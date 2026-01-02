Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tesla lần đầu bị vượt mặt

  • Thứ sáu, 2/1/2026 09:44 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

BYD nhiều khả năng vượt Tesla để trở thành hãng bán xe điện lớn nhất thế giới năm 2025 khi doanh số tăng mạnh lên 2,25 triệu xe, trong lúc đối thủ Mỹ ghi nhận sụt giảm rõ rệt.

Doanh số xe điện Tesla đang đi lùi năm 2025 trong khi đối thủ BYD từ Trung Quốc vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Ảnh: Forbes.

Theo Nikkei Asia Review, BYD đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên vượt qua đối thủ Tesla về doanh số xe điện (EV) toàn cầu tính theo năm dương lịch, qua đó vươn lên vị trí số một thế giới trong lĩnh vực này.

Theo công bố của BYD vào ngày 1/1/2026, doanh số xe điện của hãng trong năm 2025 tăng 28%, đạt 2,25 triệu xe. Tesla hiện chưa công bố số liệu bán hàng cả năm, song đầu tuần này đã đưa ra ước tính thị trường cho thấy doanh số EV của hãng giảm 8% xuống còn khoảng 1,64 triệu xe.

Trong năm 2024, Tesla vẫn giữ ngôi đầu toàn cầu nhưng chỉ nhỉnh hơn BYD hơn 20.000 xe. Sang năm 2025, hãng xe Trung Quốc đã vượt lên với khoảng cách đáng kể so với đối thủ Mỹ.

BYD tận dụng tối đa quy mô thị trường nội địa khổng lồ, đồng thời đẩy mạnh mở rộng doanh số tại nước ngoài. Doanh số xe điện của hãng trong năm 2025 cao hơn tới 150% so với năm 2022. Với vị thế dẫn đầu toàn cầu, BYD có thể khai thác lợi thế kinh tế theo quy mô trong việc mua linh kiện, từ đó tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh về giá.

Tổng doanh số xe mới của BYD trong năm 2025 đánh dấu năm tăng trưởng thứ 5 liên tiếp. Trước đó, vào năm 2024, hãng đã vượt qua Honda và Nissan của Nhật Bản về doanh số bán xe hàng năm.

byd anh 1

Doanh số BYD lần đầu tiên vượt Tesla. Ảnh: Nikkei.

Trong nhóm xe du lịch, chiếm hơn 90% tổng doanh số của BYD, xe điện thuần đạt 2,25 triệu chiếc, trong khi doanh số xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid) giảm 8% còn 2,28 triệu xe.

Doanh số tại thị trường nước ngoài tăng mạnh nhờ kết quả tích cực ở châu Âu và chiến lược mở rộng sang Mỹ Latinh và Đông Nam Á. BYD cũng đã đưa nhà máy tại Brazil vào hoạt động trong năm 2025, phù hợp với định hướng đẩy mạnh sản xuất tại chỗ. Tại Thái Lan, hãng dự kiến cung cấp xe điện cho thị trường nội địa đồng thời xuất khẩu sang châu Âu.

Ở thị trường Trung Quốc, BYD kích cầu tiêu dùng từ tháng 2/2025 bằng cách trang bị thêm các tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến cho hơn 20 mẫu xe mà không tăng giá bán.

Tuy vậy, đà tăng trưởng của BYD không hoàn toàn bằng phẳng. Dữ liệu theo tháng cho thấy trong tháng 9/2025, doanh số của hãng lần đầu tiên giảm so với cùng kỳ sau 19 tháng liên tiếp tăng trưởng. Riêng tháng 12 năm ngoái, lượng xe bán ra giảm 18% so với cùng kỳ xuống còn 420.000 xe, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp doanh số sụt giảm.

Bên cạnh đó, cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc ngày càng gay gắt với sự hiện diện của các đối thủ như Geely cùng những tân binh mới nổi, trong đó có Xiaomi.

Ngọc Phương Linh

byd Honda Tesla xe điện trung quốc

  • Tesla

    Tesla

    Tesla, Inc. (trước đây là Tesla Motors) là một nhà sản xuất ô tô, công ty lưu trữ năng lượng và nhà sản xuất bảng năng lượng mặt trời ở Palo Alto, California. Được thành lập vào năm 2003, công ty chuyên về ôtô điện, lưu trữ năng lượng pin lithium-ion, và các tấm quang điện mặt trời (thông qua công ty con SolarCity). Công ty lần đầu gây chú ý bằng việc ra mắt mẫu xe Tesla Roadster, chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện. Dòng xe chạy điện thứ hai là mẫu Model S trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới vào năm 2015 và 2016.

    Bạn có biết: Công ty được đặt tên theo kỹ sư điện và nhà vật lý người Serbia là Nikola Tesla bởi các đồng sáng lập viên của công ty Martin Eberhard và Marc Tarpenning

    • Ngày thành lập: 1/7/2003
    • Người sáng lập: Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright, Elon Musk, JB Straubel
    • Trụ sở chính: Palo Alto, California (Mỹ)
    • Mã cổ phiếu: TSLA (NASDAQ)

    Website

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

