Động cơ 4 xy-lanh trên Maserati Grecale bị khai tử tại Mỹ

Maserati gây bất ngờ khi loại bỏ động cơ 4 xy-lanh trên Grecale 2026, thay thế bằng động cơ V6 Nettuno cho toàn bộ dải sản phẩm.

Maserati vừa có một bước đi đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm khi chính thức loại bỏ động cơ 4 xy-lanh dung tích 2.0L mild-hybrid (MHEV) trên dòng Grecale từ đời xe 2026, thay thế bằng động cơ V6 twin-turbo dung tích 3.0L Nettuno cho toàn bộ dải sản phẩm tại Mỹ.

Maserati Grecale "làm cho động cơ đốt trong vĩ đại trở lại"

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quy định khí thải tại một số thị trường, trong đó có Mỹ, bắt đầu nới lỏng, tạo điều kiện để nhiều hãng xe xem xét quay lại với các động cơ dung tích lớn hơn sau giai đoạn "downsizing" (giảm dung tích động cơ).

Hiện tại, động cơ V6 twin-turbo dung tích 3.0L Nettuno chỉ được trang bị trên phiên bản hiệu năng cao Grecale Trofeo, cho ra công suất tối đa 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Ảnh: Đan Thanh

Xu hướng đảo chiều này không chỉ diễn ra tại Maserati. Mercedes-Benz được cho là đang chuẩn bị từ bỏ cấu hình 4 xy-lanh thẳng hàng mild-hybrid gây nhiều tranh cãi trên AMG C 63 để quay về động cơ 6 xy-lanh. Với Grecale 2026, Maserati cũng đi theo con đường tương tự khi khai tử động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L, nhường chỗ cho động cơ V6 Nettuno mạnh mẽ hơn.

Cụ thể, động cơ được trang bị cho Grecale là khối động cơ V6 twin-turbo 3.0L Nettuno, vốn được Maserati phát triển cho siêu xe MC20 và mẫu MCPura mới, nhằm cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ như Ferrari 296 GTB hay McLaren Artura.

Tại Mỹ, toàn bộ dải sản phẩm của mẫu SUV cỡ nhỏ Grecale sẽ sử dụng động cơ V6 Nettuno 3.0L. Điều này là sự thay đổi tích cực sau khi Tổng thống Donald Trump đề xuất nới lỏng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu.

Trên phiên bản Grecale Modena, động cơ này được tinh chỉnh lại để đạt công suất 390 mã lực, thấp hơn 140 mã lực so với cấu hình của Grecale Trofeo. Dù vậy, đây vẫn là một bước tiến rõ rệt so với động cơ 4 xy-lanh MHEV trước đây, vốn chỉ cho công suất 300 hoặc 330 mã lực.

Trong khi Grecale Modena được nâng cấp đáng kể, phiên bản hiệu năng cao Grecale Trofeo vẫn được giữ nguyên cho đời xe 2026. Đặt cạnh các đối thủ cùng phân khúc như BMW X3 hay Porsche Macan, Maserati Grecale tiếp tục sử dụng hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian trên toàn bộ dải sản phẩm.

Việc trang bị công nghệ hybrid cùng động cơ 4 xy-lanh trên Mercedes-AMG C 63 thế hệ mới là một "case study" kinh điển, khi chỉ ra nhu cầu của người tiêu dùng không chỉ là con số hiệu suất mà còn ở di sản và cảm xúc của chiếc xe.

Trước đó, Maserati và Mercedes-Benz từng thử nghiệm các động cơ 4 xy-lanh dung tích nhỏ, thân thiện môi trường hơn. Tuy nhiên, không phải hãng xe nào cũng đi theo xu hướng này. BMW vẫn giữ động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng cho các mẫu xe hiệu năng cao như M3 hay M4, qua đó duy trì bản sắc truyền thống.

Phiên bản thuần điện Maserati Grecale Folgore cũng được nâng cấp

Maserati Grecale Folgore cũng nhận được những cải tiến đáng chú ý. Quãng đường di chuyển của phiên bản thuần điện này được cho là tăng thêm khoảng 48 km nhờ trang bị tính năng ngắt dẫn động cầu, nâng tổng tầm hoạt động ước tính lên khoảng 443 km.

Maserati Grecale Folgore vẫn được trang bị 2 động cơ điện, cho ra công suất tối đa 558 mã lực và mô-men xoắn cực đại 820 Nm. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển tối đa trong một chu kỳ sạc đã được cải thiện như công nghệ ngắt dẫn động cầu.

Maserati Grecale Folgore sử dụng cấu hình 2 động cơ điện công suất 558 mã lực và mô-men xoắn 820 Nm, cho phép chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 220 km/h.

Tại Mỹ, Maserati Grecale Modena trang bị động cơ V6 Nettuno có giá khởi điểm khoảng 84.500 USD , tốt hơn đáng kể so với phiên bản sử dụng động cơ 4 xy-lanh đời 2025 trước đây, vốn cũng có giá 84.500 USD .

Sự thay đổi trên Maserati Grecale tại Mỹ đi theo chiều hướng tích cực cho người tiêu dùng, khi họ nhận được sản phẩm có hiệu năng ấn tượng hơn nhưng mang mức giá tương đương so với cấu hình động cơ trước đây, vốn có dung tích nhỏ hơn.

Trong khi đó, Grecale Trofeo có giá từ 117.500 USD , còn Grecale Folgore thuần điện có giá khởi điểm từ 119.900 USD . Với sự điều chỉnh này, Maserati không chỉ củng cố hình ảnh hiệu năng của Grecale mà còn cho thấy sự linh hoạt trong việc thích ứng với những thay đổi của thị trường và quy định khí thải toàn cầu.