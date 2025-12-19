Xe máy điện bước vào giai đoạn tăng tốc, Dat Bike mở rộng lợi thế

Động lực tăng trưởng của thị trường xe máy điện Việt đến từ xu hướng tiêu dùng xanh và các chính sách thúc đẩy, đặc biệt là lộ trình tiến tới cấm xe máy xăng tại các đô thị lớn.

Thị trường trong nước được dẫn dắt bởi một số ít nhà sản xuất có năng lực cung ứng lớn. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, bên cạnh những “ông lớn” dẫn đầu về quy mô, các thương hiệu nội địa đang nổi lên nhờ khả năng cân bằng tốt giữa hiệu suất và giá thành.

Trong khi đó, các thương hiệu nước ngoài khác lại tiếp cận thị trường theo hướng thận trọng hơn. Đáng chú ý, Dat Bike được đánh giá là “ngôi sao sáng” của thị trường năm nay khi gọi vốn thành công 22 triệu USD ở vòng series B, trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài không mấy mặn mà với xe điện, đặc biệt là xe máy. Điều này cho thấy sự công nhận của quốc tế đối với tiềm năng phát triển của thương hiệu và thị trường xe máy điện tại Việt Nam.

Tự chủ công nghệ và giải quyết bài toán hiệu suất/giá thành

Một trong những rào cản lớn nhất với xe điện là tâm lý lo ngại “hết pin giữa đường”. Đây là băn khoăn tâm lý mà bất kỳ nhà sản xuất xe điện nào cũng phải giải quyết.

Với dòng Quantum S, Dat Bike đã giải quyết băn khoăn này khi mẫu xe có thể di chuyển tới 285 km sau một lần sạc đầy.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S.

Bà Bùi Nguyễn Trúc Ny, Giám đốc Kinh doanh Dat Bike, cho biết: "Dat Bike tập trung giải quyết bài toán hiệu suất/giá thành cho xe điện, tức làm xe có hiệu năng, quãng đường di chuyển, tốc độ sạc, tốc độ tối đa, công suất, độ tiện dụng, độ bền… so với giá thành ngày càng cạnh tranh hơn”.

Quantum S là mẫu xe thể hiện rõ nhất triết lý này của Dat Bike. Xe sở hữu khả năng di chuyển 285 km với một lần sạc 4 tiếng, công suất động cơ mạnh mẽ 7.000 W với khối pin 6.4 kWh độ bền lên tới 25 năm kèm theo chi phí vận hành thấp. Đây cũng là dòng xe có nhiều lợi thế về mặt đầu tư công nghệ và đặt tiêu chuẩn mới cho thị trường xe điện Việt Nam cả về quãng đường đi được, tốc độ sạc và các tính năng trên xe.

Bà Ny cũng chia sẻ một trong những yếu tố tạo nên giá trị cốt lõi của thương hiệu là việc Dat Bike tự chủ công nghệ, chủ động thiết kế và sản xuất toàn bộ hệ thống từ mạch điều khiển đến các chi tiết trên xe, với tỷ lệ nội địa hóa lên đến 90%. Đặc biệt, pack pin được hãng thiết kế và lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam. Nhờ mô hình tích hợp dọc thiết kế - sản xuất này, hãng có thể kiểm soát chất lượng tốt hơn, đồng thời tối ưu chi phí sản xuất và đảm bảo độ bền pin lên đến 25 năm, giúp người dùng giải quyết bài toán chi phí sở hữu dài hạn. Bên cạnh đó, hãng cũng đặt mục tiêu liên tục nghiên cứu và cải tiến, mỗi năm ra mắt một mẫu xe mới để đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Xe máy điện Dat Bike 100% được lắp ráp trực tiếp tại nhà máy của hãng.

Nâng cấp trải nghiệm vận hành và hậu mãi

Không chỉ đầu tư vào công nghệ, Dat Bike cũng chú trọng nâng cấp trải nghiệm vận hành. Hãng cho biết đã thực hiện hàng trăm tinh chỉnh trên các bộ phận quan trọng như đường điện, tay ga, tay phanh, cấu hình pin… để các chi tiết hoạt động đồng bộ, mang lại cảm giác lái êm ái, thuận tiện, nhưng vẫn đảm bảo quãng đường đi xa mà không phải hy sinh dung tích cốp hay tiện ích trên xe.

Cốp sau xe điện Dat Bike rộng tới 44 l cùng 2 cốp phụ phía trước.

Song song với cải tiến sản phẩm, Dat Bike cũng coi hạ tầng dịch vụ yếu tố then chốt thúc đẩy quá trình chuyển đổi xe điện. Sau khi nhận khoản đầu tư 22 triệu USD , hãng đã đẩy mạnh nâng cấp hệ thống cửa hàng 3S thành Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng xe điện, đồng thời mở rộng mạng lưới cửa hàng mới, đặc biệt tại các thị trường điểm nóng nhu cầu như Hà Nội và TP.HCM.

Kỹ thuật viên tại Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng tại Đỗ Xuân Hợp, TP.HCM đang bảo dưỡng xe.

Bên cạnh đó, Dat Bike cũng tổ chức chương trình lái thử xe điện miễn phí không giới hạn số lần, cùng các sự kiện “Test ride” định kỳ cuối tuần, tạo điều kiện để người dùng dễ dàng tiếp cận và trực tiếp trải nghiệm các mẫu xe điện hiệu suất cao.

Sự kiện “Test ride” miễn phí được Dat Bike tổ chức mỗi cuối tuần cho mọi người dùng trải nghiệm.

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc, khi lộ trình chuyển đổi phương tiện trở nên rõ ràng hơn. Từ năm 2026, cuộc cạnh tranh dự kiến sẽ khốc liệt hơn, không chỉ ở quy mô, mà nằm ở chất lượng sản phẩm, hiệu suất vận hành và năng lực dịch vụ hậu mãi.

Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở thông điệp truyền thông hay khẩu hiệu “xanh hóa giao thông”, mà phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có thể mang lại trải nghiệm dài hạn, đáng tin cậy và hiệu quả kinh tế cho người dùng hay không.