Tập đoàn TH của bà Thái Hương muốn bán 30% vốn giá 1 tỷ USD?

Theo DealStreetAsia, Tập đoàn TH đang xúc tiến kế hoạch huy động thêm vốn bằng cách chào bán cổ phần cho các quỹ đầu tư lớn trên thế giới.

Tập đoàn TH của nữ doanh nhân Thái Hương đang đàm phán với các quỹ đầu tư quốc tế để bán khoảng 30% cổ phần. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tập đoàn TH được cho là đang đàm phán với các quỹ đầu tư quốc tế để bán khoảng 30% cổ phần nhằm mục đích huy động tới 1 tỷ USD , theo DealStreetAsia. Hiện, tập đoàn đã tiếp cận một số quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu, bao gồm KKR, Warburg Pincus và CVC Capital Partners.

EY đã được thuê làm đơn vị tư vấn cho thương vụ bán cổ phần thiểu số này. Đáng chú ý, nguồn tin của DealStreetAsia cho biết quá trình gọi vốn được khởi động từ vài tháng trước nhưng hiện vẫn chỉ ở giai đoạn đầu.

KKR và EY hiện từ trả lời về thông tin này, trong khi Warburg Pincus, CVC Capital Partners và Tập đoàn TH cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trước đó, tại cuộc họp cổ đông của BacABank hồi tháng 4, bà Thái Hương, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, chia sẻ với các cổ đông rằng TH đã làm việc với các đơn vị tư vấn và thăm dò sự quan tâm từ các nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, bà không tiết lộ chi tiết về kế hoạch huy động vốn.

Được thành lập từ năm 2009 cùng nền tảng là thương hiệu sữa TH true Milk, Tập đoàn TH sau đó mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác như chế biến thực phẩm, dược phẩm dưới thương hiệu Trust Pharma và giáo dục thông qua hệ thống TH School. Doanh nghiệp cũng sở hữu các trang trại tại Việt Nam, Australia và Nga. Gần đây nhất, TH đã khởi công một nhà máy chế biến thực phẩm trị giá 230 triệu USD tại miền Nam Việt Nam.

Ngoài việc phân phối sản phẩm thông qua các kênh phân phối truyền thống, tập đoàn này còn xây dựng mạng lưới bán lẻ riêng để bán trực tiếp các sản phẩm sữa và nông nghiệp tới người tiêu dùng.

Theo dữ liệu mới nhất từ Vanguard Business Information, Tập đoàn TH ghi nhận doanh thu khoảng 700 triệu USD và lợi nhuận ròng khoảng 100 triệu USD trong năm 2023.

Nếu huy động thành công 1 tỷ USD cho 30% cổ phần, định giá của Tập đoàn TH sẽ tiệm cận với Vinamilk, doanh nghiệp sữa niêm yết lớn nhất Việt Nam hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 4,6 tỷ USD . Tại Việt Nam, Vinamilk vẫn đang là nhà sản xuất sữa lớn nhất.

Ngoài TH và Vinamilk, những tên tuổi đáng chú ý khác trên thị trường sữa Việt Nam còn có International Dairy Products JSC (IDP), Nutifood và VitaDairy.

DealStreetAsia cũng cho biết quỹ Growtheum Capital đang tìm cách thoái vốn khỏi IDP. Trong khi đó, từ năm 2023, VitaDairy đã lên kế hoạch bán cổ phần thiểu số nhằm huy động ít nhất 100 triệu USD với EY đóng vai trò tư vấn cho bên bán, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp.