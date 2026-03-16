Drone tấn công gần sân bay Dubai, hàng loạt chuyến bay ảnh hưởng

Các chuyến bay tại sân bay quốc tế Dubai tạm thời bị dừng sau vụ tấn công bằng drone nhằm vào khu vực gần sân bay, làm hư hại bồn chứa nhiên liệu.

Các chuyến bay tại Sân bay quốc tế Dubai đã tạm thời bị đình chỉ vào sáng 16/3 sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào các cơ sở gần khu vực sân bay, Khaleej Times dẫn thông tin theo chính quyền Dubai.

Giới chức Dubai cho biết vụ việc khiến một số bồn chứa nhiên liệu gần sân bay bị hư hại và gây ra hỏa hoạn. Lực lượng Phòng vệ Dân sự đã nhanh chóng khống chế đám cháy và xác nhận ngọn lửa không lan rộng.

Trong thời gian lực lượng khẩn cấp xử lý sự cố, nhiều máy bay phải bay vòng ngoài khu vực sân bay để chờ hướng dẫn hạ cánh, trong khi một số chuyến bay được chuyển hướng sang sân bay Al Maktoum.

Cảnh sát Dubai cũng tạm thời phong tỏa một số tuyến đường quanh sân bay, gồm đường Airport Street, hầm chui Airport Tunnel và cầu Al Garhoud nối sang đường Casablance. Cảnh sát cũng khuyến cáo người dân lựa chọn các tuyến đường thay thế để tránh khu vực này

Theo Văn phòng Truyền thông Dubai, việc tạm dừng các chuyến bay là biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên sân bay. Hành khách được khuyến nghị liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để cập nhật tình trạng chuyến bay.

Hãng hàng không Emirates - hãng bay lớn nhất khai thác tại sân bay Dubai - cũng xác nhận tạm thời đình chỉ toàn bộ chuyến bay đến và đi từ thành phố này, đồng thời khuyến cáo hành khách không đến sân bay cho đến khi có thông báo mới.

Theo Bloomberg, sự cố mới nhất xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ tấn công bằng drone khác gần khu vực sân bay Dubai, khiến hoạt động hàng không tại trung tâm trung chuyển lớn nhất Trung Đông bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang ngày thứ 17 kể từ khi bùng phát hôm 28/2, làm dấy lên lo ngại về rủi ro an ninh đối với các tuyến hàng không và hạ tầng năng lượng tại Trung Đông.