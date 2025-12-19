Ôtô Trung Quốc vào Việt Nam - hứa hẹn nhiều, thực tế ra sao?

Các hãng ôtô Trung Quốc vào Việt Nam mang theo nhiều hứa hẹn về khả năng cam kết lâu dài, tuy nhiên không phải hãng nào cũng đang thực hiện tốt.

Giai đoạn 2024-2025, thị trường ôtô Việt Nam chào đón làn sóng đổ bộ của các thương hiệu Trung Quốc.

Loạt hãng xe tên tuổi của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc như BYD, GAC, Geely hay Omoda, Jaecoo ồ ạt đổ bộ, mang theo nhiều sản phẩm mới ở các phân khúc khác nhau kèm theo những lời hứa hẹn, cam kết gắn bó dài lâu.

Có hãng cam kết xây dựng mạng lưới đại lý rộng lớn trên toàn quốc, hãng khác khẳng định sẽ thiết lập nhà máy ngay tại Việt Nam. Nhìn chung, những lời hứa này tập trung vào khả năng gắn bó lâu dài với thị trường xe Việt, gầy dựng lại niềm tin cho khách hàng - vốn đã bị sứt mẻ khá nhiều từ những diễn biến trong quá khứ.

Khi năm 2025 chuẩn bị bước đến những ngày cuối cũng là lúc nhìn lại để kiểm chứng, liệu những hứa hẹn của các hãng xe Trung Quốc có phải là lời nói gió bay, hay các hãng đang trên đường hoàn thành từng mục tiêu một?

BYD

Không phải là hãng Trung Quốc đầu tiên vào Việt Nam nhưng BYD là cái tên thu hút sự chú ý hàng đầu khi chính thức chào sân vào tháng 7/2024.

BYD đến Việt Nam với vị thế của một hãng xe đang so kè quyết liệt với Tesla về doanh số ôtô điện. Thậm chí, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc có trụ sở chính ở thành phố Thâm Quyến còn sở hữu doanh số xe năng lượng mới (bao gồm ôtô thuần điện và xe hybrid) lớn nhất toàn cầu.

BYD Dolphin là một trong 3 mẫu xe đầu tiên của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Văn Lộc.

Chào sân khách Việt với 3 mẫu xe đầu tiên gồm BYD Dolphin, BYD Atto 3 và BYD Seal, hãng xe Trung Quốc từng đặt mục tiêu sở hữu 100 đại lý tại Việt Nam vào năm 2026.

Tính đến hết tháng 12, thông tin trên trang chủ BYD Việt Nam cho thấy hãng đã thiết lập thành công 36 đơn vị phân phối, tọa lạc ở nhiều tỉnh/thành khác nhau trên cả nước.

Vẫn còn một năm để BYD hoàn thành mục tiêu 100 đại lý đã đề ra. Với việc hãng này đang chuyển hướng sang dòng xe trang bị động cơ hybrid cắm sạc - vốn được đánh giá dễ tiếp cận hơn với khách Việt, BYD có khả năng cao sẽ thực hiện được kế hoạch như đã tuyên bố ở ngày đầu ra mắt.

Vấn đề của BYD hiện tại là phải tăng doanh số để tương xứng với số lượng đại lý đã và sẽ mở ra. Nếu doanh số không cao như kỳ vọng, các đại lý có thể phải chịu thua lỗ và viễn cảnh nơi mở nơi đóng là có thể xảy đến.

Omoda & Jaecoo

Omoda và Jaecoo là 2 thương hiệu được tập đoàn Chery của Trung Quốc sử dụng để "chinh phục" các thị trường nước ngoài.

Ở Việt Nam, Omoda và Jaecoo chính thức ra mắt lần lượt cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Omoda C5 cùng với Jaecoo J7 là những mẫu xe đầu tiên, trong đó J7 SHS cung cấp lựa chọn hybrid cắm sạc (PHEV) hiếm hoi trong phân khúc ôtô phổ thông tại Việt Nam.

Các mẫu xe thương hiệu Omoda và Jaecoo chuẩn bị được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: Omoda.

Sau một năm đặt chân vào thị trường Việt, Omoda & Jaecoo Việt Nam xác nhận đã cho đi vào hoạt động 35 đại lý trên toàn quốc. Số lượng này tiệm cận kế hoạch 39 đại lý mà Omoda & Jaecoo Việt Nam đề ra ban đầu, cho thấy nỗ lực đáng kể của 2 thương hiệu ôtô thuộc tập đoàn Chery.

Không những vậy, ôtô các thương hiệu Omoda và Jaecoo khả năng cao sẽ trở thành những mẫu ôtô Trung Quốc đầu tiên trở thành "xe nội địa", tức được xuất xưởng ngay tại nhà máy ở Việt Nam.

Nhà máy liên doanh giữa tập đoàn Chery với Geleximco đã chính thức khởi công vào tháng 10 tại tỉnh Hưng Yên, dự kiến đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2026.

Nhà máy của Omoda & Jaecoo Việt Nam được xây dựng với diện tích khoảng 380.000 m2, công suất dự kiến khoảng 120.000 xe/năm. Dây chuyền này được thiết kế nhằm sản xuất các mẫu xe điện, hybrid và PHEV của 2 thương hiệu Omoda và Jaecoo.

Nhóm xe của Geely

Nhóm các thương hiệu ôtô thuộc tập đoàn Geely gồm Geely, Lynk & Co hay sắp tới là Zeekr đều có mặt trên thị trường Việt dưới quyền phân phối của Tasco Auto.

Tiềm lực và quy mô của Tasco Auto tại thị trường ôtô Việt Nam là không cần bàn cãi. Bên cạnh Geely, Lynk & Co, Zeekr hay Volvo, Tasco Auto còn sở hữu hệ thống đại lý phân phối nhiều thương hiệu ôtô Nhật Bản khác như Toyota, Mitsubishi.

Khách hàng tham khảo xe tại một đại lý Lynk & Co ở Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Do đó, việc mở rộng đại lý Geely ở Việt Nam được kỳ vọng sẽ diễn ra nhanh chóng, đặc biệt với sự hậu thuẫn của Tasco Auto. Thông tin trên website chính thức của Geely Việt Nam cho hay thương hiệu này hiện có 48 đại lý trên cả nước, nhiều khả năng còn tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

Tháng 9/2024, Tasco và Geely thông báo đã hoàn tất ký kết các hợp đồng và thỏa thuận trị giá 168 triệu USD . Hai bên sẽ cùng nhau lắp ráp ôtô các thương hiệu Lynk & Co và Geely theo dạng CKD, phục vụ nhu cầu trong nước đồng thời xuất khẩu sang các nước có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy có công suất thiết kế 75.000 xe/năm cho giai đoạn một, sẽ khởi công vào nửa đầu năm 2025, bàn giao mẫu xe thành phẩm đầu tiên cho khách hàng trong đầu năm 2026.

Quá trình xây dựng nhà máy của Geely ở Việt Nam chưa có diễn biến mới. Ảnh minh họa: Phong Vân.

Tuy nhiên, tiến độ nhà máy này đang bị trì hoãn, nhiều khả năng xuất phát từ tuyên bố của Chủ tịch Geely toàn cầu Li Shufu về “tình trạng dư thừa nghiêm trọng” hồi tháng 6.

Tuyên bố này kéo theo quyết định của Geely, sẽ không xây dựng mới các nhà máy, hoặc mở rộng sản xuất tại bất kỳ cơ sở nào hiện có.

Như vậy, khả năng Geely trở thành cái tên tiếp theo xây dựng một nhà máy ôtô Trung Quốc tại Việt Nam vẫn còn là dấu hỏi lớn. Trước mắt, loạt xe Geely và Lynk & Co vẫn là những sản phẩm nhập khẩu, hưởng lợi từ hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ rộng khắp và kinh nghiệm của Tasco Auto tại thị trường Việt Nam.

Những hãng xe còn lại

Không rầm rộ như các đối thủ đồng hương, GAC Motor hiện sở hữu khoảng 15 đại lý trên cả nước. GAC M8 được cho là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu, bất chấp mẫu MPV cỡ trung này có giá niêm yết dao động 1,699- 2,199 tỷ đồng .

GAC M8 được cho là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu ôtô thuộc tập đoàn GAC. Ảnh: Phúc Hậu.

Thương hiệu xe điện Aion thuộc tập đoàn GAC thì "kém may mắn" hơn. Đại lý duy nhất ở TP.HCM từng có thời gian dài nằm "án binh bất động" dù đã hoàn thiện xây dựng từ lâu, nhưng sớm đóng cửa chỉ sau vài tháng chính thức đi vào hoạt động.

GAC Aion cũng vì thế xem như đã rút khỏi thị trường Việt. Người dùng chưa kịp làm quen với những Aion ES hay Aion Y Plus đã phải nhanh chóng quên đi sự hiện diện của thương hiệu xe điện Aion trên thị trường.

Giai đoạn vừa qua, khách Việt cũng được giới thiệu thêm một vài thương hiệu ôtô Trung Quốc khác. Các hãng Bestune, Dongfeng đều đã trình làng sản phẩm nhưng với quy mô nhỏ ở địa phương, không truyền thông rộng rãi và nhìn chung khó tiếp cận rộng rãi thị trường Việt.

Làn sóng ôtô Trung Quốc tại Việt Nam xem như đã trải qua giai đoạn đổ bộ cao trào nhất. Từ thời điểm này, thành bại của từng hãng xe sẽ được quyết định bởi mức độ nghiêm túc và khả năng cam kết với thị trường, bên cạnh những yếu tố tất yếu như chất lượng sản phẩm hay dịch vụ hậu mãi.