Muốn vĩ đại như Warren Buffett, hãy bắt đầu với 8 cuốn sách này

Với nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, đọc sách không chỉ là một thú vui mà còn là cách nâng cao hiểu biết về tài chính, đầu tư và quản trị doanh nghiệp.

Ngoài những nguyên tắc đầu tư huyền thoại trên thị trường chứng khoán và thành công trong việc xây dựng Tập đoàn Berkshire Hathaway (vốn hóa hơn 1.120 tỷ USD ), tỷ phú Warren Buffett còn được biết đến là một người mê đọc sách. Chính ông nhiều lần khẳng định việc đọc và học hỏi liên tục là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công của mình, giúp ông trở thành "Nhà tiên tri xứ Omaha".

Dù mục tiêu của bạn là trở thành nhà quản lý quỹ hay đơn giản chỉ muốn xây dựng tài sản cá nhân vững chắc, danh sách sách mà Buffett khuyến nghị đều chứa đựng những bài học giá trị.

Dưới đây là những cuốn sách về kinh doanh và đầu tư được vị tỷ phú đánh giá rất cao.

Nhà đầu tư thông minh - Benjamin Graham

Nếu chỉ được chọn một cuốn sách về đầu tư, đây có lẽ là lựa chọn hàng đầu của Warren Buffett.

Trong nhiều năm, Buffett luôn coi Benjamin Graham là người thầy lớn nhất của mình. The Intelligent Investor (tựa Việt: Nhà đầu tư thông minh) đặt nền móng cho trường phái đầu tư giá trị - phương pháp tìm kiếm những cổ phiếu đang được thị trường định giá thấp hơn giá trị thực.

Các nguyên tắc trong cuốn sách giúp nhà đầu tư xây dựng tư duy dài hạn, kiểm soát cảm xúc và tránh chạy theo những biến động ngắn hạn của thị trường.

Cổ phiếu thường - Lợi nhuận phi thường - Philip Fisher

Philip Fisher được xem là một trong những nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn đến tư duy của Buffett.

Điểm nổi bật trong Common Stocks and Uncommon Profits (tựa Việt: Cổ phiếu thường - Lợi nhuận phi thường) là phương pháp "Scuttlebutt", tức thu thập thông tin về doanh nghiệp thông qua việc trò chuyện với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhân viên và các bên liên quan.

Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư hiểu doanh nghiệp từ nhiều góc độ, thay vì chỉ nhìn vào báo cáo tài chính. Đây cũng là phương pháp bổ sung hiệu quả cho triết lý đầu tư của Buffett: chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp mà bạn thực sự hiểu.

Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh - John Brooks

Business Adventures (tựa Việt: Những cuộc phiêu lưu trong kinh doanh) là tuyển tập các câu chuyện kinh doanh từng đăng trên tạp chí The New Yorker.

Thông qua những câu chuyện về thành công và thất bại của nhiều doanh nghiệp lớn, tác giả mang đến góc nhìn sâu sắc về quản trị, lãnh đạo và khả năng ứng phó với khủng hoảng.

Buffett từng giới thiệu cuốn sách này cho Bill Gates và gọi đây là cuốn sách kinh doanh hay nhất, đồng thời có ảnh hưởng lớn nhất mà ông từng đọc.

Theo Buffett, những bài học trong sách vẫn còn nguyên giá trị dù đã được viết từ nhiều thập kỷ trước.

Stress Test: Reflections on Financial Crises - Timothy F. Geithner

Stress Test: Reflections on Financial Crises (tạm dịch: Kiểm tra sức chịu đựng - Suy ngẫm về các cuộc khủng hoảng tài chính) là hồi ký của Timothy Geithner, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ, về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Thông qua góc nhìn của người trực tiếp tham gia điều hành nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn đầy biến động, tác phẩm giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách các nhà hoạch định chính sách xử lý khủng hoảng, cũng như tầm quan trọng của khả năng chống chịu và tư duy dài hạn.

Đây cũng là những giá trị rất gần với triết lý đầu tư mà Buffett luôn theo đuổi.

The Clash of the Cultures - John C. Bogle

John C. Bogle, người sáng lập Vanguard, là cha đẻ của quỹ đầu tư chỉ số (Index Fund).

Trong cuốn sách The Clash of the Cultures (tạm dịch: Sự xung đột giữa các nền văn hóa), ông phân tích sự khác biệt giữa đầu tư và đầu cơ, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn với chi phí thấp.

Đó cũng là lý do Buffett nhiều lần khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân nên lựa chọn các quỹ chỉ số chi phí thấp thay vì cố gắng "đánh bại thị trường".

Poor Charlie's Almanack - Charles T. Munger

Charlie Munger không chỉ là cộng sự lâu năm mà còn được xem là "cánh tay phải" của Warren Buffett tại Berkshire Hathaway.

Poor Charlie's Almanack (tạm dịch: Niên giám của Charlie tội nghiệp) tập hợp những bài phát biểu, triết lý sống, mô hình tư duy và quan điểm đầu tư của Munger.

Nội dung nhấn mạnh việc học hỏi đa lĩnh vực, tư duy phản biện và ra quyết định dựa trên lý trí - những nguyên tắc cũng được Buffett coi là nền tảng của đầu tư thành công.

A Few Lessons for Investors and Managers - Peter Bevelin

Ngay ở phần mở đầu, A Few Lessons for Investors and Managers (tạm dịch: Một vài bài học dành cho nhà đầu tư và nhà quản lý từ Warren Buffett) đã trích dẫn một câu nói nổi tiếng của Buffett:

"Tôi là nhà đầu tư giỏi hơn vì là một doanh nhân, và là doanh nhân giỏi hơn vì là một nhà đầu tư."

Cuốn sách chắt lọc những triết lý quan trọng của Buffett và Charlie Munger về đầu tư, quản trị doanh nghiệp cũng như cách nhìn nhận tiền bạc trong cuộc sống.

Dù dung lượng không dài, đây được đánh giá là một cẩm nang súc tích về phân tích doanh nghiệp, quản lý tài chính và xây dựng tư duy đầu tư.

Where Are the Customers' Yachts? - Fred Schwed

Where Are the Customers' Yachts? (tạm dịch: Du thuyền của khách hàng đang ở đâu?) là một tác phẩm mang màu sắc châm biếm nhưng chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về Phố Wall.

Tác giả chỉ ra thực tế rằng nhiều tổ chức tài chính đôi khi ưu tiên lợi ích của chính họ hơn lợi ích của khách hàng.

Buffett đặc biệt yêu thích cuốn sách bởi thông điệp vượt thời gian về tính chính trực, cả trong kinh doanh lẫn cuộc sống.

Theo ông, đây là phẩm chất không thể thiếu để xây dựng thành công bền vững.