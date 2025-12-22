Thực hư tài xế Be đạt doanh thu 1,6 tỷ đồng/năm

Hình ảnh tài xế xe công nghệ đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng trong năm 2025 gây xôn xao mạng xã hội. Trước nhiều nghi vấn, doanh nghiệp vận hành nền tảng đã lên tiếng giải thích.

Be Group xác nhận thông tin về tài xế có doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng/năm. Ảnh: BTC.

Chiều tối 22/12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một tài xế xe công nghệ đạt doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng trong năm 2025, làm dấy lên nhiều tranh luận về mức thu nhập thực tế của lao động nền tảng, trong đó không ít ý kiến cho rằng con số này khó phản ánh đúng thực tế.

Được biết, hình ảnh này ghi nhận một tài xế được vinh danh tại sự kiện Tri ân đối tác Be 2025 do Công ty Cổ phần Be Group - đơn vị sở hữu và phát triển siêu ứng dụng Be - tổ chức cùng ngày. Đây là hoạt động thường niên nhằm ghi nhận, tôn vinh cộng đồng đối tác tài xế và giúp việc, trong đó có những cá nhân đạt thành tích nổi bật trong năm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện hãng xe công nghệ cho biết các số liệu được công bố tại chương trình vinh danh đều được truyền thông theo đúng bản chất của từng chỉ số. Theo đó, con số hơn 1,6 tỷ đồng là tổng doanh thu do đối tác tài xế tạo ra trên nền tảng trong năm, không phải thu nhập thực nhận.

"Khoản doanh thu này bao gồm doanh thu từ nhiều dịch vụ khác nhau như chở khách beBike, giao đồ ăn beFood và giao hàng beDelivery", đại diện Be thông tin.

Theo doanh nghiệp, số liệu trên phản ánh mức độ hoạt động, khả năng duy trì tần suất làm việc cũng như việc khai thác đa dịch vụ của đối tác tài xế trên nền tảng.

Ngoài trường hợp gây chú ý nói trên, tại sự kiện, hãng xe công nghệ này còn vinh danh nhiều đối tác tiêu biểu khác ở các hạng mục khác nhau, dựa trên hiệu quả hoạt động, mức độ cam kết và chất lượng dịch vụ trong năm 2025.

Be Group được thành lập vào năm 2018, tiền thân là VEEP Technology. Ứng dụng gọi xe chính thức ra mắt vào tháng 12/2018 tại Hà Nội và TP.HCM với các dịch vụ beBike và beCar.

Cũng tại sự kiện, Be Group công bố một số thông tin về hoạt động năm 2025. Theo đó, doanh thu của doanh nghiệp tăng khoảng 30% so với năm 2024; mạng lưới đối tác tài xế mở rộng lên khoảng 500.000 người. Đáng chú ý, dịch vụ beClean (giúp việc), dù mới triển khai, đã kết nối hơn 2.000 đối tác trong năm.

Đại diện Be Group cho biết doanh nghiệp xác định việc mở rộng hoạt động cần song hành với bảo đảm sinh kế và quyền lợi của cộng đồng đối tác. Trên cơ sở đó, Be đang triển khai một số định hướng trong thời gian tới.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến nâng cấp Trung tâm Be5X, hướng tới việc mở rộng vai trò hỗ trợ, để tài xế và đối tác giúp việc có thể tiếp cận hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ trực tiếp trong quá trình hoạt động.

Đồng thời, nền tảng sẽ tiếp tục mở rộng dịch vụ cả về loại hình và phạm vi hoạt động tại nhiều tỉnh, thành, qua đó tạo thêm cơ hội việc làm và tăng nguồn thu cho đối tác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho mô hình an sinh ba tầng dành cho cộng đồng đối tác, gồm các nội dung liên quan đến ổn định sinh kế; hỗ trợ bình đẳng, hòa nhập số và nâng cao năng lực tự chủ; cùng các giải pháp bảo vệ dài hạn.

Ngoài ra, Be cho biết sẽ duy trì và mở rộng hợp tác với hơn 50 đơn vị đào tạo nhằm hỗ trợ đối tác tiếp cận công nghệ và thích ứng tốt hơn với đặc thù lao động nền tảng.