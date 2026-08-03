Chứng khoán sẽ tăng giảm ra sao tuần này?

Sau tuần hồi phục 3%, nhiều công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể tiếp tục tăng nhưng sẽ đối mặt áp lực rung lắc mạnh khi tiến vào vùng kháng cự 1.760-1.800 điểm.

VN-Index đứng trước cơ hội phục hồi trở lại vùng 1.800 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần qua, chỉ số VN-Index đã tăng 49,67 điểm (+3%) lên 1.735,78 điểm, qua đó lấy lại phần lớn số điểm đã đánh mất trong nhịp điều chỉnh trước đó. Thanh khoản toàn thị trường đạt 87.661 tỷ đồng , song giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên giảm 13% so với tuần trước, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự thận trọng dù lực cầu đã cải thiện đáng kể.

Dòng tiền tập trung chủ yếu vào nhóm bất động sản và ngân hàng, trở thành động lực chính giúp thị trường phục hồi. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng với giá trị hơn 2.433 tỷ đồng trong cả tuần.

Phép thử của VN-Index ở vùng 1.770 điểm

Theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), xét trên toàn thị trường, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn chưa thực sự tích cực khi chỉ khoảng 25% số cổ phiếu đang giao dịch trên đường trung bình động 20 ngày (MA20). Điều này cho thấy đà suy yếu vẫn chiếm ưu thế trên phần lớn thị trường dù chỉ số đã phục hồi đáng kể.

Trong các nhóm ngành, bảo hiểm và bán lẻ ghi nhận diễn biến khả quan hơn mặt bằng chung khi có tỷ lệ cổ phiếu duy trì xu hướng tăng ngắn hạn cao nhất. Ngược lại, công nghệ và ngân hàng vẫn là hai nhóm có tỷ lệ cổ phiếu duy trì xu hướng tăng thấp nhất, phản ánh đà hồi phục chưa thực sự lan tỏa đồng đều.

Dù vậy, ACBS đánh giá nhịp bật tăng từ vùng hỗ trợ 1.650 điểm đã giúp cải thiện đáng kể tâm lý nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Thanh khoản gia tăng nhẹ trong các phiên hồi phục cho thấy lực cầu đang từng bước quay trở lại, tạo nền tảng tích cực cho xu hướng ngắn hạn.

Các công ty chứng khoán dự báo áp lực rung lắc có thể xuất hiện trước khi chinh phục vùng 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ 2 cổ phiếu vốn hóa lớn là VHM và VCB, đóng góp hơn 25 điểm vào mức tăng của VN-Index. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng đã mở rộng sang nhiều nhóm ngành như tiêu dùng, thép và công nghệ, cho thấy nhịp hồi phục đang có chất lượng tốt hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài mã vốn hóa lớn.

Theo ACBS, trong ngắn hạn, VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng đường trung bình động 200 ngày (MA200). Đây sẽ là ngưỡng kỹ thuật quan trọng quyết định liệu thị trường có đủ động lực xác nhận xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy trước khi bước vào một chu kỳ tăng bền vững.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng VN-Index đã xuất hiện nhịp điều chỉnh trở lại khi tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.750-1.770 điểm. Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng vẫn duy trì trạng thái ổn định và chưa phát đi tín hiệu suy yếu đáng kể.

Chỉ số hiện vẫn đang vận động trong pha hồi phục kỹ thuật với vùng hỗ trợ gần nằm tại 1.700-1.720 điểm. Chừng nào khu vực này còn được giữ vững, xu hướng hồi phục ngắn hạn vẫn được bảo lưu.

Đồng quan điểm, các chuyên gia tại Công ty Chứng khoán Vietcap đánh giá phiên điều chỉnh cuối tuần chủ yếu mang tính chất củng cố sau chuỗi tăng mạnh, chưa làm suy yếu tín hiệu tạo đáy được hình thành quanh mốc 1.650 điểm.

Nhà môi giới này cho rằng vùng 1.700-1.720 điểm sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn, đồng thời dự báo VN-Index có thể trải qua thêm một vài phiên rung lắc hoặc điều chỉnh nhẹ để hấp thụ lượng hàng chốt lời, trước khi nối lại đà tăng và hướng tới vùng mục tiêu 1.770-1.800 điểm.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Theo Công ty Chứng khoán Yuanta, nhịp điều chỉnh vào cuối tuần diễn ra trong bối cảnh thanh khoản chỉ giảm nhẹ, cho thấy áp lực chốt lời chưa quá mạnh. Mẫu hình nến trung tính cùng sự cải thiện của các chỉ báo động lượng là cơ sở để kỳ vọng nhịp hồi phục kỹ thuật sẽ tiếp tục trong những phiên đầu tuần.

Yuanta dự báo VN-Index sẽ kiểm định lại đường trung bình động 200 ngày (MA200), tương ứng 1.760-1.780 điểm.

Về chiến lược đầu tư, nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc mở vị thế mới nhằm mục tiêu lướt sóng T+, ưu tiên các nhóm cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng quốc doanh, Vingroup, bán lẻ và công nghệ.

Đối với tầm nhìn trung hạn, nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại và tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng vị thế.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán TPBank (TPS) nhận định trong các phiên tới, VN-Index nhiều khả năng bước vào giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh nhằm hấp thụ lượng cung ngắn hạn, với vùng hỗ trợ gần nhất quanh mốc 1.705 điểm.

Ở góc nhìn trung và dài hạn, TPS cho rằng thị trường vẫn đang trong pha hồi phục kỹ thuật sau nhịp giảm sâu và chưa có đủ cơ sở để xác nhận xu hướng tăng bền vững. Vì vậy, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, tránh mua đuổi khi chỉ số tiến sát các vùng kháng cự và ưu tiên giải ngân tại những nhịp điều chỉnh về các vùng hỗ trợ quan trọng.