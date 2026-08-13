Cận cảnh khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi cao nhất thế giới

Vừa qua, liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup ) đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư tòa tháp Hanoi Twin Towers 99. Theo phương án đề xuất, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3- 3,5 tỷ USD .

Dự án được quy hoạch với diện tích đất 34.936 m2, tọa lạc tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh (phường Kim Liên, Hà Nội). Đây là nơi khách sạn Kim Liên (thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần du lịch Kim Liên) đã hoạt động hơn 60 năm.

Công trình đề xuất Hanoi Twin Towers 99 gồm hai tòa tháp cao khoảng 568 m, 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Nếu được chấp thuận triển khai theo phương án đề xuất, dự án sẽ vượt qua Petronas Twin Towers (Malaysia, cao 452 m) để trở thành tháp đôi cao nhất thế giới.

Theo phương án đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 có tổng diện tích sàn xây dựng (chưa tính tầng hầm) khoảng 880.000 m2, quy hoạch trên khu đất gần 3,5 ha, mật độ xây dựng khoảng 35%. Dự án định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, tích hợp trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn và khu nhà ở cao cấp cùng hệ thống dịch vụ, giải trí. Đáng chú ý, hạng mục casino cũng nằm trong đề xuất của tổ hợp.

Khách sạn Kim Liên được thành lập năm 1961, tiền thân là khách sạn Bạch Mai, sau đó là khách sạn Chuyên gia Kim Liên thuộc Văn phòng Phủ Thủ tướng (nay là Văn phòng Chính phủ), với nhiệm vụ phục vụ chuyên gia các nước đến công tác tại Việt Nam. Sau này, khách sạn còn mở rộng phục vụ các đối tượng khác.

Ngày nay, khu chuyên gia Kim Liên đã được cổ phần hóa thành Khách sạn Kim Liên với tổng cộng 9 tòa nhà với 437 phòng và 5 nhà hàng. Ngay từ khi thành lập, khách sạn đã được xem là đơn vị trụ cột của Cục Chuyên gia thời bấy giờ, và đến nay, cái tên Kim Liên đã trở thành địa chỉ quen thuộc với đông đảo người dân Thủ đô cũng như cả nước.

Theo ghi nhận, khu đất số 7 Đào Duy Anh hiện là Khách sạn Kim Liên cùng các hạng mục dịch vụ đi kèm, trong khi số 5 Đào Duy Anh được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, thương mại và một số cơ sở dịch vụ khác.

Nhiều khu vực trong khuôn viên khách sạn được cho thuê thành các cơ sở kinh doanh, giải trí như quán cà phê, nhà hàng, sân pickleball...

Theo đề xuất của liên danh, dự án Hanoi Twin Towers 99 không chỉ hướng đến việc hình thành một công trình điểm nhấn, mà còn góp phần chỉnh trang không gian đô thị tại khu vực cửa ngõ phía nam trung tâm Hà Nội. Phương án quy hoạch được đặt trong tổng thể khu vực nút giao Kim Liên, đường Lê Duẩn và trục đường rộng 90 m, kết nối từ hầm chui Kim Liên đến Quốc lộ 1A.

Không chỉ hướng tới danh hiệu tháp đôi cao nhất thế giới, Hanoi Twin Towers 99 còn đặt mục tiêu xác lập thêm nhiều kỷ lục khác như vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật số (Digital Art Museum) ở độ cao lớn nhất thế giới, hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới và đại sảnh trên không (Sky Ballroom) có quy mô lớn nhất thế giới.

Theo đề xuất của liên danh, dự án dự kiến khởi công ngày 2/9/2026 và hoàn thành trong giai đoạn quý III-IV/2030. Tuy nhiên, tiến độ này còn phụ thuộc vào quá trình xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch và các thủ tục pháp lý của cơ quan có thẩm quyền.

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