PV GAS D ký hợp đồng cung cấp LNG cho nhà máy lọc dầu Dung Quất

Hợp đồng mở ra giai đoạn hợp tác mới, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững và gia tăng hiệu quả chuỗi giá trị nội bộ Petrovietnam.

Hai đơn vị trong hệ sinh thái Petrovietnam là Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) và CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) vừa ký kết hợp đồng mua bán khí thiên nhiên (LNG), đánh dấu cột mốc xanh trong chuỗi liên kết giá trị của tập đoàn.

Theo thông tin từ BSR, hợp đồng giữa hai bên sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn thử nghiệm kéo dài 6 tháng với sản lượng LNG tương đương 12 triệu m3 khí thiên nhiên mỗi năm.

Sau khi hoàn thành thử nghiệm, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn vận hành quy mô lớn với sản lượng tương đương 160 triệu m3 khí thiên nhiên mỗi năm. Việc này sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu khí đốt của nhà máy lọc dầu Dung Quất sau khi dự án nâng cấp mở rộng nhà máy hoàn thành.

Sự hợp tác này không chỉ tạo nền tảng để BSR từng bước vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất theo hướng hiện đại, xanh hóa, mà còn mở ra cơ hội để PV GAS D phát triển hạ tầng, mở rộng thị trường tiêu thụ LNG tại khu vực miền Trung, từng bước hình thành hệ sinh thái LNG đồng bộ, góp phần nâng cao sức mạnh liên kết trong chuỗi giá trị Petrovietnam và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Lãnh đạo Petrovietnam chứng kiến Lễ ký hợp đồng mua bán khí giữa BSR và PV GAS D.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh đây không chỉ là một hợp đồng thương mại mà còn là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị trong hệ sinh thái Petrovietnam, đồng thời hiện thực hóa chủ trương chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh của BSR.

Việc đưa khí thiên nhiên vào sử dụng tại nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ từng bước thay thế các nhiên liệu đốt truyền thống như LPG và FO, góp phần giảm phát thải SOx, NOx, bụi và CO2, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường cũng như thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh đó, nguồn nhiên liệu sạch này còn giúp nâng cao hiệu suất vận hành các thiết bị công nghệ, giảm chi phí bảo dưỡng, tăng độ tin cậy của hệ thống, tối ưu hóa cơ cấu nhiên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.