Doanh số và xuất khẩu ôtô Trung Quốc được dự báo hạ nhiệt trong 2026

Doanh số và xuất khẩu ôtô Trung Quốc được dự báo hạ nhiệt trong năm 2026 khi nhu cầu trong nước yếu đi, chính sách ưu tiên xe điện dần được rút lại và các bất ổn toàn cầu tiếp tục gây sức ép lên thị trường.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM), doanh số và xuất khẩu ôtô của nước này được dự báo sẽ chậm lại trong năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu trong nước suy yếu và các bất định bên ngoài tiếp tục kéo dài.

Doanh số nội địa Trung Quốc có thể giảm trong năm 2026

Dữ liệu từ CAAM cho thấy, tổng doanh số xe tại Trung Quốc năm nay dự kiến chỉ tăng khoảng 1%, giảm mạnh so với mức tăng 9,4% của năm trước. Đây là dấu hiệu cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường ôtô Trung Quốc đang dần mất động lực sau giai đoạn tăng trưởng cao.

Phân khúc xe năng lượng mới, bao gồm xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV), cũng được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại. CAAM ước tính doanh số BEV và PHEV chỉ tăng khoảng 15,2%, thấp hơn nhiều so với mức 28,2% của năm trước đó. Trong khi đó, xuất khẩu ôtô của Trung Quốc được dự báo chỉ tăng 4,3%, giảm đáng kể so với mức tăng 21,1% vượt kỳ vọng trong năm 2025.

Một yếu tố đáng chú ý là việc Trung Quốc dự kiến sẽ loại bỏ các ưu tiên đặc biệt dành cho xe điện trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm lần thứ 15, bắt đầu từ năm 2026. Cụ thể, chính sách công nghiệp trong giai đoạn tới sẽ chuyển trọng tâm từ hỗ trợ có chọn lọc sang cạnh tranh thị trường bình đẳng hơn, giảm dần các ưu đãi và trợ cấp trực tiếp cho xe điện.

Nhiều thách thức mới cho các hãng xe Trung Quốc

Động thái này có thể khiến đà tăng trưởng của thị trường xe điện chậm lại, buộc các hãng xe phải dựa nhiều hơn vào năng lực công nghệ, hiệu quả chi phí và sức cạnh tranh thực chất thay vì chính sách hỗ trợ. Ở thị trường trong nước, CAAM cho biết nhu cầu vẫn chưa đủ mạnh khi triển vọng thu nhập của người dân thiếu ổn định và những lo ngại về an ninh việc làm tiếp tục ảnh hưởng tới quyết định mua sắm.

Các hãng xe tại Trung Quốc với nhiều thách thức mới trong năm nay như việc siết chặt tiêu chuẩn tiêu thụ năng lượng của EV, thủ thuật "xe cũ odo 0 km", các bất ổn về chính trị và căng thẳng kinh tế...

Ngoài ra, việc siết chặt quản lý đối với hiện tượng "xe cũ odo 0 km" - một chiến thuật bán xe mới dưới dạng xe đã qua sử dụng với mức giảm giá sâu - sẽ làm gia tăng áp lực tồn kho trong ngắn hạn đối với các hãng xe và đại lý.

Về xuất khẩu, CAAM cảnh báo rằng các bất ổn địa chính trị cùng căng thẳng kinh tế và thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục gây sức ép đi xuống. Xu hướng các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh nội địa hóa sản xuất tại các thị trường nước ngoài nhằm né rào cản thương mại cũng có thể làm suy giảm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.