PV GAS - MobiFone cụ thể hóa hợp tác giữa Petrovietnam và Bộ Công an

Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone là dấu ấn đầu tiên trong chương trình phối hợp giữa Petrovietnam và Bộ Công an.

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chương trình làm việc giữa Petrovietnam với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 28/7. Tham dự và chứng kiến lễ ký có ông Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Thiên Định, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường liên quan.

Về phía Petrovietnam có ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; ông Lê Mạnh Cường, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; cùng các thành viên trong HĐTV và Ban Tổng giám đốc tập đoàn; đại diện các ban/Văn phòng tập đoàn; lãnh đạo các đơn vị thành viên của tập đoàn.

Về phía PV GAS có ông Bùi Minh Tiến, Thành viên HĐTV tập đoàn, người đại diện phần vốn tập đoàn tại PV GAS; ông Nguyễn Huy Hoàng, Thành viên phụ trách HĐQT; ông Huỳnh Quang Hải, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Tổng giám đốc; cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn của PV GAS.

Về phía MobiFone có Thượng tá Bùi Sơn Nam, Phó tổng giám đốc tổng công ty.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa PV GAS và MobiFone.

Đây là một trong những kết quả cụ thể đầu tiên nhằm hiện thực hóa chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Petrovietnam về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp, năng lượng giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, khẳng định tinh thần chủ động, khẩn trương của Petrovietnam - Bộ Công an cùng các đơn vị trực thuộc hai bên trong việc nhanh chóng chuyển hóa những định hướng hợp tác thành chương trình, dự án cụ thể.

Thông qua việc ký kết, các bên không chỉ tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế và an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới, có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Theo nội dung thỏa thuận, PV GAS và MobiFone sẽ phối hợp nghiên cứu các mô hình đầu tư và phát triển trung tâm dữ liệu; lựa chọn địa điểm, giải pháp kỹ thuật và lộ trình triển khai phù hợp; đồng thời nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, quản lý năng lượng thông minh và vận hành trung tâm dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Trên cơ sở thế mạnh của mình, PV GAS sẽ nghiên cứu các giải pháp về nguồn LNG và hạ tầng năng lượng, trong khi MobiFone sẽ phát huy năng lực trong phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và các nền tảng công nghệ phục vụ khai thác, vận hành.

Việc ký kết thỏa thuận không chỉ mở ra cơ hội để PV GAS và MobiFone khai thác hiệu quả năng lực bổ trợ lẫn nhau, mà còn góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái kết nối giữa hạ tầng năng lượng và hạ tầng số. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các bên tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án trung tâm dữ liệu xanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế số và xu hướng phát triển bền vững.