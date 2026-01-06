Mặc dù doanh số giảm, Tesla vẫn là hãng xe điện bán chạy nhất Anh

Dù doanh số sụt giảm trong nhiều tháng, Tesla vẫn giữ vững vị thế hãng xe điện bán chạy nhất tại thị trường Anh trong năm 2025.

Doanh số đăng ký xe mới của Tesla tại Anh đã giảm hơn 29% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước, làm nổi bật sức ép cạnh tranh ngày càng khốc liệt mà hãng xe điện Mỹ đang đối mặt tại thị trường lớn nhất của mình ở châu Âu.

Vẫn giữ ngôi đầu tại Anh, nhưng Tesla sắp bị BYD bắt kịp

Theo New AutoMotive, lượng xe Tesla đăng ký mới tại Anh, vốn được xem như chỉ số thay thế cho doanh số bán hàng, giảm xuống còn 6.323 chiếc trong tháng trước. Tính cả năm 2025, doanh số của hãng xe này tại Anh giảm 8,9% so với năm trước.

Doanh số của Tesla trong tháng 12/2025 nói riêng và toàn bộ năm 2025 nói chung tại nhiều thị trường châu Âu giảm mạnh, đòi hỏi ban lãnh đạo hãng xe này phải có bước đi mới trong năm 2026.

Đà sụt giảm này phản ánh xu hướng đã ghi nhận tại các thị trường châu Âu khác như Pháp và Thụy Điển, nơi doanh số Tesla đi xuống vì sự cạnh tranh gay gắt, danh mục sản phẩm đã cũ kỹ và những tác động từ quan điểm chính trị của CEO Elon Musk tại châu Âu.

Ở chiều ngược lại, lượng xe đăng ký mới của đối thủ Trung Quốc BYD tại Anh tăng gần gấp 5 lần, đạt 5.194 chiếc trong tháng 12/2025. Theo dữ liệu của New AutoMotive, Tesla vẫn giữ vị trí thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại Anh trong tháng qua, ngay cả khi BYD đang tăng tốc thu hẹp khoảng cách.

Tesla mất ngôi đầu cho BYD đối với thị trường toàn cầu

Trên bình diện toàn cầu, Tesla đã nhường ngôi nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới cho BYD sau khi hãng Mỹ ghi nhận doanh số hàng năm giảm năm thứ hai liên tiếp, bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh gia tăng, việc kết thúc các ưu đãi thuế tại Mỹ và làn sóng phản ứng tiêu cực đối với thương hiệu.

Việc BYD vượt mặt Tesla để trở thành thương hiệu xe điện có doanh số lớn nhất thế giới năm 2025 như một hồi chuông cảnh báo cho hãng xe Mỹ khi ngày một dậm chân tại chỗ với những dòng sản phẩm quen thuộc và có phần lỗi thời so với đối thủ.

Tại Hà Lan, lượng xe Tesla đăng ký mới cũng giảm 27% xuống còn 4.300 chiếc trong tháng 12. Tính chung năm 2025, doanh số Tesla tại thị trường này giảm tới 44%, theo dữ liệu do Hiệp hội ngành công nghiệp ôtô RAI Vereniging công bố. Tuy vậy, bức tranh tổng thể của thị trường Anh lại cho thấy xu hướng tích cực hơn.

Tổng lượng xe mới đăng ký tại Anh tăng trong năm 2025, theo dữ liệu riêng biệt từ New AutoMotive và Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh (SMMT). Số liệu sơ bộ của SMMT cho thấy lượng đăng ký xe mới tăng 3,5% trong năm 2025, đạt 2 triệu chiếc - lần đầu tiên chạm mốc này kể từ đại dịch Covid-19.

Các thống kê cho thấy thị trường xe điện tại châu Âu vẫn giữ xu hướng tăng trưởng, đặc biệt khi có sự góp mặt của các thương hiệu từ Trung Quốc.

Ông Mike Hawes, Tổng giám đốc SMMT, nhận định: "Tỷ lệ người dùng xe điện tăng là một tín hiệu tích cực không thể phủ nhận, nhưng tốc độ hiện nay vẫn quá chậm và chi phí đối với ngành công nghiệp vẫn quá cao". Do đó, hãng xe đến từ Mỹ cần một chiến lược táo bạo hơn nhằm đối phó trước sức tăng trưởng mạnh mẽ từ các đối thủ Trung Quốc.