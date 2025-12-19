25% doanh số ôtô toàn cầu là xe điện, Việt Nam nằm trong nhóm bán tốt

Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á nằm trong nhóm thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng sử dụng xe điện trong một năm trở lại đây, cùng tỷ lệ giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch nằm ở mức tốt.

Theo một phân tích mới nhất từ tổ chức tư vấn năng lượng Ember, năm 2025 đã trở thành một cột mốc lịch sử khi hơn 25% tổng số ôtô mới bán ra trên toàn thế giới là xe điện (EV).

Sự tăng trưởng bùng nổ này không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các nền kinh tế phát triển mà đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các thị trường mới nổi, những khu vực vốn có tỉ lệ tiếp nhận xe điện gần như bằng không chỉ vài năm trước đây.

Phân tích của Ember chỉ ra rằng cuộc đua xe điện đã thực sự lan tỏa trên quy mô toàn cầu khi hiện có tới 39 quốc gia ghi nhận xe điện chiếm hơn 10% doanh số bán xe mới, một sự thay đổi chóng mặt so với con số chỉ 4 quốc gia vào năm 2019.

Trong đó, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã vươn lên trở thành một động lực quan trọng trong quá trình chuyển đổi này. Đáng chú ý, Singapore và Việt Nam đã đạt được tỉ lệ tiêu thụ EV lên tới khoảng 40%, mức con số ấn tượng này thậm chí còn vượt xa tỉ lệ được ghi nhận tại Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU).

Các quốc gia đang tăng trưởng nhanh chóng về nhu cầu sử dụng EV. Biểu đồ: Ember.

Sự dịch chuyển trọng tâm của ngành công nghiệp ôtô còn được thể hiện rõ nét qua các con số thống kê tại các quốc gia lân cận. Trong khi Indonesia chạm mốc 15% thị phần và lần đầu tiên vượt mặt Mỹ về tốc độ thâm nhập thị trường, thì Thái Lan cũng đạt tỉ lệ 20%, ghi nhận doanh số xe điện trong ba quý đầu năm 2025 còn cao hơn cả một quốc gia phát triển như Đan Mạch.

Chuyên gia dữ liệu của Ember nhận định rằng đây là một bước ngoặt quan trọng khi các thị trường mới nổi không còn đóng vai trò "đuổi kịp" mà đã bắt đầu dẫn dắt quá trình chuyển đổi sang di động điện tử nhằm cải thiện chất lượng không khí và giảm bớt gánh nặng nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Tại các khu vực khác, đà tăng trưởng cũng diễn ra mạnh mẽ khi Uruguay đạt tỉ lệ xe điện 27%, tương đương với mức trung bình của EU. Mexico và Brazil cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định và chính thức vượt qua Nhật Bản, nơi thị phần ôtô điện vẫn duy trì ở mức thấp khoảng 3% kể từ năm 2022.

Tại châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt tỉ lệ 17%, vượt qua Bỉ để trở thành thị trường EV lớn thứ tư trên lục địa tính theo sản lượng.

Một trong những yếu tố cốt lõi giúp các thị trường mới nổi bứt phá chính là sự thâm nhập của các dòng xe điện từ Trung Quốc. Kể từ giữa năm 2023, hầu hết lô hàng xuất khẩu xe điện của Trung Quốc đều hướng tới các thị trường ngoài khối OECD.

Tỷ lệ giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch khi chuyển từ xe đốt trong (ICE) sang xe điện. Số liệu: Ember.

Những quốc gia như Brazil, Mexico và Indonesia hiện nằm trong nhóm 10 điểm đến hàng đầu của xe điện Trung Quốc nhờ các chính sách giảm thuế và ưu đãi sản xuất nội địa.

Sự thay đổi này đã tác động trực tiếp đến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, đặc biệt tại Brazil, nơi nguồn điện sạch kết hợp với xe điện hiệu suất cao đã giúp cắt giảm tới 90% nhu cầu nhiên liệu hóa thạch trong ngành giao thông, trong khi tại Indonesia con số này cũng đạt mức giảm gần một nửa.

Nhìn chung, tương lai của thị trường ôtô điện toàn cầu đang nằm trong tay các thị trường mới nổi. Những lựa chọn về hạ tầng sạc và các chính sách hỗ trợ ngay từ lúc này sẽ quyết định tốc độ và sự bền vững của làn sóng chuyển đổi điện hóa trong những thập kỷ tới.