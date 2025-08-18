Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác 3 năm với thành phố Huế, ngày 15/8, Grab Việt Nam chính thức thử nghiệm dịch vụ Grab xích lô trên địa bàn thành phố.

Với sự phối hợp và hỗ trợ của Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dự án nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải, du lịch, đồng thời hỗ trợ người dân địa phương nâng cao kỹ năng số. Dịch vụ Grab xích lô không chỉ mang đến thêm một phương thức di chuyển cho khách du lịch và người dân mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Huế - nơi có 8 di sản được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới.

Dịch vụ di chuyển mang đặc trưng của Huế

Grab xích lô là dịch vụ di chuyển bằng xe xích lô đặc trưng của Huế, với xe được trang trí theo nhận diện thương hiệu riêng và chất lượng dịch vụ được đảm bảo thống nhất với các dịch vụ di chuyển khác mà Grab đang cung cấp. Với dịch vụ này, hành khách có thể đặt xe xích lô để tham quan các điểm di tích ở Huế. Dịch vụ sẽ do các bác tài giàu kinh nghiệm, đã trải qua các chương trình đào tạo bắt buộc của Grab để phục vụ hành khách.

Grab chính thức thử nghiệm dịch vụ Grab xích lô tại Huế.

Quan trọng hơn, với Grab xích lô, lần đầu tiên các bác tài xích lô truyền thống sẽ được làm quen với nền tảng số để phục vụ cả du khách và người dân địa phương. Không những vậy, các bác tài còn có thể tham gia chương trình nâng cao kỹ năng số, bắt nhịp công nghệ và AI từ nền tảng Grab.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Huế, cho biết: “Trong định hướng phát triển của thành phố Huế, chúng tôi luôn khuyến khích và đón nhận những sáng kiến góp phần vừa bảo tồn giá trị văn hóa, vừa thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Việc Grab triển khai dịch vụ Grab xích lô chính là minh chứng sinh động. Đây không chỉ là phương tiện di chuyển thân thuộc, gắn với ký ức và hình ảnh Huế, mà nay còn được khoác thêm yếu tố công nghệ, giúp du khách dễ dàng đặt dịch vụ, thanh toán tiện lợi, đồng thời tạo cơ hội sinh kế mới cho những người làm nghề đạp xích lô theo hướng số hóa, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại”.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại lễ ra mắt.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Dịch vụ Grab xích lô không chỉ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về một Huế thân thiện, an toàn, tiện nghi và bền vững, đúng với tầm nhìn và định hướng phát triển mà chúng ta đang kiên trì theo đuổi”.

Ông Nguyễn Thanh Bình trải nghiệm dịch vụ Grab xích lô.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường, Grab Việt Nam, cho biết: “Huế là thành phố độc đáo nơi các dấu ấn về đời sống, văn hóa, và lịch sử hòa quyện với nhau được nhìn thấy trên từng con đường và qua mỗi góc phố. Một chuyến tham quan trên chiếc xích lô vì thế chính là cách thức phù hợp nhất để cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng này. Đây chính là động lực thúc đẩy chúng tôi phải hiện thực hóa bằng được ý tưởng Grab xích lô. Hiện tại, Huế cũng là nơi duy nhất Grab vận hành dịch vụ này với mong muốn vừa đóng góp thêm một dịch vụ được ‘đo ni đóng giày’ cho thị trường, vừa mang đến cơ hội sinh kế theo hướng chuyển đổi số cho người lao động địa phương”.

Ông Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại sự kiện.

Trong giai đoạn thử nghiệm, dịch vụ Grab xích lô áp dụng chở tối đa 1 hành khách với lộ trình ban đầu không quá 60 phút và có thể kéo dài hơn tùy theo yêu cầu của hành khách. Hành khách có thể đặt Grab xích lô trên ứng dụng Grab và được đón/trả tại 5 địa điểm, bao gồm:

4 địa điểm trong khu vực Đại Nội (Khu vực đối diện cửa Hiển Nhơn, khu vực gần bãi đỗ xe Đoàn Thị Điểm, khu vực bãi đỗ xe eo bầu Nam Xương và khu vực bãi đỗ xe eo bầu Nam Thắng); khu vực bến thuyền Tòa Khâm.

Sau giai đoạn thử nghiệm, Grab Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu mở rộng các điểm đón/trả khách để mang đến nhiều lựa chọn hơn cho hành khách.

Tận hưởng dịch vụ ăn uống, mua sắm tại cố đô

Cùng với việc ra mắt Grab xích lô, Grab cũng giới thiệu gói ưu đãi Du hí Huế thương, giúp người dùng tận hưởng các dịch vụ di chuyển, ăn uống, mua sắm đặc sản Huế dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Grab xích lô mang đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Tiếp theo sự ra mắt của dịch vụ Grab xích lô, Grab sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các dự án thiết thực khác hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, góp phần tích cực vào các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Huế.

Ông Trần Hoàng Tuấn cho biết thêm: “Grab đang tích cực mở rộng và cải tiến dịch vụ để phục vụ tốt hơn cho du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ và đồng hành của thành phố Huế, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tại địa phương. Đây là động lực để Grab tiếp tục hỗ trợ người dân Huế chuyển đổi số để tiếp cận hiệu quả các cơ hội thu nhập và phát triển kinh doanh từ dòng chảy du lịch đang phát triển mạnh mẽ”.