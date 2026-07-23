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Kinh doanh

Giá xăng E10 vượt 21.000 đồng/lít

  • Thứ năm, 23/7/2026 14:55 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 23/7, giá xăng E10 RON 95 tăng 880 đồng/lít lên 21.430 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 21.430 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 23/7.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.060 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 880 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.880 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 21.430 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel tăng 2.440 đồng lên 25.760 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.110 đồng lên 15.560 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 1.000 đồng/lít với xăng; 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg)
Xăng E5 RON 92 20.880 +1.060
Xăng E10 RON 95 21.430 +880
Dầu diesel 25.760 +2.440
Dầu mazut 15.560 +1.110

Mới đây, Cục Thuế đã ban hành Công điện số 15 yêu cầu toàn ngành khẩn trương triển khai Nghị quyết 34/2026 của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Trước đó, để giảm tác động từ biến động giá năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông, Chính phủ đã tạm thời đưa thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT đối với xăng dầu về mức ưu đãi đến hết ngày 30/6.

Tại Nghị quyết 34 ban hành ngày 30/6, Chính phủ quyết định kéo dài chính sách này thêm 3 tháng, đến hết ngày 30/9, nhằm tiếp tục hỗ trợ ổn định giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng trở lại từ ngày 1/7, với mức thuế suất 10% đối với xăng khoáng, 8% với xăng E5 và 7% với xăng E10.

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Minh Khánh

xăng Nhiên liệu sinh học giá e10 công thương

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

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