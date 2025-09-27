Grab tri ân bác tài hoạt động nổi bật tại Ngày hội Tài xế công nghệ

Grab tổ chức Ngày hội Tài xế công nghệ cuối tháng 9, nhằm tri ân và vinh danh bác tài xuất sắc đã gắn bó cùng ứng dụng trên hành trình phục vụ người dùng Việt.

Tại sự kiện thu hút hàng nghìn đối tác tài xế tham gia, Grab đã vinh danh các bác tài hoạt động nổi bật trong năm ở 3 hạng mục: Đối tác có thành tích xuất sắc, đội trưởng vững bước đồng hành và những thành viên tích cực của đội cứu hộ 247.

Ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng

Anh Hà Văn Diễn (31 tuổi, Hà Nội) là một trong những bác tài được vinh danh ở hạng mục “Đối tác có thành tích xuất sắc”. Anh phấn khởi vì chinh phục được thành tích này chỉ sau hơn 2 năm gắn bó với Grab.

“Tôi bén duyên với Grab là do được người anh quen biết giới thiệu. Chạy rồi mới thấy thời gian làm việc linh hoạt, chủ động được mà thu nhập cũng ổn định nên tôi quyết định gắn bó với Grab đến giờ. Được nhận giải với tôi là niềm vui lớn, như sự công nhận nỗ lực suốt thời gian qua”, anh chia sẻ.

Grab vinh danh đối tác tài xế có thành tích xuất sắc trong sự kiện tại Hà Nội.

Đối với bác tài Nguyễn Trí Linh (33 tuổi, TP.HCM), niềm vui không chỉ đến từ khoảnh khắc được vinh danh “Đối tác có thành tích xuất sắc” mà còn là kinh nghiệm quý báu tích lũy được trong 8 năm gắn bó cùng Grab. Anh bật mí: “Kinh nghiệm của tôi là cứ siêng năng chạy và sắp xếp giờ giấc hợp lý, không để công việc chồng chéo lên nhau. Thêm nữa là có sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ anh em trong tổ đội nên công việc mới hiệu quả như vậy”.

Bác tài Nguyễn Trí Linh biết ơn sự hỗ trợ của tổ đội.

Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng Grab, anh cho biết thêm: “Không chỉ tạo điều kiện cho tôi có cuộc sống tốt hơn, thêm thời gian cho gia đình, chạy Grab còn tạo cơ hội để tôi quen biết nhiều anh em, bạn bè khắp nơi”.

Lan tỏa sự tử tế trong cộng đồng tài xế

Với nhiều bác tài, Grab không chỉ là bạn đồng hành mà còn là mái nhà chung gắn kết anh em tài xế. Anh Nguyễn Duy Văn (33 tuổi, Hà Nội), đội trưởng đội Siêu Sao, cho biết điều anh thấy quý trọng nhất khi tham gia Grab là có tổ đội mà mọi người luôn sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ cho nhau kinh nghiệm để cùng tốt lên.

“Tổ đội của tôi có hàng trăm thành viên, chia theo khu vực để hỗ trợ nhau. Sự kiện hôm nay cũng cho các anh em cơ hội để gặp gỡ, hàn huyên”, anh tâm sự.

Được xướng tên trong phần vinh danh, anh xúc động chia sẻ: “Những buổi vinh danh như thế này có ý nghĩa lắm. Nó giúp anh em thêm động lực, hoạt động nhiệt tình hơn, chạy tốt hơn và quan trọng nhất là cảm thấy mình thực sự là một phần quan trọng của Grab”.

Không chỉ gắn kết với nhau qua hoạt động của tổ đội, bác tài Grab còn chủ động lập ra đội cứu hộ Grab 247 để trợ giúp lẫn nhau khi có đồng nghiệp gặp sự cố. Đội 247 đã hoạt động trong nhiều năm và được Grab tạo điều kiện thông qua hoạt động tập huấn, hỗ trợ trang thiết bị để giúp họ tăng cường năng lực cứu hộ. Tại sự kiện Ngày hội Tài xế công nghệ thường niên, Grab luôn dành sự tôn vinh cho thành viên năng nổ của Đội 247 tại các địa phương.

Là một trong những “bóng hồng” của đội 247, chị Trần Cẩm Nhung (35 tuổi, TP.HCM) xúc động nhớ lại: “Tôi từng có lần gặp tai nạn trên đường và được các anh chị đội 247 đến hỗ trợ. Thấy họ rất ấm áp và nhiệt tình, tôi quyết định gia nhập đội”.

Cùng chung tinh thần đó, bác tài Bùi Ngọc Viên (53 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi được tham gia tập huấn kỹ năng sơ cứu từ tổ chức chuyên môn và uy tín, có thẻ thành viên đội cứu hộ 247 của Grab. Khi trợ giúp trong sự cố giao thông, tôi dùng thẻ này để thuận tiện liên hệ với cơ quan chức năng. Không chỉ trợ giúp cho đồng nghiệp gặp sự cố, chúng tôi còn giúp đỡ hành khách tìm lại đồ thất lạc hay hòa giải xung đột”.

Các thành viên năng nổ của đội cứu hộ 247 được tuyên dương trong sự kiện tại TP.HCM.

“Từng gặp sự cố trên đường nhưng không được hỗ trợ kịp thời, tôi mới thực sự thấm thía ý nghĩa của đội cứu hộ 247. Tôi mong có thể giúp đỡ nhiều anh em rơi vào hoàn cảnh giống như mình trước đây. Tham gia đội giúp tôi vừa có thêm niềm vui trong công việc, vừa thấy hạnh phúc vì được hỗ trợ mọi người”, bác tài Nguyễn Tiêu Giao, thành viên tích cực đội cứu hộ Grab 247, bộc bạch.

Bác tài Nguyễn Tiêu Giao, thành viên tích cực của đội cứu hộ 247.

Với chủ đề “Cảm ơn bác tài - người bạn đồng hành”, Ngày hội Tài xế công nghệ vừa là dịp để bác tài giao lưu và nhận được sự tri ân từ Grab, vừa tạo cơ hội lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng tài xế công nghệ.