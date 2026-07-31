3 ưu tiên đưa Việt Nam thành nước thu nhập cao vào năm 2045

Phát biểu tại sự kiện AMES 2026, GS Nguyễn Đức Khương cho biết để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tập trung vào 3 động lực.

Chuyên gia nhận định nền kinh tế cần chuyển trọng tâm sang nâng cao năng suất, ứng dụng công nghệ và đầu tư cho R&D. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 31/7, Hội thảo Châu Á của Hiệp hội Kinh tế lượng khu vực Đông Á và Đông Nam Á (Asian Meeting of the Econometric Society - AMES 2026) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và nghiên cứu sinh trong lĩnh vực kinh tế lượng đến từ nhiều quốc gia.

Sự kiện do Hiệp hội Kinh tế lượng, AVSE Global và Trường Đại học Thương mại phối hợp tổ chức. Đây là lần thứ 2 Việt Nam được lựa chọn đăng cai AMES, sau thành công của kỳ hội nghị năm 2024 tại TP.HCM.

Việt Nam đứng trước cơ hội và 3 thách thức lớn

Chia sẻ đầu hội thảo, GS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), cho biết việc AMES trở lại Việt Nam chỉ sau 2 năm diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt của nền kinh tế.

Theo ông, năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng khi quy mô GDP của Việt Nam đạt 514 tỷ USD , cao gấp khoảng 25 lần so với 30 năm trước, đưa Việt Nam vào nhóm 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Kim ngạch thương mại cũng vượt 900 tỷ USD và đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026.

"Dữ liệu nửa đầu năm 2026 cho thấy kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8,2%. Chúng tôi kỳ vọng tổng kim ngạch thương mại cả năm sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD ", ông nói.

GS Nguyễn Đức Khương nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong một bối cảnh rất đặc biệt đối với chiến lược phát triển và tăng trưởng của Việt Nam. Ảnh: BTC.

Theo GS Khương, mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi Việt Nam phải vượt qua nhiều thách thức. Trong đó, ông cho rằng có 3 ưu tiên lớn.

Thứ nhất là nâng cao năng suất lao động, coi tăng trưởng năng suất là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Thứ hai là chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tiến bộ công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba là tăng cường năng lực của doanh nghiệp trong nước thông qua khoa học, công nghệ, nghiên cứu - phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo.

"Tôi tin rằng những cuộc thảo luận và các góc nhìn được chia sẻ trong 3 ngày hội nghị sẽ mang lại nhiều giá trị cho quá trình giải quyết những thách thức này", ông nhấn mạnh.

Hơn 600 bài nghiên cứu gửi về, chỉ 250 bài được lựa chọn

Theo Chủ tịch AVSE Global, chất lượng học thuật của AMES 2026 vượt kỳ vọng của ban tổ chức.

Ông cho biết hội nghị nhận được hơn 600 bài nghiên cứu từ các học giả trên thế giới. Sau quá trình phản biện và tuyển chọn nghiêm ngặt, chỉ hơn 250 công trình được lựa chọn trình bày chính thức.

Các nghiên cứu sẽ được thảo luận tại 63 phiên song song, bên cạnh 6 phiên toàn thể với sự tham gia của nhiều học giả hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, điểm nhấn của AMES 2026 là Bài giảng Amartya Sen do ông Lars Peter Hansen, Giáo sư Đại học Chicago và chủ nhân Giải Nobel Kinh tế năm 2013, trình bày.

Ngoài GS Lars Peter Hansen, hội nghị còn có sự tham gia của nhiều diễn giả quốc tế cùng nhiều chuyên gia kinh tế và kinh tế lượng đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu.

GS Lars Peter Hansen (thứ 3 từ phải sang), chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2013, tham gia hội thảo AMES 2026. Ảnh: BTC.

Theo GS Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, việc Việt Nam lần thứ hai đăng cai hội nghị thường niên của cộng đồng kinh tế lượng khu vực Đông Á và Đông Nam Á phản ánh sự hội nhập ngày càng sâu rộng của giới học thuật Việt Nam với mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

"Sau thành công của AMES 2024 tại TP.HCM, việc tiếp tục được lựa chọn đăng cai không chỉ phản ánh sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa cộng đồng kinh tế Việt Nam với mạng lưới học thuật quốc tế, mà còn khẳng định niềm tin của cộng đồng khoa học thế giới đối với Việt Nam với tư cách là một đối tác học thuật năng động và có trách nhiệm", ông nói.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, AMES 2026 diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến đổi sâu sắc về địa chính trị, công nghệ, biến đổi khí hậu và thương mại toàn cầu.

"Khi trí tuệ nhân tạo đang định hình lại các mô hình tăng trưởng và chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu sống còn, chúng ta - những người làm khoa học kinh tế - hiểu rằng lời giải cho các bài toán toàn cầu chỉ có thể được tìm thấy tại điểm giao thoa của tri thức", GS Nguyễn Hoàng nhấn mạnh.

Ông kỳ vọng hội nghị sẽ trở thành diễn đàn để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách cùng chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới, từ đó đóng góp những luận cứ khoa học cho quá trình phát triển kinh tế bền vững của khu vực cũng như của Việt Nam.