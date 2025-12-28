Dịch vụ gọi xe tải điện mới ra mắt của Xanh SM có gì?

Xanh SM vừa mở rộng sang mảng vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ khi đưa dịch vụ xe tải điện nội đô lên nền tảng. Giá khởi điểm từ 110.000 đồng/chuyến, sử dụng dòng xe điện VinFast EC Van.

Dịch vụ sử dụng dòng xe VinFast EC Van. Ảnh: Xanh SM.

Ứng dụng gọi xe Xanh SM vừa bổ sung một loại hình dịch vụ mới là xe tải điện nội đô, qua đó mở rộng hoạt động sang mảng vận chuyển hàng hóa cỡ nhỏ. Dịch vụ này đã được tích hợp trực tiếp trên nền tảng Xanh SM, dùng chung hệ thống đặt xe với các dịch vụ xe máy điện và ôtô điện đang vận hành.

Giá cước được niêm yết với mức khởi điểm từ 110.000 đồng/chuyến. Ngoài cước vận chuyển cơ bản, người dùng có thể phải trả thêm phụ phí cho các dịch vụ như bốc xếp, giao nhiều điểm hoặc thời gian chờ, tương tự cách tính phí phổ biến trên thị trường hiện nay.

Trên ứng dụng, loại hình này được phân loại là “Xe tải nhỏ”, hướng đến nhu cầu vận chuyển đồ nội thất, vật liệu xây dựng nhẹ và các lô hàng có khối lượng vừa và nhỏ trong khu vực nội thành.

Theo thông tin công bố trên ứng dụng, xe tải điện của Xanh SM có tải trọng tối đa 580 kg, khoang hàng kích thước khoảng 1,47 x 1,45 x 1,22 m. Cấu hình này phù hợp với nhu cầu chuyển đồ gia đình, giao hàng thương mại nhỏ lẻ hoặc các đơn giao nhận trong ngày.

Phương tiện được sử dụng là VinFast EC Van, mẫu xe điện hạng nhẹ có thiết kế gọn, ưu tiên không gian thùng hàng. Với chiều dài tổng thể dưới 3,8 m và trục cơ sở 2.520 mm, EC Van được đánh giá phù hợp với điều kiện giao thông đô thị, đặc biệt tại các khu vực đường hẹp và mật độ phương tiện cao.

Khoang lái của EC Van được thiết kế tối giản, tập trung vào công năng với các trang bị cơ bản như bảng đồng hồ điện tử, điều hòa chỉnh cơ, radio, kính chỉnh điện và một số hộc chứa đồ. Cách tiếp cận này phản ánh định hướng sử dụng xe như phương tiện vận chuyển chuyên dụng, ưu tiên hiệu quả vận hành và kiểm soát chi phí.

Về thông số kỹ thuật, EC Van sử dụng động cơ điện công suất tối đa 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 110 Nm, tốc độ tối đa 75 km/h. Bộ pin dung lượng 17 kWh cho tầm hoạt động khoảng 150 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh công suất tối đa 19,4 kW, cho phép sạc từ 10% lên 70% pin trong khoảng 42 phút; đồng thời có tùy chọn sạc tại nhà bằng bộ sạc di động 3 kW.

Việc Xanh SM đưa xe tải điện vào danh mục dịch vụ cho thấy bước dịch chuyển từ vận chuyển hành khách sang logistics đô thị quy mô nhỏ.

Ngoài Xanh SM, thị trường gọi xe giao hàng hạng nhẹ còn có một số thương hiệu khác như Ahamove hay Lalamove. Điểm mạnh của hai hãng này là sở hữu đội xe phong phú, từ các dòng xe van nửa tạ, một tấn cho đến xe tải hạng nặng.

Hiện Ahamove cung cấp nhiều gói dịch vụ giao hàng bằng xe van hoặc xe tải khác nhau. Ở phân khúc xe van 500 kg tương tự Xanh SM, hãng áp dụng giá cước từ 118.000 đồng cho 2 km đầu tiên và hơn 12.200 đồng/km cho quãng đường 2-10 km tiếp theo.

Trong khi đó, Lalamove áp dụng cước ban đầu tối thiểu 121.500 đồng/chuyến, cước phí tiếp theo dao động từ 6.500 đồng/km.