Người giàu nhất thế giới dành bao nhiêu giờ đọc sách mỗi ngày?

Từ Elon Musk, Warren Buffett đến Bill Gates, những người giàu nhất thế giới đều duy trì thói quen đọc sách với cường độ đáng nể.

Theo Business Insider, phần lớn người thành công đều cho rằng việc đọc sách, dưới một hình thức nào đó, đã góp phần vào thành công của họ.

Trước khi trở thành CEO Tesla, Elon Musk thời trẻ từng dành tới 10 giờ mỗi ngày để đọc sách. Trong khi đó, cựu CEO Microsoft Bill Gates duy trì thói quen đọc một cuốn sách mỗi tuần.

Dưới đây là cách một số người thành công khác đưa việc đọc sách vào cuộc sống.

Warren Buffett

Warren Buffett dành nhiều giờ nghiên cứu tài liệu, báo chí và sách. Ảnh: CNBC.

Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway, được cho là dành 5-6 giờ mỗi ngày để đọc 5 tờ báo khác nhau. Ông cũng đọc khoảng 500 trang tài liệu tài chính và khuyến nghị các nhà đầu tư nên làm điều tương tự.

Chia sẻ với một lớp học đầu tư tại Đại học Columbia, Buffett cho rằng kiến thức được tích lũy theo thời gian, giống như lãi kép. Theo ông, ai cũng có thể làm điều này, nhưng không nhiều người thực sự kiên trì.

Bill Gates

Cựu CEO Microsoft cho biết ông đọc khoảng 50 cuốn sách mỗi năm, tương đương gần một cuốn mỗi tuần.

Phần lớn là sách phi hư cấu, tập trung vào các chủ đề như y tế công cộng, bệnh tật, kỹ thuật, kinh doanh và khoa học. Thỉnh thoảng, Gates cũng đọc tiểu thuyết, thậm chí có những cuốn được ông đọc hết chỉ trong một lần.

Nhìn chung, việc đọc sách giúp Gates thỏa mãn mong muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới xung quanh.

Mark Zuckerberg

Năm 2015, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đặt mục tiêu đọc một cuốn sách mỗi hai tuần, tập trung vào việc tìm hiểu các nền văn hóa, niềm tin, lịch sử và công nghệ khác nhau.

Zuckerberg cho rằng sách cho phép người đọc tìm hiểu một chủ đề toàn diện và đắm mình sâu hơn so với phần lớn các loại hình truyền thông hiện nay. Vì vậy, ông muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách.

Oprah Winfrey

Từ năm 1996, Oprah Winfrey đã định hướng thói quen đọc sách của hàng triệu khán giả thông qua Oprah's Book Club.

Nữ MC kỳ cựu từng gọi việc đọc sách là “con đường dẫn tới tự do” của mình. Theo Winfrey, sách giúp bà nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn bên ngoài ngôi nhà của người bà, đồng thời mở ra những khả năng vượt xa những giới hạn mà bà từng nghĩ mình có thể chạm tới.

Mark Cuban

Mark Cuban thường xuyên tham gia các hoạt động về sách. Ảnh: Lake Highlands.

Tỷ phú Mark Cuban, chủ sở hữu Dallas Mavericks, xem kinh doanh như một cuộc cạnh tranh và luôn tìm kiếm lợi thế bằng mọi cách có thể.

Một trong những cách đó là đọc sách khoảng 3 giờ mỗi ngày để hiểu sâu hơn về những ngành mà ông đang hoạt động. Cuban cho biết thói quen này đặc biệt hữu ích trong những năm đầu sự nghiệp.

Theo ông, những thông tin ông đọc đều là thông tin công khai, bất kỳ ai cũng có thể mua những cuốn sách hay tạp chí tương tự. Điểm khác biệt nằm ở chỗ không phải ai cũng muốn dành thời gian để đọc chúng.

David Rubenstein

David Rubenstein, tỷ phú đồng sáng lập quỹ đầu tư Carlyle Group, được cho là đọc tới 8 tờ báo mỗi ngày và 6 cuốn sách mỗi tuần.

Ông cho rằng khả năng tập trung cao độ là một trong những yếu tố tạo nên năng lực đặc biệt của mình. Rubenstein từng chia sẻ rằng ngay từ khi còn trẻ, ông đã là người có động lực mạnh mẽ và luôn hướng đến những mục tiêu cụ thể.

Phil Knight

Theo New York Times, nhà sáng lập Nike Phil Knight từng coi thư viện phía sau văn phòng điều hành của mình là nơi đặc biệt đến mức bất kỳ ai bước vào đều phải cởi giày và cúi chào.

Khi được hỏi vào năm 2007, 3 năm sau khi rời vị trí CEO, liệu ông có còn giữ thư viện hay không, Knight tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi: "Tất nhiên thư viện vẫn còn. Tôi luôn học hỏi".

Elon Musk

Elon Musk từng dành tới 10 giờ/ngày để đọc sách. Ảnh: Radical Reads.

Từ rất lâu trước khi trở thành CEO Tesla và thậm chí trước khi đồng sáng lập PayPal, Elon Musk thời trẻ đã dành tới 10 giờ mỗi ngày để đọc các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.

Khi mới 9 tuổi, ông được cho là đã đọc toàn bộ Bách khoa toàn thư Britannica.

Musk vẫn nhiều lần cho rằng tình yêu dành cho sách giúp ông tích lũy lượng kiến thức khổng lồ về tên lửa. Khi được hỏi làm thế nào ông biết nhiều về lĩnh vực này, Musk từng trả lời ngắn gọn: "Tôi đọc rất nhiều sách."