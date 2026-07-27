PV GAS vượt kế hoạch 6 tháng, quyết giữ mục tiêu tăng trưởng 2 con số

PV GAS vẫn hoàn thành vượt kế hoạch 6 tháng và tiếp tục đẩy nhanh đầu tư hạ tầng LNG để hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm, bất chấp căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng trên nhiều chỉ tiêu kinh doanh.

Nửa đầu năm 2026, thị trường năng lượng toàn cầu trải qua nhiều biến động mạnh khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Diễn biến này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu xếp nguồn khí LPG, LNG cũng như hoạt động kinh doanh quốc tế của Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS).

Trong bối cảnh nhiều thách thức, doanh nghiệp vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số, đồng hành cùng định hướng phát triển của Petrovietnam và mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Chủ động đa dạng nguồn cung

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, PV GAS đã nỗ lực thu xếp 545 triệu Sm3 LNG để bù đắp thiếu hụt của khí nội địa, đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện trong cao điểm mùa khô theo chỉ đạo Chính phủ và Bộ Công Thương; đồng thời chuyển hướng, đa dạng nguồn cung LPG từ các thị trường ngoài khu vực Trung Đông như Australia, Mỹ và Đông Nam Á, cung ứng khoảng 420.000 tấn LPG cho thị trường trong nước.

Kết hợp với việc tận dụng hiệu quả diễn biến giá dầu và giá CP, PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng, duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ trên các chỉ tiêu chủ yếu về sản lượng khí, sản lượng kinh doanh LPG/LNG, doanh thu và lợi nhuận.

Công tác đầu tư xây dựng cũng được triển khai nhanh chóng với giá trị giải ngân của công ty mẹ đạt gần 1.900 tỷ đồng , tập trung tại các dự án trọng điểm như dự án kho LNG Vũng Áng, dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng và dự án kho cảng PV GAS - Hải Phòng.

PV GAS vừa ký hợp đồng mua bán LNG định hạn với Shell Eastern Trading cho giai đoạn 2027-2031.

Bước sang nửa cuối năm 2026, PV GAS được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Xu hướng giảm của giá dầu, đà phục hồi chậm của mảng kinh doanh quốc tế và nhu cầu tiêu thụ khí thường suy giảm trong mùa mưa có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, áp lực bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư cũng là những yếu tố cần được kiểm soát để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2026.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và đồng hành cùng Petrovietnam thực hiện mục tiêu tăng trưởng, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung bám sát diễn biến thị trường, chủ động điều hành sản xuất kinh doanh theo hướng linh hoạt, hiệu quả; triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án hạ tầng LNG, bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư.

Đồng thời, tổng công ty tiếp tục đổi mới công tác quản trị, quán triệt chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát rủi ro, tạo động lực nâng cao hiệu quả hoạt động ở tất cả các cấp.

Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng LNG

Chia sẻ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo PV GAS cho biết tổng công ty sẽ tập trung phát triển thị trường, coi đây là công tác quan trọng hàng đầu; tiếp tục mở rộng tiêu thụ khí và LNG, từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh quốc tế, tích hợp sâu chuỗi cung ứng - logistics - dịch vụ, gia tăng năng lực cạnh tranh toàn diện của PV GAS; tăng cường liên kết chuỗi trong và ngoài Petrovietnam.

Với chiến lược "hạ tầng đi trước một bước", PV GAS sẽ tập trung nguồn lực triển khai các dự án LNG và hạ tầng chiến lược như dự án kho cảng LNG Vũng Áng; dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; dự án kho cảng PV GAS - Hải Phòng và các dự án hạ tầng chiến lược khác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư thượng nguồn và thực hiện các thương vụ M&A phù hợp nhằm mở rộng danh mục sản phẩm. Hướng đi này không chỉ gia tăng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mà còn nâng cao sức chống chịu trước những biến động khó lường từ thị trường quốc tế.

PV GAS đang nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm.

Để kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, PV GAS cũng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số toàn diện nhằm nâng cao chất lượng quản trị và tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Quá trình tái cấu trúc toàn diện sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ để xây dựng một hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch và linh hoạt, phù hợp với vai trò và tầm vóc của một doanh nghiệp năng lượng tầm vóc khu vực.

Ban lãnh đạo PV GAS khẳng định mọi giải pháp chiến lược chỉ có thể về đích thành công dựa trên sức mạnh nội tại của con người. Vì vậy, toàn hệ thống sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành, đồng thời tạo sự đồng thuận cao theo phương châm: "Một đội ngũ, một mục tiêu" để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Petrovietnam giao.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 được xem là cơ sở để PV GAS tiếp tục triển khai các kế hoạch trong nửa cuối năm, hướng tới hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hệ sinh thái công nghiệp khí và LNG, đồng thời thúc đẩy các dự án trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước.

PV GAS cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm 30 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 30, qua đó đóng góp vào mục tiêu đưa Petrovietnam tiến gần hơn tới bảng xếp hạng Fortune Global 500.