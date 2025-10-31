Grab bắt tay Dat Bike hỗ trợ đối tác tài xế chuyển đổi xanh

Grab Việt Nam và Dat Bike vừa ký biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm tận dụng lợi thế của nhau, triển khai dự án hỗ trợ đối tác tài xế Grab tiếp cận, chuyển đổi xe máy điện.

Sự kiện mở đường để hai bên phối hợp, tạo nên tác động sâu rộng hơn trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, thông qua hợp tác truyền thông và quảng bá xe điện, xây dựng và triển khai chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối tác tài xế Grab mua xe máy điện. Song song đó, hai bên đặt trọng tâm phối hợp xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ.

Hợp tác thúc đẩy chuyển đổi xanh

Đối với Grab, đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh của nền tảng, đồng thời thúc đẩy giao thông xanh và đóng góp tích cực hơn nữa vào tiến trình Net Zero tại Việt Nam. Trong khi đó, với vai trò là startup tiên phong trong lĩnh vực xe máy điện, Dat Bike hướng đến mục tiêu đưa phương tiện xanh trở thành lựa chọn phổ biến và dễ tiếp cận cho mọi người dùng, bằng việc phát triển dòng sản phẩm có hiệu năng vượt trội so với giá thành.

Đại diện Grab Việt Nam và đại diện Dat Bike ký biên bản thoả thuận hợp tác.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi hào hứng khi hợp tác với Dat Bike, một trong những startup biểu trưng cho tinh thần khởi nghiệp Việt Nam và là một trong những nhà sản xuất xe máy điện hàng đầu trong nước. Thông qua hợp tác này, đối tác tài xế của Grab có thể tiếp cận sản phẩm xe máy điện hiệu suất cao của Dat Bike, kết hợp chương trình hỗ trợ, công nghệ và sức mạnh nền tảng của Grab để nâng cao cơ hội thu nhập. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và phát triển nhiều sáng kiến mới để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh của đất nước”.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, nhà sáng lập kiêm CEO Dat Bike Vietnam, cho biết: “Hợp tác giữa Dat Bike và Grab Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành vận tải, giúp các bác tài dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh với mức tài chính hợp lý”.

Là thương hiệu xe máy điện hiệu suất cao do người Việt phát triển và sản xuất, Dat Bike hướng đến mục tiêu tạo ra xe điện có thể thay thế xe xăng - mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm hơn. Với khả năng di chuyển đến 285 km trong một lần sạc, xe Dat Bike giúp bác tài yên tâm làm việc cả ngày mà không lo sạc giữa chừng.

“Kết hợp cùng chương trình hỗ trợ tài chính như vay lãi suất thấp và thu xăng đổi điện, chúng tôi tin việc chuyển đổi xe điện giúp bác tài tăng thu nhập hàng tháng nhờ tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng”, ông Sơn nói thêm.

Nội dung thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác giữa Grab và Dat Bike bao gồm ba lĩnh vực chính:

Hợp tác thúc đẩy truyền thông và quảng bá xe máy điện: Phối hợp thực hiện hoạt động quảng bá về xe máy điện của Dat Bike và chính sách ưu đãi đặc quyền áp dụng cho đối tác tài xế của Grab. Việc quảng bá được thực hiện thông qua kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến của hai bên.

Xây dựng và triển khai chính sách ưu đãi dành cho đối tác tài xế Grab khi mua xe máy điện: Cùng với việc xây dựng chính sách bán hàng và ưu đãi riêng dành cho đối tác tài xế Grab, Dat Bike cân nhắc áp dụng chính sách có lợi nhất cho đối tác tài xế của Grab trong số các chính sách được áp dụng tại cùng thời điểm. Song song, Dat Bike phát triển dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, cứu hộ và thay thế xe/pin hư hỏng với cơ chế ưu tiên cho đối tác tài xế Grab, gồm cung cấp xe thay thế trong thời gian sửa chữa/bảo dưỡng, ưu tiên bảo dưỡng và thiết lập các điểm dịch vụ bảo dưỡng riêng.

Đối tác tài xế Grab hào hứng trải nghiệm xe máy điện Dat Bike.

Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ: Grab khuyến khích và tạo điều kiện để đối tác tài xế tham gia chương trình thử nghiệm xe máy điện của Dat Bike hoặc chương trình liên quan do Dat Bike triển khai. Qua đó, hai bên chia sẻ ý kiến phản hồi của đối tác về mức độ phù hợp của xe máy điện Dat Bike với nhu cầu hoạt động thực tế và kỳ vọng của tài xế công nghệ, tạo cơ sở cho nghiên cứu cải tiến trong tương lai.

Đồng thời, hai bên phối hợp triển khai chính sách nhằm giúp đối tác tài xế Grab giảm chi phí sạc tại các trạm do Dat Bike phát triển hoặc đối tác thứ ba mà Dat Bike ký hợp tác.