Tỷ phú Ken Griffin: Không đọc nổi sách về nghề của mình, hãy đổi nghề

Tỷ phú Ken Griffin cho rằng người trẻ nên liên tục đọc về lĩnh vực mình theo đuổi. Nếu không còn hứng thú với những cuốn sách đó, họ nên cân nhắc đổi nghề.

Với hơn 30 năm làm việc trong ngành tài chính, Ken Griffin vẫn dành thời gian cập nhật kiến thức về lĩnh vực mình theo đuổi. Nhà sáng lập kiêm CEO Citadel cho rằng việc học không nên kết thúc sau khi rời giảng đường.

Chia sẻ trong podcast của S&P Global Ratings, Griffin khuyên người trẻ tiếp tục đọc các tài liệu chuyên môn liên quan đến công việc, thay vì bỏ sách giáo khoa ngay sau khi tốt nghiệp.

"Bạn nên đọc những cuốn sách liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của công việc mình đang làm", Griffin nói.

Theo ông, Citadel tuyển nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học rất giỏi, nhưng một số người có quan niệm rằng sau khi tốt nghiệp, họ không cần đọc sách chuyên ngành nữa. Griffin cho rằng suy nghĩ này hoàn toàn sai.

Ông nhấn mạnh người đi làm cần thường xuyên cập nhật các nghiên cứu và tài liệu mới trong lĩnh vực của mình. Với Griffin, mục tiêu là duy trì kiến thức mới về công việc đang làm, thay vì chỉ dựa vào những gì đã học trước đó.

Griffin lấy lĩnh vực đầu tư tín dụng làm ví dụ. Citadel đã đầu tư vào tín dụng trong khoảng 35 năm, vì vậy bản thân ông đọc rất nhiều tài liệu của S&P về cách đánh giá rủi ro tín dụng.

Không thích đọc thì có thể đã chọn sai nghề

Griffin đưa ra một lời khuyên khá thẳng thắn với những người đang ở giai đoạn đầu sự nghiệp.

"Nếu bạn không thấy nó thú vị, bạn đã chọn sai nghề", ông nói.

Theo tỷ phú này, nếu một người trẻ không hứng thú với việc đọc những cuốn sách liên quan đến lĩnh vực mình đang làm, họ nên cân nhắc một hướng đi khác.

Griffin cho rằng việc thay đổi nghề nghiệp trong những năm đầu đi làm không phải điều đáng xấu hổ. Đặc biệt tại Mỹ, một người có thể chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh vực hoàn toàn khác trong độ tuổi 20 mà không nhất thiết phải coi đó là một thất bại.

Tỷ phú Ken Griffin là người thành lập và điều hành Citadel - một quỹ đầu tư có trụ sở tại Chicago, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Martina Cheung, Chủ tịch kiêm CEO S&P Global, cũng tham gia cuộc trò chuyện với Griffin. Bà ví sự nghiệp giống một bức tường leo núi hơn là một chiếc thang: Con người có thể di chuyển sang ngang, lên hoặc xuống trong quá trình phát triển.

Griffin đồng tình với cách nhìn này. Theo ông, những người muốn trở thành lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu khó có thể tích lũy đủ kinh nghiệm nếu chỉ làm việc trong một lĩnh vực hẹp suốt sự nghiệp.

Việc ra nước ngoài hoặc chuyển sang một bộ phận khác buộc một người phải học thêm kỹ năng mới. Những trải nghiệm như vậy cũng cho thấy khả năng thích ứng và xử lý những vấn đề mới, yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp lựa chọn đội ngũ lãnh đạo.

Cuốn sách Griffin khuyên đọc

Khác với nhiều tỷ phú thường đưa ra những danh sách dài, Griffin chỉ chọn một cuốn sách mà ông cho rằng mọi người nên đọc: Good to Great (tựa Việt: Từ tốt đến vĩ đại) của Jim Collins.

Khi mới ra mắt, Good to Great đã lọt top cuốn sách bán chạy nhất. Ảnh: Why then how.

Cuốn sách xuất bản năm 2001, nghiên cứu những doanh nghiệp có bước chuyển mạnh về hiệu quả hoạt động và tìm cách lý giải việc một số công ty có thể tạo ra kết quả vượt trội trong thời gian dài.

Griffin đánh giá cuốn sách chứa nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm đối với những người điều hành doanh nghiệp. Một trong những nội dung ông đặc biệt nhấn mạnh là cách xây dựng đội ngũ.

Theo Griffin, nhà quản lý cần chọn đúng người cho tổ chức, loại bỏ những nhân sự không phù hợp và sau đó trao cho đội ngũ tốt cơ hội để đưa doanh nghiệp tiến lên.

"Có đúng người bên cạnh, bạn có thể đưa chiếc xe buýt đó đi bất cứ đâu", Griffin nói khi đề cập đến bài học xây dựng đội ngũ trong cuốn sách.

Đối với Griffin, đọc sách vì thế không chỉ dành cho những người còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngay cả sau hơn 3 thập kỷ làm việc trong ngành tài chính, ông vẫn coi việc cập nhật kiến thức chuyên môn là một phần của công việc.

Và nếu một người không còn muốn đọc về lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, lời khuyên của tỷ phú này là có thể đã đến lúc tìm một nghề khác.