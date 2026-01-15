Tesla Model Y bản 7 chỗ trở lại thị trường Mỹ

|
Nhằm thu hút khách hàng mới đến với thương hiệu, Tesla vừa chính thức mở bán lại mẫu crossover thuần điện cỡ nhỏ Model Y với cấu hình 7 chỗ ngồi.
|
Đây không phải là lần đầu hãng xe Mỹ phân phối biến thể này. Tuy nhiên, chiếc xe không được phát triển từ biến thể kéo dài trục cơ sở 6 chỗ ngồi, vốn đã ra mắt tại Trung Quốc.
|
Cấu hình này chỉ khả dụng trên phiên bản Tesla Model Y Premium AWD. Khách hàng có thể lựa chọn giữa các màu sơn xám Stealth Grey, trắng Pearl White Multi-Coat, xanh Deep Blue Metallic, đen Diamond Black, Quicksilver và đỏ Ultra Red.
|
|
Mâm xe tiêu chuẩn là phiên bản Crossflow 19 inch, hoặc tùy chọn Helix 20 inch với quãng đường di chuyển tối đa trong một lần sạc khoảng 488 km, thấp hơn mâm kích thước nhỏ khoảng 39 km.
|
|
Nội thất của Tesla Model Y Premium AWD bản 7 chỗ ngồi vẫn giữ nguyên chất liệu vi sợi và ốp trang trí bằng nỉ, gồm phối màu đen và đen/trắng.
|
Trái ngược với phiên bản Model Y L tại Trung Quốc, Tesla vẫn giữ nguyên trục cơ sở 2.890 mm, thay vì tăng lên 3.040 mm, khiến vị trí hàng ghế thứ 3 khá chật.
|
Tesla Model Y Premium AWD được trang bị 2 động cơ điện và hệ dẫn động AWD. Với khối lượng bản 5 chỗ lên đến 2.029 kg, xe có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 4,6 giây.
|
Tesla Model Y Premium AWD bản 7 chỗ có giá từ 54.490 USD, đắt hơn bản 5 chỗ 2.500 USD. Hiện tại, mẫu crossover thuần điện này đang được phân phối tại Mỹ với 4 biến thể cùng giá khởi điểm từ 39.990 USD đến 57.490 USD.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.