuyền pha sơn gốc nước thân thiện với môi trường, buồng sơn hấp tiêu chuẩn, súng sơn tĩnh điện...

Hiện tại, mạng lưới xưởng dịch vụ VinFast đã đạt mốc 350 xưởng - quy mô lớn nhất tại Việt Nam - và hướng tới mục tiêu 400 xưởng dịch vụ vào cuối năm.

Với việc đưa vào hoạt động xưởng dịch vụ mới tại Từ Sơn, Bắc Ninh, VinFast hiện sở hữu mạng lưới dịch vụ lớn nhất Việt Nam với tổng cộng 350 xưởng trên toàn quốc và tiến tới đạt 400 xưởng vào cuối năm nay.

Theo ghi nhận của nhiều chủ xe, đây là hãng xe có chất lượng dịch vụ hậu mãi tốt bậc nhất thị trường với loạt chính sách vượt tiêu chuẩn như: Cứu hộ miễn phí 24/7 trong thời gian bảo hành xe (từ 7 đến 10 năm tùy dòng xe), cam kết cung cấp phụ tùng thay thế trong tối đa 24 giờ, hỗ trợ tài chính nếu thời gian sửa chữa vượt cam kết, cho mượn xe/pin trong trường hợp xe sửa chữa động cơ/pin…