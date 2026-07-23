Chuỗi F88 lãi lớn

Lợi nhuận sau thuế của chuỗi F88 trong nửa đầu năm nay đạt 545 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động cho vay cầm đồ tăng trưởng mạnh và doanh thu bảo hiểm bứt phá.

F88 đã giải ngân 11.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: F88.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, CTCP Đầu tư F88 ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh ở cả doanh thu lẫn lợi nhuận nhờ hoạt động cho vay cầm đồ và dịch vụ đại lý bảo hiểm tiếp tục mở rộng quy mô.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý II của chuỗi này đạt 1.155 tỷ đồng , tăng 62% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu doanh thu, mảng dịch vụ cầm đồ và các hoạt động liên quan tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi đóng góp khoảng 82% tổng doanh thu, phần còn lại đến từ hoạt động đại lý bảo hiểm.

Kỳ vừa rồi, doanh thu tài chính của công ty tăng mạnh, chủ yếu nhờ khoản lãi cho vay từ dịch vụ cầm đồ đạt gần 235 tỷ, tăng gần 40%.

Ở chiều chi phí, bức tranh cũng có nhiều biến động. Chi phí tài chính của chuỗi tăng 28% so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16%. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm 5%.

Khấu trừ các khoản chi phí và thuế, F88 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 303 tỷ đồng trong quý II, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của doanh nghiệp đạt 2.183 tỷ đồng , tăng 62% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 545 tỷ đồng , cũng gấp đôi cùng kỳ và hoàn thành 61% kế hoạch năm.

Giải trình về kết quả kinh doanh, F88 cho biết doanh thu từ hoạt động cho vay cầm đồ - bao gồm doanh thu phí dịch vụ cầm đồ và các hoạt động liên quan, doanh thu lãi cho vay từ dịch vụ cầm đồ cùng tiền phạt hợp đồng - đạt 1.232 tỷ đồng quý II, tăng 54%.

Đến ngày 30/6, dư nợ cho vay ròng của doanh nghiệp đạt 8.827 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước và tăng 22% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tổng giá trị giải ngân trong quý II của chuỗi đã đạt mức kỷ lục 6.047 tỷ đồng , tăng 57%. Qua đó, nâng tổng giá trị giải ngân trong 6 tháng đầu năm lên gần 11.300 tỷ đồng .

F88 LÃI LỚN SAU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Tất cả Doanh thu Lợi nhuận ròng Kết quả kinh doanh những năm gần đây của F88 -2,0K 0 2,0K 4,0K 2023 2024 2025 6T/2026 2023 Doanh thu 2.082 2024 Doanh thu 2.281 2025 Doanh thu 3.784 6T/2026 Doanh thu 2.183 2023 Lợi nhuận ròng -672 2024 Lợi nhuận ròng 449 2025 Lợi nhuận ròng 907 6T/2026 Lợi nhuận ròng 545 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

F88 cho biết chuỗi đã tiếp tục mở rộng mạng lưới lên 976 phòng giao dịch trên toàn quốc và thu hút thêm khoảng 89.000 khách hàng mới chỉ trong quý II. Đối với kênh đối tác, doanh nghiệp ghi nhận thêm khoảng 23.500 khách hàng mới.

Không chỉ mảng cầm đồ, hoạt động đại lý bảo hiểm cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao. Doanh thu từ mảng này đạt 202 tỷ đồng trong quý II, tăng 80%. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 371 tỷ đồng .

F88 cho biết động lực đến từ việc tổng số hợp đồng bảo hiểm phát hành vượt 525.000 hợp đồng, tăng 56%. Trong đó, riêng mảng bảo hiểm độc lập ghi nhận số lượng hợp đồng tăng gần 9 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với tăng trưởng tín dụng, chi phí dự phòng rủi ro của chuỗi cũng tăng mạnh. Trong quý II, F88 đã trích lập gần 422 tỷ đồng dự phòng, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp cho biết đang áp dụng chính sách dự phòng rủi ro theo hướng thận trọng. Theo đó, các khoản nợ quá hạn thanh toán từ 91 ngày trở lên hoặc những khoản nợ được xác định không còn khả năng thu hồi sẽ được xóa khỏi hạch toán nội bảng và chuyển sang theo dõi ngoại bảng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của F88 đạt 7.719 tỷ đồng , tăng 13% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, khoản mục đầu tư tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 6.255 tỷ đồng . Theo thuyết minh báo cáo tài chính, ngoài các khoản tiền gửi ngân hàng, khoảng 96% giá trị của khoản mục này là tiền gốc của các khoản cho khách hàng vay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn nắm giữ hơn 513 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của F88 tại cuối quý II ở mức hơn 4.700 tỷ đồng . Trong đó, doanh nghiệp có 2.585 tỷ đồng vay và trái phiếu phát hành ngắn hạn, cùng hơn 1.200 tỷ đồng vay và trái phiếu dài hạn.