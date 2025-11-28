Kỷ lục hơn 20.000 xe của VinFast lớn đến đâu?

VinFast vừa trở thành hãng xe đầu tiên tại Việt Nam phá vỡ kỷ lục doanh số 20.000 xe trong một tháng. Đằng sau doanh số ấn tượng này là tham vọng của VinFast trở thành đầu tàu ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.

Tháng 10, VinFast công bố doanh số kỷ lục 20.380 ôtô điện các loại tại thị trường nội địa. Thành tích này là vô tiền khoáng hậu, đưa VinFast trở thành hãng xe đầu tiên vượt qua cột mốc doanh số 20.000 xe/tháng ở thị trường Việt Nam.

Chinh phục các kỷ lục doanh số bằng chất lượng sản phẩm

Chất lượng vượt trội cùng, chính sách hậu mãi tận tâm trở thành “chìa khóa” giúp VinFast liên tiếp xô đổ các kỷ lục thị trường. Trước đó, hãng xe Việt đã viết nên lịch sử khi trở thành thương hiệu đầu tiên cán mốc 100.000 xe chỉ sau 9 tháng, đồng thời vượt qua hàng loạt tên tuổi lâu đời từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc để dẫn đầu thị trường nội địa trong năm ngoái.

Đà tăng trưởng ấn tượng này tiếp tục được duy trì trong tháng 10 nhờ sức hấp dẫn khó cưỡng của dải sản phẩm xe điện. Với hơn 20.000 xe đến tay người tiêu dùng, doanh số tháng 10 của VinFast xấp xỉ, thậm chí vượt xa tổng doanh số lũy kế từ đầu năm của nhiều hãng xe khác. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho thấy ô tô điện VinFast đang ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên của người Việt nhờ công năng sử dụng và trải nghiệm vận hành ưu việt.

Đóng góp chủ lực vào sự bùng nổ này là mẫu “xe quốc dân” VinFast VF 3. Nhờ thiết kế cá tính và sự linh hoạt hiếm có, mẫu xe này đã nhanh chóng chinh phục 4.619 khách hàng chỉ trong một tháng.

VinFast VF 3 chinh phục 4.619 khách hàng chỉ trong một tháng.

Trong khi đó, nhờ tính kinh tế và bền bỉ, bộ đôi VinFast VF 5 và VinFast Herio Green cũng khẳng định vị thế vững chắc trong lòng khách hàng với doanh số lần lượt là 4.450 xe và 2.920 xe. Đáng chú ý, mẫu MPV thuần điện VinFast Limo Green dù mới ra mắt nhưng đã chứng minh được sự tiện nghi vượt trội, trở thành giải pháp vận tải lý tưởng với 4.160 xe bán ra. So với xe truyền thống, các mẫu xe điện VinFast có chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp hơn đáng kể. Đặc biệt, VinFast có chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm của V-Green, nên chi phí vận hành thực tế của xe VinFast gần như 0 đồng.

Ở phân khúc SUV đô thị đòi hỏi cao về công nghệ và cảm giác lái, VinFast VF 6 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc B với 2.524 xe. Trong khi đó, VinFast VF 7 với thiết kế hiện đại, có tính thẩm mỹ cao nhất phân khúc cũng đang dần hâm nóng phân khúc C-SUV khi bàn giao được 1.190 chiếc.

VinFast VF 6 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc B với 2.524 xe.

Tính chung sau 10 tháng, sự tin yêu của người dùng dành cho các dòng xe VinFast đã được cụ thể hóa bằng con số hơn 124.000 xe lăn bánh trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, VF 3 và VF 5 đang chia sẻ vị trí dẫn đầu với doanh số lũy kế lần lượt là 36.005 xe và 35.406 xe. Sự thành công của VinFast không chỉ gói gọn trong nước mà còn lan tỏa ra phạm vi toàn cầu với mức tăng trưởng 149% so với cùng kỳ, đạt tổng 110.362 xe sau 3 quý đầu năm, khẳng định năng lực cạnh tranh của dòng xe điện thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Đầu tàu của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam

Năm ngoái, VinFast lên ngôi vương toàn thị trường xe Việt với doanh số vượt mốc 87.000 xe. Thành tích hơn 124.000 xe sau 10 tháng đầu năm 2025 cũng gần như đảm bảo VinFast sẽ bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu đang nắm giữ.

Thành công không nhỏ ở thị trường nội địa nhưng VinFast dường như không muốn chỉ dừng lại như một hãng xe bán chạy nhất Việt Nam. Với việc tăng cường sự hiện diện ở các thị trường nước ngoài cũng như liên tục mở rộng danh mục, làm mới sản phẩm, VinFast đang cho thấy tham vọng trở thành đầu tàu của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.

Tại Ấn Độ, VinFast xuất hiện trong top 8 thương hiệu ôtô điện có lượng đăng ký mới cao nhất tháng 10. Ở Indonesia, hãng đang nắm giữ 5% thị phần ôtô thuần điện còn tại Philippines, VinFast vừa thành công nâng số lượng đại lý lên thành 9.

Ở Mỹ, VinFast đã khai trương đại lý đầu tiên ở tiểu bang California, đang tiếp tục mở rộng sự hiện diện thông qua hệ thống đại lý của bên thứ ba. Trong khi đó tại châu Âu, VinFast vừa cho ra mắt bộ đôi bus điện EB 8 và EB 12.

VinFast gần đây ra mắt dải sản phẩm Green, chú trọng phục vụ nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ hay các doanh nghiệp vận tải, taxi. Việc giới thiệu EC Van cũng là động thái cho thấy tham vọng của VinFast nhắm đến phủ sóng mọi nhu cầu sử dụng xe điện của thị trường, từ ôtô đô thị, xe gia đình cho đến xe dịch vụ và cả xe thương mại.

Lạc Hồng với mẫu xe đầu tiên 900 LX trở thành tuyên ngôn của VinFast.

Xa hơn, Lạc Hồng với mẫu xe đầu tiên 900 LX trở thành tuyên ngôn của VinFast, nhấn mạnh vị thế trong bản đồ ngành ôtô Việt Nam cũng như khẳng định trình độ và khả năng của hãng xe điện Việt có thể sản xuất những mẫu xe sang trọng đậm chất Việt.

VinFast cũng đang có những động thái nâng cấp cho dòng ôtô điện hiện hữu. Các thay đổi gần đây trên VF 8 hay VF 3 cho thấy hãng xe Việt vẫn tiếp tục đổi mới không ngừng để giúp sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu, tiếp tục là những dòng xe điện chất lượng phục vụ tốt nhu cầu khách hàng.

Với tham vọng rõ ràng và những sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, VinFast đặt mục tiêu tăng ít nhất gấp đôi lượng xe giao toàn cầu trong năm 2025. Riêng tại Việt Nam, kỷ lục 20.000 xe trong tháng 10 có lẽ cũng sẽ sớm bị phá vỡ bởi chính hãng xe số một này.