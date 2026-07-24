Cận cảnh 2 khu đất vàng TP.HCM dự kiến thanh toán đối ứng cầu Cần Giờ

Theo chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Giờ điều chỉnh đã được thông qua, TP.HCM dự kiến dùng 2 khu "đất vàng" ở trung tâm trị giá hơn 7.533 tỷ đồng để thanh toán hợp đồng BT, phần còn lại sẽ được chi từ ngân sách thành phố. Trong ảnh là vị trí khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng có giá trị 4.111 tỷ đồng .

Sau gần một thập kỷ bỏ trống, khu đất này đang được hệ thống nhà hàng Rạn Biển thuê lại, cải tạo để đưa vào kinh doanh.

Trong ảnh là khu đất thứ 2 nằm tại số 8-12 Lê Duẩn, diện tích hơn 4.800 m2 với giá trị khoảng 3.422 tỷ đồng được HĐND TP.HCM thanh toán cho nhà đầu tư.

Khu đất là tài sản công của UBND TP.HCM, nằm ngay trung tâm với mặt tiền đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm và Hai Bà Trưng. Khu đất này đang được quây tôn, phía bên trong tận dụng làm bãi giữ ôtô, xe máy.

Phần còn lại khoảng 3.738 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng ngân sách thành phố sau khi hoàn tất việc thanh toán bằng quỹ đất và dự kiến thực hiện trong vòng 2 năm kể từ khi công trình hoàn thành, đưa vào khai thác.

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