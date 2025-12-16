Lạc Hồng với khát vọng nâng tầm ngành xe Việt

Lạc Hồng 900 LX là biểu tượng của sự sang trọng, đại diện cho khả năng chế tác ở mức độ cao nhất của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.

Tháng 8/2025, VinFast chính thức giới thiệu 900 LX - mẫu SUV thuần điện đầu tiên thuộc dòng sản phẩm Lạc Hồng - thương hiệu hạng sang được VinFast phát triển riêng với những chuẩn mực cao nhất. Lô xe Lạc Hồng 900 LX đầu tiên đã được VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao để phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Biểu tượng sang trọng

Không quá lời khi gọi Lạc Hồng 900 LX là biểu tượng của sự sang trọng, đại diện cho khả năng chế tác ở mức độ cao nhất của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.

Ngay từ ngoại thất, Lạc Hồng 900 LX đã là một mẫu xe nổi bật với logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh Trống đồng Đông Sơn và các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam.

Bên trong khoang lái, Lạc Hồng 900 LX sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật. Toàn bộ chi tiết mạ vàng ở nội thất và ngoại thất xe được thực hiện thủ công, nhấn mạnh tính sang trọng của xe đồng thời thể hiện tay nghề chế tác lành nghề của đội ngũ.

Nhờ chiều dài cơ sở 3.349 mm, Lạc Hồng 900 LX sở hữu khoang cabin rộng rãi với hàng ghế nguyên thủ siêu rộng. Khu vực hành khách cũng đậm tính xa xỉ với nhiều tiện nghi cao cấp, bao gồm bệ tỳ chân, vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm, rèm chỉnh điện hay hệ thống điện đàm trao đổi giữa khoang trước và sau.

Bên cạnh bản thường, Lạc Hồng 900 LX còn có một phiên bản chống đạn đặc biệt, được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada).

Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe. Đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 cao nhất dành cho xe Nguyên thủ, Lạc Hồng 900 LX bản chống đạn có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51.

VinFast cho biết Lạc Hồng 900 LX sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.342 x 2.254 x 1.697 mm. Xe được trang bị 2 motor điện 150 kW, cho công suất tối đa 455 mã lực ở phiên bản chống đạn, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 9,8 giây cùng tốc độ tối đa 150 km/h.

Đi kèm la-zăng 19 inch ở phiên bản chống đạn là bộ lốp runflat, có thể di chuyển thêm 80-100 km khi bị xịt. Gói pin dung lượng 123 kWh cho phép xe vận hành trên quãng đường tối đa 450 km, tăng lên thành 595 km ở Lạc Hồng 900 LX bản thường.

Khát vọng nâng tầm ngành xe Việt

Ngay trong lần ra mắt đầu tiên, Lạc Hồng 900 LX đã được chọn làm xe phục vụ Nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Nhiệm vụ này khẳng định vai trò của 900 LX nói riêng và dòng xe Lạc Hồng nói chung trong dòng chảy phát triển nước nhà, đồng thời là tuyên ngôn nhấn mạnh khả năng của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đủ sức làm ra những sản phẩm sang trọng đạt chuẩn thế giới, có thể phục vụ trong các sự kiện quan trọng của quốc gia và quốc tế.

Nhiều khả năng trong tương lai, danh mục sản phẩm thương hiệu Lạc Hồng sẽ tiếp tục được VinFast cho mở rộng, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau như làm xe dẫn đoàn trong các sự kiện lớn, hay đảm nhận nhiệm vụ tháp tùng các yếu nhân.

Sự ra đời của thương hiệu Lạc Hồng nói chung và mẫu xe Lạc Hồng 900 LX trong vai trò xe phục vụ Nguyên thủ nói riêng cho thấy VinFast và ngành công nghiệp ôtô Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng sản xuất ra những mẫu xe sang trọng ở chuẩn mực cao nhất. Điều đáng tự hào còn nằm ở chỗ, toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất, trong đó có nhiều công đoạn được làm hoàn toàn thủ công, đều do đội ngũ kỹ sư và nghệ nhân người Việt đảm nhiệm.

Sau khi Mỹ có Cadillac, Nhật Bản có Century, Trung Quốc có Hongqi là những thương hiệu cung cấp ôtô tháp tùng Nguyên thủ quốc gia, Việt Nam giờ đây đã sở hữu thương hiệu Lạc Hồng với sản phẩm đầu tiên 900 LX - sở hữu thiết kế sang trọng, sử dụng vật liệu cao cấp và được chế tác thủ công cầu kỳ.

Lạc Hồng 900 LX chính là dấu gạch đầu dòng đầu tiên cho hành trình của thương hiệu Lạc Hồng trong vai trò là một biểu tượng sang trọng thuần Việt và là tuyên ngôn cho sự vươn tầm của ngành công nghiệp ôtô quốc gia.