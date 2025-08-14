Grab ứng dụng AI nâng cao trải nghiệm và chất lượng dịch vụ tại VN

Tận dụng thế mạnh công nghệ, Grab ứng dụng AI vào quy trình kiểm định xe của đối tác tài xế, nhằm tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng tại Việt Nam.

Quy trình mới bao gồm 13 tiêu chí, được hỗ trợ bởi hệ thống AI của Grab, cho phép kiểm định và đánh giá toàn diện chất lượng xe ôtô đang cung cấp dịch vụ GrabCar Plus và dịch vụ GrabCar Premium vừa ra mắt. Ngoài ra, đối tác tài xế Grab được tuyển chọn từ top bác tài 5 sao để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên suốt hành trình.

Việc ứng dụng AI chứng minh năng lực công nghệ của Grab, giúp nền tảng ngày càng cải thiện vận hành và đáp ứng nhu cầu người dùng, giữ vị thế là thương hiệu đặt xe công nghệ được sử dụng thường xuyên tại Việt Nam.

Người dùng giờ đây được nâng cao trải nghiệm với GrabCar Plus.

Quy trình kiểm định 13 tiêu chí được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế nhằm cung cấp đánh giá toàn diện từ hiện trạng ngoại thất đến nội thất của phương tiện. Đối tác tài xế được yêu cầu cập nhật hình ảnh liên quan lên hệ thống để Grab tiến hành đánh giá theo định kỳ.

Đặc biệt, để đảm bảo hiệu quả cao khi đánh giá thường xuyên với số lượng xe lớn, một mô hình AI đã được huấn luyện để thẩm định hình ảnh do đối tác tài xế cập nhật trên hệ thống so với bộ tiêu chí. AI sẽ xác định phương tiện nào đạt chuẩn để tiếp tục chạy dịch vụ GrabCar Plus và GrabCar Premium sau mỗi kỳ đánh giá. Trường hợp không đạt chuẩn theo đánh giá của AI sẽ được đội ngũ chuyên trách của Grab xem xét, nhằm đảm bảo tính chính xác trong quy trình kiểm định.

Các phương tiện được kiểm định kỹ càng để tăng cường trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho người dùng.

Bà Nguyễn Hạnh Linh - Giám đốc bộ phận Di chuyển của Grab Việt Nam - cho biết: “Tuyển chọn đội ngũ bác tài 5 sao, chọn lọc dòng xe tham gia và ứng dụng AI nhằm nâng cấp quy trình kiểm định xe giúp chúng tôi duy trì chất lượng dịch vụ và đảm bảo trải nghiệm tích cực của người dùng đối với dịch vụ GrabCar Plus và GrabCar Premium, từ đó tăng cường ưu thế của Grab trên thị trường đặt xe công nghệ. Sau hơn một tháng triển khai cải tiến mới, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng cả về số lượng người dùng lẫn số lượng chuyến xe GrabCar Plus”.

Ngoài GrabCar Plus, Grab vừa đưa vào thử nghiệm GrabCar Premium tại TP.HCM. Dịch vụ này giúp mang đến trải nghiệm chất lượng cao với dòng xe cao cấp, vận hành bởi đội ngũ đối tác tài xế được đào tạo tăng cường và có các tiện ích nâng cao như Wi-Fi, nhạc theo yêu cầu, điều hòa tùy chỉnh... Ngoài áp dụng quy trình kiểm định 13 tiêu chí có sự hỗ trợ của AI tương tự đối với GrabCar Plus, đội ngũ Grab tăng cường tần suất kiểm định kết hợp đánh giá trực tiếp để đảm bảo phương tiện luôn ở hiện trạng tốt khi phục vụ người dùng. Hiện, người dùng có thể đặt GrabCar Premium thông qua tính năng “Chuyến xe đặt trước” trên ứng dụng Grab.

Các bước để đặt chuyến xe GrabCar Premium.

Grab đang áp dụng ưu đãi đặc biệt để khuyến khích người dùng trải nghiệm dịch vụ di chuyển chất lượng của ứng dụng. Cụ thể, đối với dịch vụ GrabCar Plus, khách hàng nhận ưu đãi 25% (giảm tối đa 100.000 đồng) khi nhập mã PLUS, áp dụng cho chuyến xe GrabCar Plus tại TP.HCM và Hà Nội đến hết ngày 15/9. Còn đối với dịch vụ GrabCar Premium, người dùng lần đầu đặt xe GrabCar Premium nhận ưu đãi giảm 100.000 đồng, áp dụng đến hết ngày 15/9.